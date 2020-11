La dieta veg non fa bene ai bambini

Centomila è il numero di bambini italiani che seguono regimi vegetariani o vegani. È quanto emerso dall’ultimo Rapporto Eurispes 2020, che segnala un aumento di circa il 20% (precisamente dal 7,3% all’8,9%) della popolazione italiana che si alimenta con una dieta vegetariana o vegana. Ma la dieta veg è adatta ai bambini?

Gli effetti nell’infanzia

Il dato emerso dall’Eurispes 2020 preoccupa i medici italiani che si occupano di infanzia e adolescenza. Al fine di valutare gli effetti della dieta veg sui bambini è stata creata una task force di cui fanno parte le principali società scientifiche di medici pediatri: la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS), la Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza (SIMA), la Società Italiana di Medicina Perinatale (SIMP) e la Federazione Italiana dei Medici Pediatri (FIMP).

Il parere degli esperti

Tra i tanti suggerimenti dei pediatri ai genitori che decidono di alimentare i propri bambini con una dieta veg, il primo è di controllare periodicamente i piccoli facendo fare degli esami del sangue, per poter rilevare al più presto eventuali carenze nutrizionali.

Il dottor Marcello Bergamini, medico rappresentante della SIPPS, ricorda però che al momento non esistono evidenze sufficienti per poter confrontare le diete vegetariane con le diete tradizionali o per poter evidenziarne vantaggi o controindicazioni. Un discorso a parte va fatto invece per le diete vegane, rispetto alle quali ci sarebbero studi in grado di fornire nuove indicazioni. In sintesi non ci sarebbe, al momento, il “via libera” della comunità scientifica all’utilizzo delle diete veg da parte di tutta la popolazione, soprattutto per i bambini.



Da sapere! Secondo i pediatri le principali carenze che si manifestano nei bambini, a seguito di diete veg, sono quelle relative a ferro, zinco, calcio e vitamina D.

Fonti / Bibliografia Eurispes: risultati del Rapporto Italia 2020 - EurispesCOMUNICATO STAMPA EURISPES 32° RAPPORTO ITALIA UNO STATO DA “RI-COSTITUIRE” Un Progetto ambizioso per il Paese: la Politica ha la responsabilità di affrontare una nuova fase costituente e ricollegare Sistema […]

