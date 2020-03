Meno frutta e verdura sulle tavole degli italiani, sale il rischio malattie

Il 2019 è stato un anno nero per i consumi di frutta e verdura. Questo “sconsolante” risultato deriva da una proiezione della Coldiretti, sulla base dei dati del Centro Servizi Ortofrutticoli (Cso), in occasione del “Vitamina day”, organizzato nei mercati di Campagna Amica in concomitanza con il picco dell’influenza in Italia.

Frutta e verdura sotto il fabbisogno giornaliero

È stata osservata una diminuzione del 3% dei consumi di frutta e verdura, dato in contro tendenza rispetto ai 3 anni precedenti, scendendo a 8,5 milioni di chili. E dunque il consumo pro-capite è sceso sotto la soglia minima dei 400 grammi di frutta e verdura da consumare ogni giorno, come raccomanda l’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Un esito preoccupante, riferiscono gli esperti, giacché sono soprattutto i bambini e gli adolescenti a mangiarne meno. Si stima, addirittura, un consumo al di sotto della metà del fabbisogno giornaliero.

La conseguenza di questo drastico calo di consumi di frutta (4%) e verdura (2%) comporterà un aumento di casi di obesità e patologie a essa correlate.

Frutta e verdura: le abitudini degli italiani

Al primo posto sulla tavola degli italiani c’è la mela, seguita dalle arance. Per quanto riguarda le verdure, gli italiani prediligono patate, pomodori e insalate. La Coldiretti segnala poi, sulla base di un’analisi effettuata dalla Fondazione Campagna Amica nella Rete di vendita diretta degli agricoltori, che gli italiani preferiscono acquistare direttamente dai produttori e dai mercati contadini. Il merito di questa preferenza, riferisce la Coldiretti, si deve alla garanzia della stagionalità e della maggiore genuinità e freschezza dei prodotti.

