Back to school: un rientro “dolce” per tutta la famiglia

Settembre è il mese del ritorno sui banchi di scuola, dei nuovi quaderni e dei nuovi inizi. Non solo i bambini ma tutta la famiglia, archiviate le vacanze, si prepara a una nuova avventura.

La ripresa dei ritmi consueti è comunque un cambiamento che può non essere del tutto indolore. Riprendere a poco a poco le buone abitudini di sempre aiuta ad affrontare con energia e serenità questo delicato momento di passaggio. Tenendo sempre presente che per ritornare alla routine non servono solo regole e organizzazione, ma anche piccoli gesti d’amore quotidiani che aiutano ogni bambino a crescere bene e ad affrontare al meglio ogni fase della vita.

Per tornare serenamente alla routine

L’estate è la stagione della libertà: giornate di vacanza senza scuola e senza impegni concedono orari più flessibili e ritmi più rilassati.

Per ricominciare col piede giusto è bene partire con un certo anticipo, in modo da riprendere progressivamente e senza eccessivi traumi la routine di sempre, in tutti i passaggi della giornata, dalla sveglia ai pasti, dall’ora della merenda a quella del sonno serale.

Tornare a scandire le giornate con appuntamenti fissi aiuta i bambini a sentirsi più sicuri e consente loro di affrontare con tranquillità la ripresa scolastica. Un clima disteso a casa si traduce in una maggior serenità per l’intera famiglia, grandi e piccoli insieme.

Appuntamento con l’igiene quotidiana

Il ritorno in classe, la ripresa dello sport e delle attività condivise con altri bambini, suggerisce di porre massima attenzione all’igiene quotidiana.

La doccia serale può essere un appuntamento fisso che chiude la giornata e prepara a un riposo sereno. Per trasformarlo in un piacevole rituale di benessere servono prodotti studiati su misura per le esigenze della pelle infantile, delicati e piacevoli da utilizzare come quelli di Linea MammaBaby®.

Giacomino, il Doccia Shampoo Baby Cosmos Natural, ad esempio, è formulato per detergere corpo e capelli con grande dolcezza: a base di tensioattivi delicati di origine naturale per una pulizia rispettosa, è arricchito con estratti bio di olivo e di avena e glicerina vegetale per offrire idratazione alla pelle, forza e lucentezza alla fibra capillare.

Dopo la doccia, l’applicazione di Carlottina, la Crema Viso Corpo Baby Cosmos Natural, aiuta a mantenere la pelle morbida e la protegge dagli agenti esterni che possono irritarla, grazie agli estratti di agricoltura biologica di aloe vera, olio di avocado e camomilla.

Preparare lo zainetto del benessere

Nuovi libri, nuovi quaderni e poi il diario, l’astuccio, le matite colorate. Preparare lo zaino della scuola è uno dei momenti più attesi dai bambini. Possono farlo insieme a mamma e papà: a loro il compito di ricordare che accanto al materiale scolastico anche l’igiene e il benessere meritano uno spazio. Lo Spray Igienizzante Baby, l’arcobaleno di nome Mariolino, è l’alleato, piccolo, pratico e funzionale, delle giornate attive dei più piccoli: assicura infatti igiene e pulizia a scuola, durante lo sport e i giochi aiutando a sviluppare nei bambini autonomia e attenzione verso la cura di sé.

Anche le mamme hanno bisogno di attenzioni

Da sempre Linea MammaBaby® con i suoi prodotti delicati e sicuri accompagna il benessere dell’intera famiglia.

Pensa quindi anche alle mamme che nel mese di settembre, con la ripresa scolastica, spesso sono sottoposte a ritmi serrati e stressanti. Ma l’organizzazione delle giornate, che si affianca agli impegni familiari e lavorativi, non dovrebbe mai far perdere di vista la propria serenità.

Bastano solo pochi minuti tutti per sé da regalarsi ogni giorno per allentare la stanchezza e lo stress. Rubina, la Crema Corpo, con la sua consistenza soffice, si presta per un delicato massaggio che aiuta a ritrovare comfort ed energia dopo una giornata intensa: con estratti di aloe, calendula e olio di crusca di riso nutre, rinforza e ammorbidisce la pelle.

Il prezioso momento delle coccole

Il ritorno a scuola suscita emozioni diverse nei piccoli. Alcuni vivono il rientro tra i banchi con entusiasmo mentre altri chiedono più tempo e maggiori attenzioni per ritrovare quei punti fermi che possano dar loro serenità.

In questo momento dell’anno i genitori hanno più che mai un ruolo chiave nell’accompagnare i bambini in questa fase delicata supportandoli con ascolto, pazienza e momenti condivisi che possano essere d’aiuto nel rendere più naturale e indolore il passaggio.

Una carezza, una parola rassicurante, un gioco fatto insieme anche la lettura di una storia prima di dormire sono piccoli gesti ma di grande valore per i bambini.

Amici per la pelle raccoglie quattro favole che raccontano le avventure dell’allegra compagnia di Linea MammaBaby® trasmettendo i valori profondi dell’amicizia: ascoltarle dalla voce di mamma e papà aiuta i piccoli ad addormentarsi serenamente preparandoli al meglio per la giornata che li attende.

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