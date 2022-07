Cibo per bambini: prodotti surgelati, i consigli dei pediatri

In genere, i genitori sono sempre molto attenti in merito al tema dell’alimentazione e prima di proporre un cibo ai propri figli si interrogano sulla sua qualità e sicurezza. Uno dei dubbi più comuni riguarda i prodotti surgelati: molti, infatti, si chiedono se siano sani e se possano essere utilizzati come cibo per bambini. Sembra proprio di sì: l’ultima conferma arriva dal dottor Giuseppe Morino, pediatra dietologo dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Cosa si intende per alimenti surgelati?

I surgelati sono alimenti che sono sottoposti a un particolare processo in cui raggiungono rapidamente temperature molto basse (inferiori a -18° C). Questo porta alla formazione di micro-cristalli di ghiaccio a loro interno, che riducono l’attività degli enzimi, che altrimenti “rovinerebbero” gli alimenti, e ostacola la crescita dei batteri, che potrebbero rendere i cibi pericolosi. Il tutto senza alterare la struttura e le proprietà delle materie prime.

I cibi surgelati fanno male?

Anche se molti nutrono dei dubbi, in realtà i cibi surgelati non fanno male, al contrario, nemmeno come cibo per bambini. L’IIAS-Istituto Italiano Alimenti Surgelati, in collaborazione con il dottor Giuseppe Morino, pediatra dietologo dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù, ha deciso di dedicare un approfondimento a questo tema, proprio per fugare le perplessità dei genitori, spiegando che i surgelati sono perfetti per offrire a tutta la famiglia un pasto sano, vario e gustoso, in poco tempo e con la massima praticità. E, infatti, secondo una ricerca BVA-Doxa/IIAS il 70% delle famiglie con figli piccoli sceglie i frozen food oltre due volte a settimana.

I surgelati sono come i cibi freschi?

I prodotti surgelati, proprio al processo di surgelazione, mantengono le proprietà organolettiche e nutrizionali e rimangono buoni come i cibi freschi. Non contengono conservanti e sono sicuri, tanto che possono essere consumati a tutte le età senza limitazioni e senza rischi. L’importante è che sia sempre rispettata la catena del freddo, che garantisce la sicurezza dei prodotti sottozero.

In sintesi Verdure surgelate: quali pro e contro? Secondo un recente studio, in molti casi frutta e ortaggi surgelati sono più nutrienti di quelli freschi conservati per qualche giorno. Il pesce surgelato fa male? Il pesce surgelato apporta nutrienti del tutto analoghi rispetto ai prodotti freschi. Inoltre, non contiene né conservanti né coloranti. Si tratta quindi di un prodotto sano e sicuro.

