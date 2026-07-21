Il gelato è uno degli alimenti più amati dai piccoli, soprattutto durante i mesi caldi. Tuttavia, molti genitori si chiedono ogni quanto dare il gelato ai bambini, quale sia l’età giusta per introdurlo e come scegliere un prodotto adatto alle loro esigenze nutrizionali. La risposta dipende da diversi fattori, tra cui l’età del piccolo, la qualità degli ingredienti e l’equilibrio generale dell’alimentazione.

Un consumo occasionale di gelato, inserito all’interno di una dieta varia e bilanciata, non rappresenta un problema per la maggior parte dei bambini sani.

Per fare chiarezza su uno dei temi più discussi in estate, ne abbiamo parlato con la dottoressa Emilia Battaglia, biologa nutrizionista, nota su Instagram con l’account @nutrizionistapermamme.

La specialista chiarisce immediatamente un aspetto fondamentale, ma spesso sottovalutato, spostando nettamente il punto di vista.

“Prima ancora di parlare di zuccheri e frequenza, vale la pena fermarsi un attimo su cosa rappresenta davvero il gelato nella vita di una famiglia: la passeggiata della sera con i nonni, la giornata al mare che si chiude in dolcezza, il momento in cui tutti si fermano insieme, senza fretta. Fa parte dei ricordi d’infanzia di quasi tutti noi, e continuerà a far parte di quelli dei nostri figli.

Questo non significa che vada dato senza pensarci. Significa che la domanda giusta è ‘come lo inserisco in modo sereno nella vita di mio figlio’.

A che età si può iniziare a dare il gelato

Una delle domande più frequenti riguarda a che età si può dare il gelato ai bambini. In generale, pediatri e nutrizionisti consigliano di attendere almeno il compimento del primo anno di vita.

La nutrizionista spiega: “Le principali raccomandazioni, italiane e internazionali, indicano di limitare gli zuccheri aggiunti nei primi due anni di vita, un periodo in cui il bambino sta ancora costruendo le sue preferenze di gusto. Non è una regola arbitraria: abituarlo presto al sapore dolce può renderlo, nel tempo, più selettivo verso altri sapori”.

Un’attenzione, però, la merita anche il momento, l’occasione che può rappresentare il gelato in quell’istante.

“Lo scopo non è tenere i nostri bambini lontani il più possibile dal gelato, o da altri alimenti simili, a tutti i costi” specifica la dottoressa. “Se in quel giorno un piccolo gelato rappresenta altro, un momento in famiglia, un’occasione speciale, ha senso viverlo con serenità, senza rigidità. Col tempo, comunque, il gelato può trovare più facilmente spazio in modo occasionale, dentro un’alimentazione quotidiana varia, senza che diventi né un’abitudine né un tabù.”

Le porzioni dovrebbero essere contenute: un piccolo assaggio o una coppetta di dimensioni ridotte sono generalmente sufficienti per soddisfare il desiderio del bambino senza eccedere con zuccheri e grassi. È altrettanto importante osservare eventuali reazioni allergiche.

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La scelta degli ingredienti

La qualità del gelato rappresenta un aspetto fondamentale quando si parla di alimentazione infantile. Non tutti i prodotti presenti sul mercato sono uguali e imparare a leggere l’etichetta aiuta a fare una scelta più consapevole.

Come afferma la dottoressa Battaglia: “Non esiste il gelato perfetto, ma qualche piccolo criterio aiuta a orientarsi senza trasformare la spesa in un esame. Se acquistate un prodotto confezionato, date un’occhiata veloce alla lista ingredienti: latte, uova, panna, ingredienti facilmente riconoscibili e una lista relativamente corta sono generalmente un buon segno.

E qui aggiungo un punto a cui tengo: non serve mettere in competizione il gelato confezionato scelto con attenzione e quello fatto in casa con frutta frullata o yogurt. Sono due esperienze diverse, non una ‘giusta’ e una ‘sbagliata’. C’è spazio per entrambe, in momenti diversi.”

Un discorso a parte bisogna farlo se il bambino ha un’allergia o un’intolleranza alimentare, perché in gelateria le contaminazioni sono frequenti, quindi meglio informarsi per bene con il personale addetto.

In tal senso, i gelati confezionati con etichette chiare sono da preferire.

“In questi casi più che di frequenza parliamo di sicurezza, ed è sempre utile confrontarsi con il pediatra o lo specialista di riferimento su quali alternative proporre, così che anche un bambino allergico possa vivere il momento del gelato senza sentirsi escluso.”

Un buon gelato dovrebbe sempre contenere ingredienti semplici e facilmente riconoscibili, e una lista di ingredienti breve e trasparente.

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Ogni quanto dare il gelato

La domanda centrale resta ogni quanto dare il gelato ai bambini. Non esiste una regola uguale per tutti, non c’è una frequenza regolamentata a cui far riferimento.

“Non esiste un numero di gelati a settimana valido per tutti i bambini. Una famiglia che durante l’anno mangia in modo vario, frutta, verdura, cereali, legumi, pesce, uova, può vivere con estrema tranquillità una settimana di vacanza in cui il gelato compare quasi ogni giorno, o anche ogni giorno” prosegue la nutrizionista pediatrica, che continua:

“Ci saranno periodi in cui il gelato non comparirà affatto, e va benissimo così. Quello che fa la differenza non è il singolo gelato di martedì, ma le abitudini costruite nel tempo, giorno dopo giorno, per tutto l’anno.”

Il gelato può essere consumato come dessert dopo un pranzo leggero oppure come merenda occasionale, all’interno di uno stile alimentare sano. È preferibile non utilizzarlo come premio o ricompensa, per evitare di creare un rapporto poco equilibrato con il cibo durante la crescita.

Trasformarlo in un premio è uno degli errori che la dottoressa Battaglia incontra più spesso.

“Quando un alimento assume il ruolo di ricompensa, il bambino impara, inconsapevolmente, che ha un valore speciale, superiore agli altri, qualcosa da conquistare. E la letteratura sulle abitudini alimentari infantili mostra che questo meccanismo, ripetuto nel tempo, tende ad aumentare il desiderio verso quell’alimento, non a regolarlo”.

Cosa devono fare, allora, i genitori? “La soluzione, per fortuna, è semplice: ‘Oggi ci prendiamo un bel gelato’ è una frase che basta a se stessa. Non serve che il gelato sia meritato, né negoziato.”

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In breve Il gelato, se di qualità e inserito all’interno di un’alimentazione sana ed equilibrata, può diventare un piccolo piacere occasionale, senza compromettere le corrette abitudini alimentari e contribuendo a vivere con serenità i momenti di convivialità in famiglia.

Fonti / Bibliografia Nutrizionista a Roma e online: nutrizione consapevole per famiglie - Dott.ssa Emilia BattagliaPercorsi personalizzati per donne, bambino e famiglie: gravidanza, svezzamento, selettività e alimentazione. Consulenze in sede e online.

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