Spuntini estivi e altre idee per pranzi e cene veloci

Gli spuntini estivi non si limitano ad affettati, latticini e frutta. Con un po’ di fantasia è possibile preparare pranzi, cene e merende sempre diversi, golosi e in grado di rispondere alle esigenze nutrizionali dei bambini e anche degli adulti. Ecco qualche idea per preparare spuntini estivi che metteranno tutti d’accordo. Non richiedono cottura o quasi, contengono proteine, carboidrati, vitamine e minerali nelle giuste proporzioni e sono in grado di stuzzicare anche l’appetito dei bimbi che, con il caldo, possono diventare un po’ difficili a tavola.

Idee per pranzi e cene veloci (senza cucinare)

Ecco qualche ricetta di spuntini estivi da preparare per il pasto di metà giornata oppure per la cena, ideali da consumare anche in spiaggia, in un pic nic sui prati o in terrazza senza accendere i fornello o quasi. Le dosi sono sempre riferite a quattro persone.

Tramezzini con mousse di tonno

Ingredienti: 250 g di ricotta, 250 g di tonno al naturale, un cucchiaio di capperi, un cucchiaio di olio d’oliva, pane integrale per tramezzini.

Preparazione: frullare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso ma compatto, con il quale farcire il pane per tramezzini tagliato in triangoli.

Cestini di mozzarella

Ingredienti: 4 mozzarelle di medie dimensioni, pomodorini di vari colori, crostini di pane, sale, olio, foglie di basilico fresco.

Preparazione: tagliare le mozzarelle in due parti e lasciarle capovolte per una notte per lasciare colare il liquido. Svuotare le mozzarelle facendone a cubetti il contenuto, tagliare i pomodorini, inserirli nelle coppette di mozzarella con i crostini, le foglie di basilico, i cubetti di mozzarella e condire con un filo di olio e un pizzico di sale.

Involtini di salmone

Ingredienti: 200 g di salmone affumicato, 100 g di formaggio fresco cremoso, origano, qualche foglia di lattuga.

Preparazione: stendere ciascuna fetta di salmone affumicato, sistemarvi una foglia di lattuga, spalmarvi un cucchiaio di formaggio fresco e una spolverata di origano. Avvolgere su se stessi creando involtini o fagottini, che si possono fissare con un filo di erba cipollina.

Pomodori farciti di cous cous

Ingredienti: 4 pomodori rotondi, cous cous istantaneo, cubetti di primosale abbastanza fresco, foglie di menta, due cucchiai di olio Evo.

Preparazione: preparare il cous cous istantaneo come da istruzioni e lasciarlo raffreddare, condendolo con l’olio Evo e le foglie di menta. Lavare i pomodori, eliminare la calotta e svuotarli bene da polpa e semi, farcendoli con il cous cous.

Spiedini estivi

Ingredienti: cubetti di melone, pomodorini di vari colori, mozzarelline, foglie di basilico, stecchi abbastanza lunghi.

Preparazione: infilare sugli stecchi, alternandoli, i cubetti di melone, le mozzarelline, i pomodorini, frapponendovi le foglie di basilico.

Piadine al pollo e avocado

Ingredienti: 4 piadine piccole, 200 g di petto di pollo, 200 g di crescenza, un avocado, olio Evo, sale, pepe.

Preparazione: tagliare il pollo a pezzetti e farlo rosolare bene in poco olio, regolando di sale e pepe. Mentre il pollo cuoce, pulire l’avocado, privarlo dell’interno duro, tagliarlo a fettine sottili. Scaldare le piadine, farcirle con il pollo, l’avocado, uno strato di crescenza e condire con sale e pepe a piacere. Arrotolare oppure piegare in quattro.

Spuntini estivi per bambini

Nell’alimentazione dei più piccoli sono anche importanti le merende estive, che devono essere snack freschi di facile digestione per non togliere l’appetito, garantendo però una ricarica di energia, acqua e vitamine. Ecco allora qualche suggerimento per spuntini estivi da consumare a metà mattina o nel pomeriggio.

Pizza di anguria

Ingredienti: una fetta rotonda di anguria, frutti di bosco come mirtilli, lamponi, ribes, foglie di menta, scaglie di cocco.

Preparazione: decorare la fetta di anguria con la menta, i cocco e i frutti di bosco fino a ottenere una pizza di frutta. Tagliare in quattro la fetta e gustare.

Frullato di banana e cacao

Ingredienti: 2 banane, due bicchieri di latte, uno yogurt al naturale, un cucchiaio di cacao amaro.

Preparazione: frullare le banane con il latte e lo yogurt, aggiungere il cacao e mescolare bene. Versare in grandi bicchieri colorati e servire.

Gelati frutta e yogurt

Ingredienti: frutta estiva a piacere (pesche, albicocche, prugne, kiwi, ciliegie), 3 vasetti di yogurt al naturale, due cucchiai di miele.

Preparazione: frullare grossolanamente la frutta con lo yogurt, versare il composto negli appositi stampi che si trovano in vendita e lasciare in freezer per qualche ora prima di gustare, mescolando di tanto in tanto.

Smoothie ai frutti rossi

Ingredienti: 4 yogurt al naturale, frutta mista a piacere di colore rosso, due cucchiai di zucchero di canna, cannella a piacere, qualche cubetto di ghiaccio.

Preparazione: inserire nel frullatore gli ingredienti e il ghiaccio, frullando fino a ottenere un composto semiliquido e ricco di schiuma. Versare nel bicchieri, aggiungere la cannella se piace e servire subito.

In sintesi Quando fa caldo, gli snack estivi devono essere facili e veloci da preparare, senza richiedere cottura o quasi. Devono però essere golosi anche per i piccoli inappetenti, ricchi di acqua, minerali e vitamine per compensare le perdite di queste sostanze con la sudorazione.

