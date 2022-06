Come far mangiare verdure ai bambini? Trucchi e consigli 2022

È nota la difficoltà che tanti genitori hanno nel riuscire a far mangiare le verdure ai bambini. Per provare a trovare una soluzione a questo, un gruppo di ricercatori dell’Institute for Food, Health & Safety by Design, Maastricht University Campus Venlo, nei Paesi Bassi ha recentemente condotto una ricerca su una campione di bambini frequentanti gli asili nido di Limburgo.

Come insegnare ai bambini a mangiare le verdure?

598 bambini di età compresa tra 1 e 4 anni sono stati coinvolti nel programma “The vegetable box”. Il campione è stato suddiviso, in maniera del tutto casuale, in tre gruppi:

esposizione/ricompensa;

esposizione/nessuna ricompensa;

controllo.

Ai primi due gruppi è stata data la possibilità di provare una gamma di verdure ogni giorno in cui hanno frequentato il loro asilo nido per tre mesi. I bambini del gruppo “ricompensa” hanno ricevuto ricompense divertenti e non alimentari, come un adesivo o una corona giocattolo, quando hanno provato alcune verdure.

La conoscenza è stata misurata mostrando loro le seguenti 14 diverse verdure: pomodoro: lattuga, cetriolo, carota, peperone, cipolla, broccoli, piselli, cavolfiore, funghi, fagiolini, cicoria, zucca, asparagi. È stato poi chiesto a ciascuno, quante verdure potevano riconoscere. La conoscenza delle verdure e la disponibilità ad assaggiarle è stata misurata all’inizio e alla fine dello studio. Per misurare il consumo, è stata data la possibilità a ciascun bambino di:

assaggiare piccoli bocconcini di sei verdure (pomodoro, cetriolo, carota, peperone, ravanello e cavolfiore)

contare quanti erano disposti ad assaggiare.

Nel gruppo di controllo i bambini potevano identificare circa 8 verdure e dopo il test questa capacità era aumentata a circa 10. Per i gruppi “esposizione/nessuna ricompensa” ed “esposizione/ricompensa”, al pre-test i bambini potevano identificare circa 9 verdure e dopo circa 11. Per la disponibilità a provare le verdure, il punteggio massimo era 12. Al pre-test erano disposti a provare circa 5-6 verdure in tutti i gruppi. Questa è diminuita nel gruppo di “controllo”, è rimasta invariata nel gruppo “esposizione/nessuna ricompensa” ed è aumentata verso 7 nel gruppo “esposizione/ricompensa”.

Quando iniziare a dare le verdure ai bambini?

Secondo la ricercatrice Britt van Belkom, del programma Youth, Food & Health presso l’Institute for Food, Health & Safety by Design, Maastricht University Campus Venlo, nei Paesi Bassi è fondamentale consumare verdure fin dall’infanzia. Il motivo, come confermato già da precedenti studi, è che i bambini piccoli devono provare una nuova verdura da otto a dieci volte prima che gli piaccia. Lo studio condotto, porterebbe a concludere che offrire regolarmente verdure ai bambini aumenta significativamente la loro capacità di riconoscere le varie verdure, ma gratificare i bambini per averle assaggiate sembrerebbe anche aumentare la loro disponibilità a provare verdure diverse. La ricompensa, specificano i ricercatori, non deve però essere un alimento, ma qualcosa di divertente.

In sintesi Quali verdure si possono dare a 6 mesi? È bene iniziare a proporre ai bambini le verdure dal sapore dolce e più digeribili, come le carote, le patate e le zucchine. Çe verdure dal sapore amarognolo,infatti, potrebbero essere più facilmente rifiutate dal piccolo.

