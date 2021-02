Bimba che suda solo quando si addormenta

Una domanda di: Rosa

Mia figlia ha 3 anni. Io non ci avevo mai fatto caso, o meglio

ci avevo fatto caso ma non me ne ero mai preoccupata, ma mia madre mi ha

fatto notare che, poco dopo essersi addormentata, ha i capelli umidi di

sudore. Effettivamente stando attenta mi sono resa conto anche io che, poco

dopo essersi addormentata, suda un po’. Poi passa, e durante il giorno o

durante il resto del sonno non succede. Ho provato a coprirla di meno, a

tenere i riscaldamenti più bassi, a non farla correre o mangiare troppo

prima della nanna ma non cambia nulla, un pochino ( a volte più a volte

meno) suda sempre sulla testa poco dopo essersi addormentata. Ho letto su

Internet e mi sono un po’ spaventata. Lei è tranquilla mentre dorme e

respira bene. Mangia di tutto, non fa la pipì e non beve più del dovuto ( lo

dico perché ho letto che l’iperglicemia fa sudare). Insomma cosa può

essere? Pensavo fosse una cosa fisiologica però effettivamente io o mio

marito mica sudiamo appena ci addormentiamo! E nemmeno l’altro mio figlio

di 7 mesi (ho controllato). Cosa può essere? E perché succede solo poco

dopo essersi addormentata e poi basta? Grazie.



I bambini che sudano al momento dell’addormentamento sono numerosi, senza che questo suggerisca la presenza di patologie nascoste, specie quando come genitori riferite che per il restante tempo del sonno e nella giornata la situazione non desta problemi. La presenza di meno capelli di un adulto e reazioni di tipo vaso-vagale al momento dell’addormentamento sembrano alla base del fenomeno iperidrosi, situazioni, queste, che non sempre si riscontrano in tutti i bambini. Se avete il dubbio di una iperglicemia, la cosa più semplice per verificare se ha ragione di sussistere è un esame urine mediante multistix (si fa anche nelle farmacie) per la ricerca del glucosio nelle urine. Per altri sospetti o dubbi sarà il vostro pediatra a consigliarvi valutando se vale la pena eseguire accertamenti. Il vostro pediatra può infatti visitare la bambina e quindi ha la possibilità di cogliere eventuali segnali anomali che mi è impossibile rilevare via email.

