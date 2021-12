Ansia e depressione nei bambini? Sì anche agli integratori

Sebbene molti credano che anche ansia e depressione siano disturbi comuni soprattutto nell’età adulta, in realtà non è così: sono sempre più diffusi anche fra bambini e ragazzi. La pandemia di Covid-19 non ha fatto altro che peggiorare le cose, fra lockdown, restrizioni, isolamento e limitazioni. Per aiutare i propri figli a stare meglio, i genitori possono seguire diverse strategie: fra queste anche utilizzare degli integratori mirati.

La pandemia ha peggiorato la salute mentale dei bambini

La riduzione e in alcuni casi addirittura l’assenza di attività scolastiche, ricreative, ludiche e sportive hanno avuto e stanno avendo enormi ripercussioni sui bambini e ragazzi, quasi costretti alla permanenza forzata in casa. Il risultato? La presenza di sintomi depressivi e ansiosi nell’età infantile e adolescenziale sembra raddoppiata. Secondo una meta analisi pubblicata su Jama Pediatrics, che ha analizzato 29 studi che complessivamente hanno riguardato 80.879 giovani a livello globale, il 25,2% di bambini e ragazzi soffre di depressione e il 20,5% di ansia.

I sintomi più comuni

Ma in che modo si manifestano ansia e depressione in età infantile? Nei bambini fino a 12 anni possono comparire soprattutto mal di pancia, cefalea, incubi, enuresi notturna, irritabilità e irrequietezza, aumento o perdita di peso. “Nei preadolescenti e adolescenti invece, si notano maggiormente sindromi psichiatriche e comportamentali come ritiro domestico, fenomeno chiamato “Hikikomori”, isolamento sociale, autolesionismo, comportamenti oppositivi e sintomi ossessivi compulsivi accentuati per poi arrivare ad anoressia o bulimia e suicidio” spiega Agnese Onofri, psicologa clinica dell’Università degli Studi dell’Aquila.

I consigli per i genitori

I genitori ovviamente hanno un ruolo fondamentale anche in queste situazioni. Innanzitutto, nel riconoscere i disagi del figlio: se notano che il bambino/ragazzo ha dei malesseri dovrebbero subito mettersi in ascolto e rivolgersi al pediatra o medico di famiglia, che potrebbero indirizzare al servizio di neuropsichiatria infantile o suggerire il ricorso a uno psicologo.

Esempi di integratori

Per supportare i bambini in caso di ansia, stress, disturbi depressivi e dell’umore, è possibile poi ricorrere anche a integratori specifici, per esempio quelli che combinano:

– la α-casozepina, una proteina idrolizzata, che possiede proprietà rilassanti. Si tratta di una molecola che viene rilasciata naturalmente nel tratto digerente del neonato (solo nei primi 6 mesi di vita) dopo l’ingestione di latte materno;

– la griffonia, una pianta il cui estratto secco ottenuto dai semi maturi è del precursore della serotonina, il neurotrasmettitore del buon umore e del benessere mentale.

Da sapere Ansia e depressione possono manifestarsi in qualsiasi contesto: in famiglia, a scuola, nelle relazioni con gli amici. Ecco perché i genitori devono prestare attenzione e osservare il figlio nelle diverse situazioni, in modo da cogliere eventuali segnali di disagio.

Fonti / Bibliografia Global Prevalence of Depressive and Anxiety Symptoms in Children and Adolescents During COVID-19: A Meta-analysis | Adolescent Medicine | JAMA Pediatrics | JAMA NetworkThis meta-analysis examines the global prevalence of clinically elevated symptoms of depression and anxiety in youth during the first year of the COVID-19 pande

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.