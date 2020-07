La bilancia non aiuta a dimagrire!

È bene pesarsi spesso oppure no? La maggior parte dei nutrizionisti sconsiglia di salire con frequenza sulla bilancia. Ma c’è anche chi dice che pesarsi aiuti a dimagrire e a mantenere alta la motivazione. Gli studi sembrano dar ragione agli esperti: controllare il peso non solo non aiuterebbe a perdere i chili di troppo, ma potrebbe spingere anche ad adottare comportamenti scorretti a tavola, specie nei giovani, favorendo lo sviluppo di disturbi alimentari.

Il peso oscilla in continuazione

Occorre tener presente che il peso può variare anche in maniera significativa fra un giorno e l’altro, per esempio in relazione al bilancio idrico (se si beve molto o si suda poco si può pesare di più), alle dosi di sale introdotto con la dieta e, nelle donne, alla fase del ciclo ormonale. Salire sulla bilancia tutti i giorni, quindi, potrebbe innescare allarmismi inutili e pericolosi: si potrebbe aver la percezione di essere ingrassati o, al contrario, dimagriti, quando in realtà non è così.

E tutto ciò non aiuta certo a dimagrire stabilmente. Questa è una delle ragioni per cui i medici esperti in nutrizione sconsigliano di pesarsi troppo frequentemente: per conoscere il peso reale, l’ideale è pesarsi ogni mese. Solo se si segue un regime dimagrante si può ridurre la frequenza a una volta alla settimana, possibilmente pesandosi alla stessa ora e sulla stessa bilancia.

I chili non devono diventare un’ossessione

Salire spesso sulla bilancia rischia anche di creare malsane ossessioni, specie nelle ragazze giovani. C’è addirittura chi si arriva a non bere per non vedere l’ago salire troppo, chi si pesa più volte al giorno e chi, al contrario, si rifiuta di pesarsi. La bilancia è uno strumento utile, che aiuta a mantenere il controllo su se stessi e la propria alimentazione, ma solo se usato a piccole dosi.

Imparare uno stile alimentare sano

Il dato fornito dalla bilancia è utile, ma non deve diventare un chiodo fisso. Anche perché non dice tutto, al contrario: è solo uno dei tanti parametri da considerare. L’obiettivo vero da raggiungere è un altro: dimagrire in maniera armonica ed equilibrata e imparare uno stile alimentare sano e corretto. È molto meglio misurare il giro vita e controllare se i vestiti vanno stretti sulla pancia: il grasso addominale, infatti, è quello più pericoloso.

Da sapere UTILE PER CERTE MALATTIE Se la bilancia va usata con parsimonia dalle persone sane e da quelle che vogliono dimagrire, rappresenta uno strumento indispensabile per chi soffre di determinate malattie. Per esempio, le persone con diabete e quelle con malattie cardiache devono controllarsi in maniera più frequente e attenta.

