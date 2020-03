Prima colazione: per i giovani è (soprattutto) da condividere

Se amate fotografare la prima colazione, sappiate che non siete i soli. Secondo la ricerca dell’Osservatorio Doxa/Unionfood “Io Comincio bene” 9 italiani su 10 (circa l’88%) amano fare una prima colazione buona e bella. Sì perché oltre alla qualità, un ragazzo su due (il 55,5%) prepara con particolare cura la tavola del primo pasto della giornata scegliendo tazze e tovagliette, disponendo i cibi con riguardo, condividendolo con i propri familiari.

Colazione su Instagram

Instagram è il social più usato dai ragazzi per fotografare la prima colazione. Si stima che circa un milione di giovani pubblichino scatti di latte, biscotti e altri alimenti tipici del pasto mattutino, in particolar modo nel fine settimana, quando si ha più tempo da dedicare alla preparazione della prima colazione. In realtà piace a tutti gli italiani condividere la colazione su Instagram, tanto che:

· l’hashtag #breakfast registra più di 89 milioni di post;

· l’hashtag #colazione più di 3 milioni di post;

· l’hashtag #colazioneitaliana più di un milione di interazioni.

Le 6 regole per una foto perfetta

Sono quelle riportate da Unione Italiana Food che da molti anni promuove le preziose qualità della primo pasto della giornata.

· #1 Biscotti, merendine e croissant si fotografano con la tecnica del “Flat Lay”. Consiste nel fotografare i cibi “nudi”, senza confezioni, con più “oggetti parlanti” in modo armonico su una superficie come il il tavolo e il letto. Lo scatto deve essere fatto dall’alto, parallelamente al piano d’appoggio, in modo che risulti ben evidente quello che si vuole fotografare. “Flat lay” (piano piatto) è una tecnica molto usata sui social.

· #2 La Luce? Meglio quella naturale. Preferire la luce naturale() del mattino. L’unica accortezza è quella di riporre latte e yogurt in bicchieri e ciotole di contrasto per valorizzarne i loro volumi, visti i loro colori chiari che si perderebbero alla luce diretta.

· #3 Colori perfetti con confetture e creme spalmabili. Sono molto utili per creare un proprio stile fotografico. L’importante è dosare il colore in relazione allo sfondo scelto.

· #4 Attenzione all’equilibrio della foto. È fondamentale posizionare gli alimenti e gli oggetti in maniera equilibrata nello spazio stabilito. Il consiglio è quello di iniziare con pochi elementi per poi aggiungerne altri. In questo modo si prenderà dimestichezza dello spazio e della capacità di ampliare l’inquadratura.

· #5 Spazio ai “props”, gli oggetti di scena. L’utilizzo dei “props” oggetti come tazze, fiori, posate, è molto consigliato per rendere bella la foto, così come alimenti tipo chicchi di caffè, frutta secca, cacao, cereali e muesli.

· #6 Buona La Prima? Impossibile! Ultimo suggerimento è quello di scattare più foto perché è molto improbabile di realizzare lo scatto più bello al primo tentativo.

Da sapere! L’interesse alla prima colazione da parte dei giovani è stato molto apprezzato dai nutrizionisti perché è un modo per spronarli a non saltare questo importante pasto della giornata.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.