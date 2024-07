Barzellette per bambini: le più divertenti da raccontare e insegnare

Barzellette per bambini e indovinelli non solo rappresentano un passatempo divertente, ma sono anche uno strumento per educarli al senso dell’umorismo. Insegnare le barzellette ai bambini e condividerle con loro richiede, però, alcuni accorgimenti. Vanno raccontate con entusiasmo, soffermandosi sulla scelta del tono giusto e ponendo l’accento sulla mimica facciale.

Devono essere corte ed espresse con un linguaggio semplice. In questo modo i bambini riusciranno non solo a capirle al volo e, quindi, a divertirsi, ma anche a memorizzarle e a impararle per raccontarle agli amichetti. Le prime barzellette, facili e concise, possono essere raccontate ai bambini a partire dai 3 anni. Dai 6 anni ci si può sbizzarrire con storielle più complesse, come quelle sulla scuola, e con le barzellette da leggere sui libri.

Le barzellette per bambini corte e facili da imparare

Già a partire dai 3 anni, i bambini possono comprendere e memorizzare le barzellette, purché siano corte e abbiano un linguaggio semplice e lineare. Educare i bimbi alla risata sin da piccoli è molto importante: i bambini con un senso dell’umorismo sviluppato sono più ottimisti e felici, gestiscono meglio lo stress e affrontano i momenti complicati con un atteggiamento positivo.

Condividere barzellette aiuta anche a instaurare relazioni sociali e a vivere momenti conviviali con i coetanei e in famiglia.

Le barzellette per bambini piccoli sono davvero molto brevi. Si tratta perlopiù di colmi o freddure e riguardano spesso il mondo degli animali, già noto ai bimbi in tenera età.

Eccone alcune:

Cosa fa una mucca con una chitarra? “Muu-sica”

Un signore entra in un caffè. Splash!

Un prosciutto dice all’altro: “Basta, vado a letto, sono cotto”

Il gallo dice alla papera: “Dove sarai domani?”. E lei: “Qua”

Qual è il colmo per un palloncino? Darsi un sacco di arie

Quando piange un pero? Quando è dis… perato!

Barzellette sulla scuola

A partire dai 6 anni, quindi in età scolare, inevitabilmente le barzellette per bambini più divertenti sono quelle sulla scuola. La scuola, d’altronde, diventa il loro mondo e raccontare barzellette su compiti e maestre è un modo simpatico per passare il tempo tra compagni oppure a casa, insieme ai genitori, magari dopo aver trascorso il pomeriggio sui libri.

Le barzellette iniziano a farsi più lunghe e strutturate, ma è preferibile usare comunque un linguaggio abbastanza semplice.

Di seguito qualche esempio:

La maestra chiede a un suo alunno: “Mi sai dire quali sono i mari che hanno il nome di un colore?”. E l’alunno risponde: “Il Mar Nero, il Mar Rosso e il Mar-rone!”

Un libro dice a un altro: “Ho caldo”. “Per forza, siamo ad agosto e dormi ancora con la copertina!”

La maestra chiede a Marco: “Marco, sai dirmi quanto fa 2+2?”. E Marco risponde subito: “Maestra, ma come, lei non lo sa?”

Qual è il colmo per un insegnante di italiano? Rimanere senza parole

Qual è il colmo per un maestro di musica? Dare sempre note!

Continuano a essere molto amate dai bimbi le barzellette di Pierino, un classico della barzelletta italiana.

Eccone alcune:

La maestra interroga Pierino: “Pierino, dimmi una parola con la doppia P”. E Pierino risponde: “Bottiglia, signora maestra!”. La maestra lo guarda perplessa e gli domanda: “E dov’è la doppia P?”. E Pierino le risponde: “Nel tappo, signora maestra”

Pierino va dalla mamma e le dice: “Mamma ho una notizia buona e una cattiva”. Allora, la mamma gli risponde: “Inizia da quella buona”. E lui dice: “La notizia buona è che ho preso 10 al compito di matematica”. E la mamma, incredula, gli risponde: “Bravissimo. Ma la notizia cattiva qual è?”. E Pierino le risponde: “La notizia cattiva è che non è vero”

Pierino chiede alla maestra: “Maestra, chi è il Dio del Mare?”. La maestra risponde: “Nettuno”. “Non è POTTIBILE maestra, qualcuno dovrà pur ETTERE!”, risponde Pierino

Attenzione: a qualsiasi età, i genitori dovrebbero rimproverare i bambini se raccontano barzellette inappropriate oppure offensive. In questi casi non bisogna assolutamente ridere, ma far capire loro con le dovute spiegazioni perché non è divertente.

I libri sulle barzellette per bambini

Quando i bambini diventano grandi una buona idea è acquistare per loro dei libri di barzellette da leggere insieme nel tempo libero, da portare in vacanza oppure quando si è a pranzo o a cena fuori per intrattenerli.

Sono tanti i libri sulle barzellette per i bambini disponibili nelle librerie fisiche e da comprare online, anche su Amazon. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di libri contenenti tantissime barzellette, ma anche colmi e indovinelli.

Chioccia, Le Più Belle 777 Barzellette E Indovinelli Per Bambini. Prezzo: 9,97€

Alcuni testi dividono le barzellette per fasce d’età, mentre altri contengono barzellette molto versatili pensate per tutta la famiglia.

Arcobalena Editore, 500+ barzellette e indovinelli per bambini. Prezzo: 7,99€

Un rituale molto carino da introdurre è quello di leggere insieme una barzelletta ogni giorno, magari al mattino dopo la colazione per iniziare la giornata con il sorriso.

Bubbles Books, 1 Barzelletta al Giorno: 366 barzellette da leggere in famiglia. Prezzo: 9,99€

Maila Sharma, Barzellette per Bambini. Prezzo: 4,99€

Tra i libri di barzellette per bambini più venduti in assoluto, nonché tra i loro preferiti, spiccano quelli di Pera Toons, nome d’arte del fumettista e creator Alessandro Perugini diventato famosissimo in rete e sui social per le sue storielle divertenti e le sue battute. Ridi che è meglio è un bestseller su Amazon ed è consigliato a partire dai 6 anni.

Tenué, Pera Toons Ridi che è meglio. Prezzo: 13,77€

Ai bimbi piacciono molto anche le barzellette di Geronimo Stilton, cui sono stati dedicati negli anni tanti libri esilaranti.

Piemme, Geronimo Stilton Barzellette Spuzzette. Prezzo: 8,07€

Piemme, Geronimo Stilton Il Barzellettone Enciclopedia della Risata. Prezzo: 13,78€

Tra semplici barzellette e storie divertenti, questi libri puntano a educare i bambini alla risata, fornendo loro degli insegnamenti e facendoli anche riflettere.

Ilary Vavassori, Barzellette e Storie Buffe per Bambini – Ridi e impara. Prezzo: 12,47€

I libri di barzellette per bambini sono un vero e proprio strumento di intrattenimento e tornano utili sia nel quotidiano che per quelle occasioni speciali, come pranzi di famiglia o feste di compleanno, in cui ci si vuole divertire in compagnia.

Newton Compton Editori, Animatamente Indovinelli e Barzellette per bambini di tutte le età. Prezzo: 12,26€

Un’alternativa ai tablet e ai videogiochi, con cui stimolare la fantasia dei piccoli di casa facendoli ridere di gusto e riscoprendo il piacere dello stare insieme.

Carletto Paolini, +1000 Barzellette Colmi e Indovinelli per Bambini. Prezzo: 7,99€

