Astuccio scuola bambini, quale comprare?

L’inizio di un nuovo anno scolastico si avvicina e tra gli accessori indispensabili da acquistare c’è sicuramente l’astuccio scuola. Utile a organizzare e a riporre in modo ordinato penne, matite, pennarelli, gomme e tutto l’occorrente per la vita sui banchi, l’astuccio ideale dovrebbe essere pratico e resistente, utilizzabile per più anni consecutivi. Individuare il modello migliore per le esigenze del bambino non è poi così difficile. Prima di tutto è bene soffermarsi sulla sua età e sul suo ciclo di studi: l’astuccio per scuola elementare (o primaria), infatti, presenta caratteristiche molto diverse dall’astuccio per scuola media.

Di seguito, alcuni dei migliori modelli di astuccio scuola da comprare su Amazon, per bambino e per bambina, da quello a 3 scomparti alla semplice bustina.

Astuccio scuola elementare a due o tre scomparti, le proposte più belle

Insieme agli zaini per la scuola primaria, gli astucci destinati ai più piccoli rivestono un ruolo davvero importante. Approcciarsi per la prima volta al materiale scolastico può creare difficoltà ai bambini, per cui è buona abitudine organizzarlo nel migliore dei modi così che riescano a gestirlo facilmente e a individuare in modo intuitivo e veloce ciò che occorre loro per rispettare le indicazioni delle maestre.

L’astuccio per la scuola elementare più comodo e pratico è quello rigido, generalmente a 2 o a 3 scomparti. Questi modelli sono dotati di cerniere e contengono tutto il necessario per le lezioni, dai pennarelli alla gomma senza trascurare accessori come righello, temperamatite e forbici dalla punta arrotondata.

Eberhard Faber, Astuccio motivo dinosauro con 42 pezzi. Prezzo: 15,92€

Nella maggior parte dei casi, quando si acquista un astuccio per la scuola elementare si ha la fortuna di avere a che fare con un astuccio completo, quindi già pieno. Comprare un astuccio completo è un buon investimento e spesso consente di risparmiare, ma è sempre meglio accertarsi che contenga realmente tutto ciò che serve. Il prezzo è destinato a salire se i pezzi racchiusi nell’astuccio sono davvero tanti e se questi sono firmati da marche di buona qualità.

Harry Potter, Astuccio scuola elementare con materiale scolastico. Prezzo: 24,99€

Un’altra versione a tre scomparti è quella per gli appassionati del torneo di Quidditch e ovviamente del piccolo maghetto inglese. Ecco allora un astuccio scuola con tutte le squadre appartenenti alle quattro squadre di magia di Hogwarts: Grifondoro, Tassorosso, Serpeverde e Corvonero. Un astuccio più grande del precedente, composto da 44 pezzi e che include matite colorate CARIOCA e pennarelli GIOTTO Turbocolor.

L’Erbavoglio, Harry Potter astuccio scuola 3 zip originale completo – ufficiale Warner Bros. Prezzo 29,99€

Gli astucci 3 scomparti per la scuola elementare sono muniti di elastici interni per tenere tutto in ordine. La funzionalità è il primo fattore da considerare in fase di acquisto, ma è bene soffermarsi anche su colori e fantasie. Le proposte bambino più vendute su Amazon si rifanno soprattutto al mondo dei dinosauri e all’immaginario dei film, dei fumetti e dei videogiochi.

BGN, Astuccio 3 scomparti Sonic con materiale scolastico completo (44 pezzi). Prezzo: 17,99€





Comix, Mario Kart Astuccio 3 scomparti con materiale scolastico. Prezzo: 26,49€

Per quanto riguarda gli astucci da bambina, continuano ad andare per la maggiore i modelli ispirati ai cartoni Disney e a creature fantastiche come i magici unicorni.

Seven, Astuccio scuola elementare 3 scomparti Lilo & Stitch (contenuto 43 pezzi). Prezzo: 32,30€

Seven, Astuccio completo SJGirl. Prezzo: 36,90€

Colori pastello alternati a toni più vivaci ed energici, decorazioni con paillettes e materiali iridescenti caratterizzano molte delle proposte bestseller su Amazon per le bimbe.

Girabrilla, Astuccio Unicorno 3 scomparti con materiale scolastico. Prezzo: 22,90€

In linea generale, quando acquistate un astuccio per la scuola elementare a più scomparti accertatevi sempre che le zip funzionino senza intoppi e che le cuciture siano resistenti e ben fatte. In questo modo sarà possibile mettere al riparo l’astuccio da strappi o altri eventuali danni e sfruttarlo per diversi anni di seguito.

GirlZone, Astuccio portapenne grande per bambine completo con 43 pezzi. Prezzo: 17,99€

Astuccio scuola media: più slim e trendy per gli adolescenti

Con l’inizio della scuola media i maxi astucci non sono più necessari, ma può comunque tornare utile disporre di un modello completo e a più scomparti soprattutto per il primo anno. Seven è una delle migliori marche su cui poter fare affidamento quando si cerca un buon astuccio per scuola media. Il brand firma astucci ampi e capienti proprio come quelli per la primaria ma caratterizzati da pattern e colori meno giocosi, quindi utilizzabili per l’intero ciclo di studi.

Seven, Astuccio Quick Case completo di matite, penne, pennarelli. Prezzo: 29,90€

Uno dei modelli più acquistati per la scuola media (e anche per le superiori) è l’astuccio a bustina con cerniera. Ve ne sono di più piccoli e di più grandi, da scegliere in base alle proprie esigenze e alle indicazioni degli insegnanti. Una bustina ovale come quella qui sotto di Eastpak, per esempio, è perfetta come portapenne ma non è sufficiente per affrontare le lezioni di materie che richiedono molto materiale come educazione tecnica. In questo caso è preferibile aggiungere un altro astuccio.

Eastpack, Oval Single Astuccio Portapenne. Prezzo: 23,00€

Come per gli astucci a più scomparti, è importante che le zip funzionino agevolmente e che le cuciture siano ben salde. I materiali da preferire sono quelli robusti e resistenti, ancora meglio se lavabili. Marche come Invicta e Seven includono nelle loro collezioni molti astucci per scuola media di facile manutenzione, a prova di evidenziatori e macchie di biro.

Invicta, Portapenne scuola. Prezzo: 18,90€

Come anticipato, gli astucci per la scuola media difficilmente presentano fantasie e decorazioni, fatta eccezione per pattern particolari come il motivo camouflage e le stampe floreali. I modelli a tinta unita, in colori basici come grigio e nero, sono molto apprezzati, così come quelli dai colori fluo che incontrano soprattutto il gusto delle ragazzine.

Seven, Portapenne Trendy Heart Girl. Prezzo: 16,90€

Invicta, Bustina Round Plus Hibiscus. Prezzo: 18,90€

Non tutti si trovano bene con gli astucci a bustina. Questi modelli con un solo scomparto sono abbastanza capienti ma contengono solo il minimo indispensabile. Chi ha l’abitudine di utilizzare molti evidenziatori, penne di diversi colori e vari accessori può optare per un astuccio a bauletto semirigido, dalla forma leggermente bombata e a più scomparti. Si tratta comunque di astucci compatti che non occupano troppo spazio, ma sono molto più capienti delle bustine portapenne.

Kidspark, Astuccio scuola con 3 scomparti. Prezzo: 10,99€

Raramente gli astucci a bustina o a bauletto sono completi. Vengono venduti perlopiù vuoti, in modo da poter essere riempiti con ciò che è davvero necessario. I modelli morbidi si prestano a contenere anche accessori abbastanza ingombranti come forbici, compasso e un piccolo righello. Alcuni sono dotati di retina interna e di elastici per un’organizzazione più precisa e metodica del materiale.

Mokani, Astuccio scuola grande. Prezzo: 8,22€

