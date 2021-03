Bambini sul seggiolino auto senza i giubbotti imbottiti

Quando l’auto è fredda è automatico per molti genitori assicurare i bambini sul seggiolino auto mentre indossano ancora un giubbotto imbottito. Così facendo però si commette un errore. In caso di incidente o anche solo di frenata brusca, le cinture di sicurezza possono non funzionare bene, perché l’imbottitura del giubbotto ne limita l’aderenza al torace del piccolo.

Sul seggiolino senza giubbotto

È tutt’altro che una banalità, visto che il suggerimento arriva dagli esperti della American Academy of Pediatrics. Secondo i pediatri Usa, assicurare i bambini sul seggiolino auto mentre indossano un cappotto pesante, una giacca a vento o un piumino fa sì che le cinture di sicurezza aderiscano soprattutto al tessuto. Se, però, si verifica un incidente, una sterzata brusca, una frenata improvvisa, l’imbottitura soffice si appiattisce per il contraccolpo, lasciando uscire l’aria che crea volume. Si crea pertanto spazio extra sotto l’imbracatura stessa, il bambino può scivolare attraverso le cinghie ed essere sbalzato in avanti dal sedile. È quindi opportuno togliere gli indumenti spessi e imbottiti ai bambini, quando vengono sistemati sul seggiolino auto e inoltre è bene assicurarli correttamente allacciando le cinture sempre, anche se il tragitto è breve.

Impedire la dispersione di calore

Quando i genitori sistemano i bambini sul seggiolino auto, lasciano indosso gli indumenti pesanti per evitare che prendano freddo, ma è possibile evitare questo rischio e, al tempo stesso, garantire la sicurezza necessaria in auto. L’ideale sarebbe far sedere il bimbo su un sedile a temperatura ambiente. I pediatri americani suggeriscono, se possibile, di tenere il seggiolino in casa e di sistemarlo in auto prima di posizionarvi il bambino. Se non si ha tempo o possibilità di fare questo, è importante ricorrere a qualche trucco per evitare che il bambino disperda calore dalle estremità e soprattutto dal capo. Al di sopra delle cinture di sicurezza ben allacciate si può sistemare una copertina o il giubbotto stesso, per rimuoverli poi quando l’auto raggiunge una adeguata temperatura. Il viso non va coperto con sciarpe o altre perché il bambino deve poter respirare bene.

Da sapere! Il bambino in auto deve essere tenuto al caldo, ma non essere eccessivamente coperto soprattutto se nell’abitacolo è attivo il riscaldamento. Un ambiente chiuso e surriscaldato può causare nausea, mal d’auto e predisporre a disidratazione.

