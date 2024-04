Aria di primavera/estate per la nuova collezione bambino/bambina Mayoral

Ogni genitore cerca per i propri figli vestiti comodi e leggeri da far indossare loro quando le temperature si alzano e si gioca principalmente al parco o in cortile. Come ogni anno, con l’arrivo della bella stagione, si è alla ricerca di capi colorati e versatili per le esigenze dei propri bambini.

Mayoral, azienda leader nel settore della moda bambino nella Penisola Iberica, propone una collezione, per la stagione primavera-estate 2024, composta da capi che ispirano il sorriso in ciascun bambino.

Il trait d’union della collezione è il comfort dei più piccoli: il brand infatti non pretende che i bambini stiano sempre composti e fermi, ma anzi li esorta a correre, giocare, scatenarsi senza doversi preoccupare che i loro abiti siano di intralcio al loro divertimento e alle loro avventure.

I capi della collezione Mayoral, oltre ad essere comodi, sono creati con materiali di ottima qualità. E non temete, l’attenzione ai dettagli non è stata messa da parte, anche i modelli, esclusivi e impeccabili, incarnano perfettamente l’energia e l’allegria che caratterizzano ogni bambino, senza tralasciare la versatilità.



La collezione primavera estate 2024 per le bambine

La nuova collezione primavera estate per bambine è caratterizzata da colori pastello, come ad esempio il cipria, che ricorda la delicatezza della primavera, e colori più vivaci, che rievoca sempre il periodo estivo.

Nella collezione per cerimonie sono stati introdotti dei tessuti nuovi e molto più particolari come lo chiffon bambula ricamato, l’organza con stampa devoré, il jacquard lurex fantasia e le stoffe dall’aspetto di lino satinato.

Anche i capi più casual però non mancano di novità, i capi in lino con stampe flocked faranno innamorare qualsiasi bambina. Per non parlare poi dei pantaloni che sono stati rinnovati sia nei modelli che nel tipo di tessuto, ogni anno sempre più leggero e adatto al gioco all’aria aperta.

Collezione primavera-estate 2024 per i bambini

Anche nella collezione Mayoral peri bambini e ragazzi fino ai 16 anni, i colori predominanti sono quelli estivi, rappresentati da toni che vanno dal beige al crema o all’azzurro e che ricordano i colori di spiagge o mari limpidi. Grandi protagoniste, anche per la stagione primavera estate 2024, le stampe, che caratterizzano magliette, camicie e quest’anno anche i costumi mare! Mostri, videogiochi, viaggi, motivi da surfista: creazioni originali pensate dal team creativo di Mayoral.

La nuova collezione da cerimonia del 2024 si compone di vestiti prevalentemente in lino e cotone, leggeri ed eleganti, facili da coordinare e abbinare.

Super novità di quest’anno è il Videogioco Mayoral: su alcuni capi della collezione primavera estate 2024 per lui e per lei ci sarà un QR code da scannerizzare per avere accesso a un videogioco con un tema che unisce fantasia, magia e amicizia.

La collezione Newborn, pensata per i più piccoli

La collezione primavera-estate 2024 per i più piccoli è caratterizzata dalla parola tenerezza: si mette al primo posto il comfort del neonato garantito dai tessuti a base di cotone.

Come per i capi della collezione per le bambine, anche qui i colori prevalenti sono quelli pastello, rimando alla delicatezza dei piccoli, e quelli più accesi che invece fanno subito pensare all’estate. I colori aumentano non solo per i capi casual ma anche per i costumi da bagno, disponibili in tante nuove fantasie. Anche la linea cerimonia si amplia proponendo tanti nuovi outfit e arricchendo l’intera collezione.

Come per il 2023, anche questa collezione include delle aperture rinnovate in ogni capo che facilitano la vestibilità e il lavoro dei genitori, offrendo maggiore comfort al neonato. E anche in questo caso, come per le collezioni primavera-estate 2024 dei bambini più grandi, vengono scelti tessuti naturali.

Accessori per la maternità

Assoluta novità firmata Mayoral per il 2024 sono i nuovi accessori per la maternità. Le nuove borse create per la collezione primavera-estate 2024 sono abbinate all’abbigliamento mare e sono caratterizzate da porta ciuccio incorporato, fasciatoio e necessaire, tutti dettagli utilissimi per ogni mamma!

A piccoli passi verso la bella stagione

Una collezione che si rispetti non può prescindere dalle scarpe, che mai come per la collezione primavera estate 2024 ci sorprende con colori vivaci e accesi come il fucsia e l’oro, in contrasto con altre tonalità più neutre come l’ecrù e il bianco in diverse qualità e finiture. Anche se il denim continua a farla da padrone in molte calzature.

Troviamo anche sneakers in varie tonalità, sandali e ballerine, vere protagoniste degli outfit da cerimonia femminili e i mocassini per quelli maschili. Ogni calzatura è stata innovata ulteriormente con nuove suole più comode, leggere e flessibili, in modo da dare l’opportunità ai bambini di star comodi, liberi e a proprio agio.

Anche i bambini più piccoli potranno giovare da questa nuova collezione primavera-estate 2024: la collezione Primi Passi infatti è realizzata con cuciture, soletta e fodera in pelle conciata in modo sostenibile di alta qualità, traspirante e priva di sostanze chimiche. Le solette sono estraibili, antibatteriche, ergonomiche e dotate del sistema Comfort Shock, che offre una maggiore ammortizzazione. I genitori non avranno difficoltà a farle indossare ai propri bambini essendo scarpe arrotondate appositamente per lasciare ampio spazio alle dita dei piedi e non dare così fastidio al bambino..

Oltre poi alla collezione Primi Passi, per i più piccoli è disponibile la collezione BareFoot, un modello completamente piatto e senza rinforzi, molto leggere e traspiranti. Sono inoltre privi di componenti metallici che potrebbero causare allergie alle pelli più delicate e contengono una soletta removibile senza arco plantare.

Scoprite tutta la nuova collezione di abbigliamento, scarpe e accessori primavera-estate 2024 sul sito di Mayoral!

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.