Apparecchio ai denti per bambini: tipologie e costi

L’apparecchio ai denti nei bambini non serve solo a migliorare il sorriso. Questo trattamento serve soprattutto a favorire una corretta crescita delle ossa del viso e a prevenire o trattare problemi di salute orale, masticazione, respirazione e postura.
L’ideale sarebbe programmare una visita dall’ortodontista attorno ai quattro-sei anni, così da valutare la situazione e verificare se, come e quando è necessario intervenire. Infatti, non sempre l’apparecchio va messo immediatamente. In alcuni casi, lo specialista preferisce monitorare nel tempo lo sviluppo di denti, mandibola e mascella prima di stabilire cosa fare.
Un trattamento iniziato al momento giusto aiuta a garantire un sorriso sano e duraturo.
Tipologie di apparecchio per bambini
Esistono diverse tipologie di soluzioni ortodontiche per i bambini, che possono essere raggruppate essenzialmente in due grandi gruppi:
- apparecchi fissi
- apparecchi mobili.
Come dicono i nomi stessi, la differenza principale sta nella possibilità di rimuovere o meno l’apparecchio durante il trattamento. Entrambi possono riguardare una sola o entrambe le arcate dentali.
1) Apparecchio mobile
Si tratta di un dispositivo realizzato su misura, che può essere messo e tolto direttamente dal bambino a seconda delle esigenze del momento. In genere, è composto da una base in resina e da inserti di filo metallico e viti, ma esistono anche modelli in silicone.
Viene utilizzato soprattutto durante la crescita, quando le ossa e i denti stanno ancora crescendo. Infatti, permettono di correggere problemi come il palato stretto, denti disallineati o abitudini viziate e di guidare la corretta crescita di mandibola, mascella e arcate dentarie. Richiede la collaborazione del bambino per essere indossato regolarmente, ma può semplificare l’igiene orale e avere costi inferiori rispetto all’apparecchio fisso. A seconda dei casi, può richiedere un uso prolungato, anche di 20 e più ore al giorno.
Rientrano in questa categoria anche gli allineatori invisibili rimovibili, mascherine in materiale plastico trasparente, morbido e flessibile, che si adattano perfettamente alla forma dei denti. Sono utilizzate più frequentamene nei ragazzi e negli adulti, ma su consiglio dell’esperto possono essere impiegate anche nei bambini.
2) Apparecchio fisso
Questo tipo di apparecchio è cementato ai denti, per cui non può essere rimosso dal bambino. In genere, è composto da piccoli attacchi metallici o in ceramica, chiamati brackets, e da fili di metallo, che vengono regolati periodicamente dallo specialista.
Permette di correggere in modo preciso la posizione dei denti e migliorarne l’allineamento. Ha il vantaggio di agire in maniera continuativa, giorno e notte, ma può rendere più difficile l’igiene orale. Dopo il trattamento ortodontico con apparecchio fisso, lo specialista può consigliare l’uso di un apparecchio mobile di contenzione per impedire che i denti ritornino lentamente verso la posizione iniziale.
Un particolare tipo di apparecchio fisso è l’espansore palatale, indicato in caso di palato stretto. Si tratta di un apparecchio fisso senza parti visibile all’esterno che viene posizionato all’interno dell’arcata superiore della bocca e ancorato ai molari superiori. L’espansore palatale è dotato di una vite centrale che va attivata tutti i giorni mediante un’apposita chiavetta per allargare il palato.
Quando è necessario
In genere, l’apparecchio ai denti nei bambini è indicato in presenza di alterazioni nei rapporti fra le ossa del viso, i muscoli e i denti, che portano a una crescita non corretta dei denti e/o a problemi nello sviluppo scheletrico.
Le cause possono essere genetiche ed ereditarie, ma anche legate ad abitudini scorrette, come succhiare il dito, usare a lungo il ciuccio o respirare spesso con la bocca. Spetta all’ortodontista valutare la situazione e decidere se e quali soluzioni adottare, a seconda dei casi. Nel dettaglio, ecco le principali problematiche che possono essere risolte con il ricorso all’apparecchio:
- denti storti
- affollamento dentale, con denti accavallati
- protrusione dentale, con denti sporgenti
- chiusura errata tra arcata superiore e inferiore
- palato stretto
- mandibola arretrata rispetto alla mascella
- respirazione orale o difficoltà di masticazione.
Costi
Il costo varia in base al tipo di apparecchio, alla durata del trattamento e alla complessità della situazione.
Indicativamente:
- Apparecchio mobile: da 600 a 2.500 euro
- Apparecchio fisso: da 1.500 a 5.000 euro.
In genere, i costi includono anche le visite di controllo programmate con cadenza regolare durante il percorso.
I benefici dell’apparecchio nei bambini
Oltre a migliorare l’estetica del sorriso e talvolta dell’intero viso, l’apparecchio aiuta il bambino a:
- masticare e parlare meglio
- respirare correttamente
- prevenire problemi posturali
- curare meglio l’igiene orale, prevenendo carie e altri problemi
- acquistare fiducia in se stesso.
Come prendersi cura dell’apparecchio
Alcuni consigli per migliorare l’igiene della bocca prendendosi cura dell’ apparecchio:
- Lavare i denti dopo ogni pasto
- Usare scovolini o fili interdentali per rimuovere i residui di cibo
- Nel caso di apparecchi mobili, lavare accuratamente la placca con uno spazzolino dedicato. Esistono anche appositi apparecchi elettronici per la pulizia
- Evitare cibi troppo duri, gommosi o appiccicosi (caramelle, chewing-gum, popcorn)
- Effettuare controlli periodici dal dentista per monitorare i progressi.
Per alleviare il fastidio che il bambino può avvertire nei primi giorni di utilizzo dell’apparecchio, si consiglia di proporgli alimenti morbidi e sciacqui con collutorio contenente clorexidina. Si possono anche impiegare antidolorifici.
