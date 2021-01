Ansia in gravidanza

Una domanda di: Patrizia

Grazie per l’attenzione. Mi scusi se la disturbo nuovamente. Ho notato che mi succede anche per una reazione emotiva, uno spavento, un momento di ansia anche fuori casa, all’aperto. La ferritina l’ho controllata e sta bene, prendo gli integratori che contengono ferro. In realtà la mia preoccupazione è rivolta alla pressione, ho pensato che potesse trattarsi di un rialzo pressorio, è possibile? Non ho problemi di pressione tranne quando mi agito si alza un po’ soprattutto se la misuro dal medico ma poi scende e spesso è anche bassa. Non so se vi possa essere attinenza con questa cosa. Sono ipocondriaca e molto ansiosa e in gravidanza questo status è peggiorato.

La ringrazio.

Cordiali saluti.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora Patrizia,

prima di tutto le suggerisco un controllo della pressione a intervalli regolari: almeno 2-3 volte la settimana, perché è importante avere un’idea dell’andamento e degli eventuali rialzi bruschi, per poi eventualmente intervenire. Ne deve quindi parlare con il suo ginecologo. Comunque la pressione può farsela misurare in farmacia, avendo cura di prendere nota ogni volta dei valori, in modo da poter disporre di un vero e proprio diario. Per il resto, il mio consiglio è di rivolgersi a una psicologa con esperienza di donne in gravidanza: credo che lei abbia davvero bisogno di un simile supporto per poter lenire le sue ansie e vivere l’esperienza della maternità in modo sereno. Può provare anche a parlarne con un’ostetrica. Per quanto riguarda il ferro io penso potrebbe servirle un’ulteriore integrazione: valuti con il suo Curante questa possibilità. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto