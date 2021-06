Arriva la prima “pasta” a base di pesce che piace ai bambini

Il pesce è tra gli alimenti più importanti quando si parla alimentazione sana ed equilibrata, di benessere e salute. Le sue caratteristiche nutrizionali lo rendono uno degli alimenti più adatti alla dieta, specie quella dei più piccoli. Non sempre, però, incontra il gusto dei bambini e, nonostante sia fondamentale per la loro crescita e il loro corretto sviluppo, finisce per essere escluso dalla loro alimentazione. Ecco perché, Friultrota ha pensato a ’30-70’, la prima “pasta” al mondo con il 30% di pesce (filetti selezionati di aringa, sgombro e trota salmonata), il 70% di cereali e il 100% di benessere. In modo da coniugare il cibo che i bambini amano e il nutrimento di cui hanno bisogno.

Un sogno di gusto e benessere

Nata dal sogno di Giuseppe Pighin, da oltre 40 anni Friultrota rappresenta in Italia una delle realtà più innovative nei settori del pesce, della gastronomia e del mangiar sano. Una realtà capace di innovarsi e investire in ricerca e sviluppo, ponendo al centro le straordinarie qualità della trota ‘Regina di San Daniele’ a cui, negli anni, si sono affiancati il salmone selvaggio, il branzino, l’aringa, l’orata, il baccalà e molte altre specialità, tutte pronte da mangiare.

Le qualità del pesce

Oltre a contenere proteine altamente digeribili che aiutano a rinforzare i tessuti, il pesce è ricco di Omega-3, tra cui EPA e DHA: acidi grassi che sono un vero e proprio toccasana per la vista e per le capacità di attenzione, comprensione e apprendimento. Ma non solo, infatti, gli Omega-3 preservano la salute cardiovascolare e hanno un effetto benevolo sul DNA. Inoltre, il pesce è un’incredibile fonte di fosforo, indispensabile per garantire il corretto funzionamento delle cellule dei più piccoli, per mantenere in salute ossa e denti e il sistema immunitario, per combattere infezioni, debolezza muscolare e rachitismo.

Considerando le raccomandazioni per l’apporto di EPA e DHA proposte da International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids (ISSFAL), esse possono venire raggiunte con le seguenti porzioni di ’30-70’:

• 40 g per bambini tra 2 e 4 anni;

• 50 g per bambini tra 4 e 6 anni;

• 65 g per bambini tra 6 e 10 anni.

La qualità e i valori di ’30-70’

Disponibile nella versione senza glutine Fusilli con pesce, mais e riso, e nella versione ricca di fibre Sedanini con pesce, farro e ceci, la “pasta” ’30-70’ abbina le caratteristiche nutrizionali del pesce e dei cereali in un formato innovativo, facile da trasportare e da preparare, che si conserva fuori dal frigorifero.

’30-70’ è perfetto per chi vuole mantenere un corretto stile di vita e una dieta equilibrata, ricca di pesce e Omega-3, ma anche per chi è alla ricerca di prodotti a base di pesce con soli ingredienti naturali, privi di conservanti e coloranti e per chi desidera vivere nuove esperienze gastronomiche, senza rinunciare al benessere.

Inoltre, garantisce ai genitori tutta la sicurezza di un pasto equilibrato e nutrizionalmente adatto ai più piccoli, senza rinunciare al gusto… e al pesce in un nuovo formato senza pelle e senza spine. Una porzione da 65 grammi di ’30-70’ fornisce infatti circa il 25% delle proteine giornaliere raccomandate a un bambino di 10 anni. Una porzione da 100 grammi di ’30-70’ equivale invece a 150 mg di fosforo e a circa 30 grammi di filetti di pesce (azzurro e trota iridea).

Scopri di più ’30-70’ è un prodotto della linea “Obiettivo benessere” di Friultrota, che aiuta a perseguire una vita sana attraverso il valore dell’alimentazione, senza rinunciare al gusto. Perché,“Nutriamoci per il Benessere, senza rinunciare al Piacere”.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.