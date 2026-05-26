Riconoscere i bambini plusdotati, comprenderli e valorizzare il loro alto potenziale cognitivo, è una delle principali sfide della società moderna, soprattutto per le loro famiglie. Sono minori che hanno un quoziente intellettivo significativamente superiore alla norma, solitamente quantificato a partire da un punteggio di 130 nei test standardizzati.

Anche se può sembrare un dono, in verità i bambini plusdotati affrontano ogni giorno numerose sfide, soprattutto dal punto di vista relazionale e didattico. Si tratta di una forma di neurodivergenza caratterizzata da uno sviluppo asincrono, in cui le abilità cognitive avanzano a un ritmo molto più serrato rispetto alla maturità emotiva e motoria.

A scuola sono spesso scambiati per allievi disattenti o problematici, a causa di una profonda noia scolastica. Motivo per cui vanno riconosciuti e compresi, affinché siano sostenuti adeguatamente, sviluppando una rete di supporto familiare e scolastico, per evitare forme importanti di disagio.

Come accorgersene

Identificare precocemente i segnali della plusdotazione non è sempre immediato, poiché ogni bambino esprime la propria eccezionalità in modi differenti. Tuttavia, esistono indicatori precoci, che possono attirare l’attenzione dei genitori e degli educatori sin della prima infanzia.

Molti bambini plusdotati mostrano un’insolita rapidità nell’apprendimento del linguaggio, strutturando frasi complesse e utilizzando un vocabolario ricercato già in tenera età. Accanto a questa precocità linguistica, si osserva frequentemente una curiosità insaziabile, che si manifesta attraverso una serie incessante di domande sui meccanismi profondi del mondo, della vita e della morte, superando di gran lunga i classici perché tipici dell’infanzia.

Un altro elemento spia è la capacità di mantenere l’attenzione focalizzata per tempi lunghissimi su attività di loro interesse, come la risoluzione di complessi rompicapi o la lettura autonoma, che spesso apprendono senza un insegnamento formale prima dei cinque anni.

Al contempo, questi minori manifestano una memoria enciclopedica e un’abilità sorprendente nel cogliere nessi causali complessi o nel rilevare incongruenze nei discorsi degli adulti.

Molti genitori riferiscono anche di una spiccata ipersensibilità sensoriale ed emotiva: il bambino reagisce in modo amplificato a stimoli sonori, visivi o tattili, e mostra un’empatia profonda nei confronti delle ingiustizie o della sofferenza altrui.

Caratteristiche

La caratteristica cardine è lo sviluppo asincrono, un fenomeno per cui la mente del bambino ragiona con le modalità di un adulto, mentre il suo corpo e la sua sfera emotiva rispondono alle esigenze tipiche della sua età cronologica. Questa discrepanza interiore genera spesso frustrazione: il minore può concepire un progetto astratto straordinariamente complesso, ma non possedere ancora la coordinazione motoria necessaria per realizzarlo graficamente o manualmente.

Prediligono il pensiero divergente e la modalità di ragionamento detta a grappolo o radiante. Di fronte a un problema, la loro mente non segue un percorso lineare, ma attiva simultaneamente molteplici associazioni di idee, giungendo a soluzioni originali e non convenzionali. Questa struttura mentale si accompagna a un forte senso di giustizia e a un idealismo spiccato, che li porta a discutere le regole se queste non appaiono logicamente fondate.

La ricerca della perfezione è un altro tratto distintivo: il perfezionismo clinico può diventare paralizzante, spingendo il bambino a rifiutare un compito per la paura eccessiva di fallire o di non soddisfare i propri altissimi standard interni.

Quando fare i test

Per confermare il sospetto di una plusdotazione e delineare un profilo accurato del funzionamento cognitivo del minore, è indispensabile affidarsi a professionisti specializzati, come psicologi dello sviluppo o neuropsichiatri infantili, che utilizzano strumenti diagnostici standardizzati.

Il gold standard a livello internazionale per la valutazione dei bambini plusdotati in età scolare è rappresentato dalle scale Wechsler, in particolare la Wechsler Intelligence Scale for Children, attualmente giunta alla sua quinta edizione. Questo strumento permette di calcolare il Quoziente Intellettivo Totale attraverso la misurazione di diversi indici, tra cui la comprensione verbale, la memoria di lavoro, la velocità di elaborazione e il ragionamento visuo-spaziale.

Un punteggio pari o superiore a 130 viene convenzionalmente considerato la soglia d’accesso alla plusdotazione, ma la sola cifra numerica non è sufficiente.

Gli specialisti analizzano attentamente la dispersione dei punteggi nei vari indici, poiché nei profili ad alto potenziale cognitivo è frequente riscontrare una forte disomogeneità, con picchi di eccellenza nel ragionamento fluido e cadute relative nella velocità esecutiva.

Oltre ai test cognitivi, la valutazione clinica prevede interviste approfondite con i genitori, l’osservazione del comportamento del bambino durante la somministrazione e la raccolta di questionari compilati dagli insegnanti, al fine di ottenere una panoramica olistica del funzionamento della persona nei diversi contesti di vita.

Quali problemi comportamentali emergono

Se inseriti in contesti non adeguati, possono emergere severi problemi comportamentali.

Scuola

All’interno delle mura scolastiche, la ripetitività dei programmi didattici standard genera una profonda noia. Un bambino che apprende un concetto in un decimo del tempo richiesto dalla classe tenderà a distrarsi, a disturbare la lezione, a muoversi continuamente o a isolarsi nel proprio mondo fantastico. Questa iperattività mentale, se mal interpretata, rischia di essere erroneamente diagnosticata come disturbo da deficit di attenzione e iperattività.

Relazioni

La discrepanza negli interessi rende difficile l’interazione con i coetanei. I bambini plusdotati faticano a integrarsi nei giochi tradizionali dell’infanzia, preferendo la compagnia di adulti o di ragazzi più grandi con cui condividere conversazioni stimolanti.

L’isolamento sociale può alimentare ansia, depressione e un profondo senso di alienazione. Inoltre, la combinazione tra ipersensibilità emotiva e frustrazione da sviluppo asincrono può sfociare in crisi d’ira improvvise o in comportamenti oppositivi nei confronti dell’autorità, specialmente quando le regole imposte vengono percepite come arbitrarie, prive di senso logico o ingiuste.

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Come aiutarli

È necessario che gli adulti creino un ambiente accogliente e stimolante.

In ambito scolastico, il Ministero dell’Istruzione italiano riconosce questi alunni all’interno della macrocategoria dei Bisogni Educativi Speciali. È fondamentale che il consiglio di classe rediga un Piano Didattico Personalizzato, che preveda strategie di arricchimento curricolare. Piuttosto che accelerare il percorso scolastico con il salto di classe, che potrebbe aggravare l’asincronia emotiva, si preferisce la differenziazione didattica: proporre compiti di maggiore complessità concettuale, favorire l’apprendimento per scoperta e stimolare il pensiero critico attraverso progetti interdisciplinari.

A casa, i genitori devono rappresentare la “sicurezza”. È importante non sovraccaricare il figlio di aspettative prestazionali, ricordando che, nonostante le doti intellettive straordinarie, si tratta pur sempre di un bambino, che ha bisogno di giocare, di sbagliare e di essere amato incondizionatamente per ciò che è, non per ciò che sa fare.

Sostenere lo sviluppo delle sue abilità sociali, incoraggiando la partecipazione ad attività extrascolastiche basate su interessi condivisi, lo aiuterà a trovare coetanei con cui stabilire sintonie profonde, mitigando il rischio di isolamento e favorendo una solida autostima.

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In breve Riconoscere tempestivamente l’alto potenziale cognitivo e investire in una pedagogia dell’inclusione è essenziale per garantire a ogni bambino il diritto fondamentale di crescere serenamente.

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