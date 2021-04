Troppo fruttosio danneggia il sistema immunitario

C’è un nuovo rischio negli ultimi tempi: consumare troppo fruttosio. Questo alimento è ampiamente utilizzato nella produzione alimentare: è uno zucchero che presenta un potere dolcificante più alto di quello del saccarosio e un indice glicemico basso. Queste caratteristiche lo hanno reso molto popolare come sostituto più salutare dello zucchero. Ora però una ricerca dell’Università di Swansea (Regno Unito) e pubblicata su Nature Communications rivela i rischi che può comportare per il nostro organismo l’assunzione di troppo fruttosio.

I rischi nascosti nel fruttosio

Si tratta di uno zucchero naturale presente in diversi alimenti, soprattutto nella frutta ma anche nei vegetali e nelle farine utilizzate per pasta, pane e pizza. In una dieta bilanciata, il consumo di fruttosio naturalmente contenuto nei cibi non provoca alcun effetto negativo. I problemi derivano dall’abuso sistematico di fruttosio aggiunto. Secondo la ricerca stimola l’infiammazione nel sistema immunitario e questo processo fa si che si producano molecole più reattive associate all’infiammazione stessa. Questo processo può danneggiare cellule e tessuti e contribuire a far sì che organi e sistemi del corpo non funzionino come dovrebbero e potrebbe portare a malattie. L’assunzione di fruttosio in quantità importanti è infatti associata all’obesità, al diabete di tipo 2 e alla steatosi epatica non alcolica (detta anche fegato grasso).

In quali alimenti si trova

In natura il fruttosio si trova nella frutta (a cui deve il nome), ma anche nel miele e nei vegetali. L’uva matura, le banane e pomodori sono solo alcuni degli alimenti a più alto contenuto di questo zucchero. Il suo consumo è aumentato notevolmente negli ultimi anni nel mondo sviluppato essendo presente in molti cibi lavorati (come lecca lecca, caramelle, bibite dolci, succhi di frutta, cereali per la prima colazione, biscotti, merendine, marmellate) dove viene utilizzato per dolcificare e per conservare più a lungo gli alimenti. Particolarmente a rischio sono quindi i bambini, maggiori consumatori di questi alimenti lavorati.

