Arriva l’11 edizione dei Kid Pass Days: 150 eventi per bambini e famiglie in tutta Italia

Il 10 e l’11 maggio in tutta Italia si svolgono i Kid Pass Days 2025, una maratona di eventi organizzata da Kid Pass con la Media Partnership di Rai Kids e Rai Radio Kids, tutti dedicati ai bambini da 0 a 12 anni e alla conoscenza dell’enorme bagaglio culturale italiano che quest’anno arriva alla sua 4a edizione.

150 sono le proposte e gli eventi a misura di bambino organizzati da musei ed importanti realtà culturali, per permettere anche ai più piccoli di conoscere ed entrare in contatto con l’enorme patrimonio storico, artistico, culturale e scientifico che tutto il territorio italiano può vantare.

Da nord a sud, 100 sono i musei e le importanti sedi culturali che si sono messe in gioco per organizzare eventi di edutainment in grado di coinvolgere i più piccoli in attività che permettano loro di scoprire cose nuove ed imparare, divertendosi. I piccoli partecipanti potranno vivere fantastiche avventure, cimentandosi in attività, esperienze e laboratori, improvvisandosi scienziati o piccoli artisti, oppure scoprendo la storia come se fosse un gioco, diventando giovani esploratori.

Giocando si impara

Ormai sono numerosissimi i musei in Italia che propongono percorsi pensati per l’infanzia, con visite coinvolgenti e interattive, che interessino i piccoli in prima persona, proponendogli attività pratiche, che gli permettano di imparare cose nuove in modo leggero e divertente. Il concetto di “museo” negli ultimi anni è molto cambiato, adattandosi a una nuova visione che pone il gioco e l’interazione al centro della visita.

Infatti, è ormai accertato che l’apprendimento risulta essere più semplice e naturale, se avviene in modo ludico e pratico, permettendo ai piccoli di mettersi in gioco in prima persona e di vivere le esperienze sulla propria pelle.

Cosa c’è di meglio, quindi, di sfruttare le tiepide giornate primaverili, anche se il tempo fosse incerto, per fare una bella gita con tutta la famiglia alla scoperta del proprio territorio e dei musei che offre? Potrebbe essere un’occasione per divertirsi insieme e passare del tempo di qualità che verrà ricordato con grande affetto, oltre a fornire ai bambini un prezioso bagaglio di conoscenze in più.

Gli eventi e i musei che partecipano all’iniziativa

Da Nord a Sud, numerosissimi sono i musei e i luoghi di cultura che saranno protagonisti della ricchissima programmazione di Kid Pass Days. Ecco alcuni di quelli che parteciperanno all’evento:

Milano : Leonardo3 Museum, Leonardo3 Museum, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

: Leonardo3 Museum, Leonardo3 Museum, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. Trento : MUSE, MART (Rovereto), Museo Etnografico Trentino San Michele (San Michele all’Adige)

: MUSE, MART (Rovereto), Museo Etnografico Trentino San Michele (San Michele all’Adige) Treviso : Museo Canova (Possagno)

: Museo Canova (Possagno) Bologna : Dinosauri in carne e ossa (San Lazzaro di Savena).

: Dinosauri in carne e ossa (San Lazzaro di Savena). Roma : Explora

: Explora Perugia : Dinosauri in carne e ossa (Gubbio)

: Dinosauri in carne e ossa (Gubbio) Napoli: Città della Scienza

Un premio per i musei più family friendly

In occasione dei Kid Pass Days verrà assegnato il riconoscimento “Cuore d’oro Kid Pass”, un premio per i musei e le realtà culturali che maggiormente si sono impegnati nel coinvolgimento di bambini e famiglie, promuovendo la cultura e rendendola accessibile a tutti.

Ad essersi aggiudicati il “Cuore d’oro Kid Pass” quest’anno sono tre musei che hanno dimostrato un impegno d’eccezione nell’accoglienza dei piccoli ospiti e dei loro famigliari: il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino e la Casa di The Human Safety Net di Venezia.