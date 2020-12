Bimba con capezzolo indolenzito: che fare?

Una domanda di: Paola

Vorrei sapere cosa posso mettere a mia figlia di 11 anni su un

capezzolo che da qualche giorno si presenta gonfio e dolorante. Grazie.

Gentile signora,

la manifestazione che descrive è il cosiddetto "telarca", cioè il primo abbozzo di mammella, espressione che la sua bambina sta crescendo. Per l'indolenzimento può applicare sul capezzolo una crema a base di arnica al 5 per cento. Stia comunque tranquilla perché nell'arco di massimo qualche settimana il (piccolo) problema si risolverà spontaneamente. Cari saluti.

