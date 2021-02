Bimba di 5 anni tutta piccolina

Una domanda di: Jessica

Buongiorno, mia figlia ha 5 anni pesa 15 kg ed è alta 101 cm. Sono

preoccupata, la vedo piccolina rispetto ai bambini della sua età. La

pediatra mi dice che è a posto, che io sono alta160 per cui non sarà un

colosso. Mio marito è 183 cm. La bambina ogni anno cresce 5 centimetri.



Gentile signora,

sono varie le informazioni che mancano e che servirebbe avere per poterle dare una risposta esaustiva. In primo luogo, quanto pesava questa bimba alla nascità? Perché è ovvio che se presentava un peso basso,diciamo sotto ai 3 chili, non ci si poteva attendere una crescita di molto superiore a quella che si è verificata. E ancora: negli anni il ritmo di crescita si è mantenuto costante, ovvero anche se di poco la bambina è comunque aumentata di peso e di statura oppure ci sono stati arresti? Quanto e come mangia questa piccina? Al di là di queste notizie fondamentali, posso dirle che sua figlia si trova sia per peso sia per statura al 3° percentile, cioè proprio al limite della normalità (al limite, che comunque è ancora normalità). In più, peso e altezza sono proporzionati, in rapporto armonico e questo è un segno positivo. Il fatto che la pediatra curante abbia affermato che va tutto bene, anche alla luce della statura materna, quindi delle caratteristiche che la bambina può aver ereditato, credo sia molto tranquillizzante. Posto questo, è senz’altro opportuno che la bambina sia controllata a intervalli regolari, tramite i bilanci di salute per essere sicuri che la crescita sia di statura sia di peso, anche se modesta, ci sia. Cari saluti.

