15 attività da fare in inverno con i bambini

C’è chi ama il freddo e chi lo odia, ma di sicuro le attività da fare in questa stagione con i bambini sono più di quante si pensi.

Si può sempre giocare o fare sport all’aria aperta: se ha appena nevicato, i bambini potranno divertirsi a fare pupazzi di neve o sfidarsi in una battaglia a palle di neve, ma si può anche esplorare luoghi vicini a casa o fare un giro al parco raccogliendo rametti e pigne per realizzare tanti lavoretti.

Può capitare che una giornata di maltempo trattenga i bambini in casa, ma anche in questo caso le attività divertenti non mancano: si può ad esempio decorare i vetri delle finestre, infornare un dolce, concedersi una dolce merenda oppure qualche coccola di bellezza.

E cosa ne dite di tirare fuori dal cassetti i giochi da tavolo oppure di sfogliare insieme vecchi album di famiglia, raccontando tante storie che riguardano nonni e antenati?

I disegni sulla finestra

In commercio si trovano colori appositi per disegnare sulle finestre e anche simpatici stencil da far aderire ai vetri per decorarli. I più grandi potranno personalizzare questi disegni a loro piacimento, rendendo le finestre della cameretta (e non solo) uniche e originali.

I giochi in scatola

I lunghi pomeriggi invernali sono l’ideale per rispolverare i giochi in scatola o per scoprirne di nuovi. Ci sono quelli che prevedono di mettere in campo strategie complesse, altri che richiedono abilità deduttive e investigative e altri ancora incentrati sul divertimento.

A voi la scelta!

Una recita in casa

I bambini di ogni età potranno mettere in scena una vera e propria recita in casa, magari in compagnia di alcuni amichetti: insieme decideranno la favola da interpretare o il copione da seguire, assegneranno i ruoli e, se ci sarà tempo, prepareranno i costumi.

È il momento di provare le battute e poi recitare davanti ai genitori!

Il gioco del limbo

Un manico di scopa, due pile di libri e un po’ di musica: per giocare al limbo non serve altro! Il gioco consiste nel piegare le ginocchia e il tronco per passare sotto ad un bastone posizionato sempre più in basso. Il tutto a tempo di musica: il divertimento è assicurato.

Un pomeriggio spa

Molti bambini e molte bambine amano rilassarsi e prendersi cura di sé. Un pomeriggio d’inverno è ideale per accendere qualche candela oppure un diffusore di aromi e farsi fare un bel massaggio dalla mamma o dal papà, magari con una crema profumata per bambini.

Cucinare insieme

Mettere le mani in pasta è uno dei passatempi preferiti di molti bimbi. Perché, quindi, non cucinare insieme una bella torta, dei biscotti da decorare oppure un piatto goloso da mangiare insieme a cena? Non sarà solo divertente, ma anche istruttivo.

Una merenda golosa

Un freddo pomeriggio invernale è ideale per concedersi una merenda tranquilla, magari a base di cioccolata calda e una fetta di torta fatta in casa.

Per chi vuole concedersi uno sfizio, ecco un’idea originale: infilate dei marshmallows su un bastoncino e intingeteli nella cioccolata. I bambini non potranno resistere!

Sfogliare gli album di famiglia

I vecchi album di famiglia esercitano in genere un grande fascino su grandi e piccini. Sia gli adulti che i bambini si incanteranno gli uni a raccontare e gli altri ad ascoltare storie di nonni, zii, cugini e parenti. Sarà un bel momento di condivisione!

Il calendario fai da te

Uno sguardo al passato e uno al futuro: perché non realizzare insieme un calendario dell’anno che verrà? Si possono progettare e realizzare le varie pagine disegnando, colorando e incollando piccole applicazioni o foto: sarà un calendario davvero speciale.

Lavoretti fai da te

Durante le passeggiate al parco o nei boschi possiamo invitare i bambini a raccogliere rametti di pino, pigne, sassolini, foglie colorate e legnetti. Tutto questo materiale potrà servire per realizzare decorazioni a tema per la casa oppure piccoli lavoretti da esporre in casa o da regalare ad amici e parenti.

Giocare con la neve

In inverno la neve è sempre molto attesa dai bambini, che non vedono l’ora di correre fuori per giocare sul suo manto bianco. Si possono realizzare pupazzi di neve, sdraiarsi a terra per fare gli angeli della neve oppure sfidarsi in una combattuta battaglia a palle di neve.

Giocare con lo slittino

Se la neve è caduta in abbondanza, basterà una piccola altura per lanciarsi con lo slittino in divertenti scivolate, controllando bene il punto in cui si arriverà per scongiurare incidenti. Se non si ha uno slittino si può facilmente rimediare con un telo di plastica spesso!

Una gita con la famiglia

Chi ha detto che in inverno si debba stare chiusi in casa? Si possono ad esempio organizzare vere e proprie gite con tutta la famiglia o piccole visite nei dintorni, magari per esplorare luoghi vicini e trascorrere del tempo insieme all’aria aperta.

Una caccia al tesoro invernale

I bambini, si sa, amano le cacce al tesoro. Anche in inverno si può organizzarne una a tema, a casa oppure all’aria aperta, facendoli passare da un indizio all’altro a suon di indovinelli e piccoli enigmi da risolvere. Il premio finale può essere una bella merenda tutti insieme!

Una visita in agriturismo

Anche in inverno, è l’occasione giusta per scoprire come si accudiscono gli animali della fattoria, come si produce il formaggio, come si raccolgono le uova oppure come impastare il pane.

Per i bambini sarà bellissimo fare amicizia con tanti animali e soddisfare tutte le loro curiosità a riguardo.

In copertina foto di Yan Krukau da Pexels

In breve Chi ha detto che in inverno ci si debba annoiare? Le attività da fare con i bambini anche nella stagione fredda sono davvero tante, tutte divertenti e appassionanti!

