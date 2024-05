Bomboniere Comunione: le più belle da acquistare online

La scelta delle bomboniere per la comunione dei bambini rientra nei tanti preparativi a cui si va incontro quando si organizzano i festeggiamenti per questa occasione importante. Solitamente questi oggetti vengono distribuiti a parenti e amici nel corso di un ricevimento – come un pranzo, una cena o un rinfresco – oppure, a prescindere dalla partecipazione all’evento, consegnate alle persone care come ricordo della giornata. Ci sono tantissime idee da cui prendere spunto per bomboniere della comunione classiche oppure più originali, dai sacchetti e le scatoline portaconfetti fino all’oggettistica.

Molti genitori decidono di optare per bomboniere fai da te, da realizzare in completa autonomia a casa. Le alternative per chi non ha senso pratico, manualità o semplicemente tempo a sufficienza fortunatamente non mancano. Di seguito alcuni suggerimenti a tema bomboniere per la comunione di una bambina o un bambino da comprare online su Amazon.

Bomboniere comunione bambina

Le scatoline portaconfetti sono la soluzione ideale per chi desidera realizzare bomboniere per la comunione di una femmina semplici e gradevoli. Su Amazon se ne trovano davvero tante, arricchite da particolari quali nastrini e fiocchetti nei toni del rosa e da decorazioni ispirate a simboli dalla forte valenza spirituale come l’Albero della vita.

Betessin, Scatoline Bomboniere Albero della Vita (25 pezzi). Prezzo: 15,99€

In cartoncino semplice oppure effetto legno, le scatoline portaconfetti sono economiche ma fanno fare un figurone. Non sono impegnative e vanno benissimo sia come bomboniere che come piccolo gadget alternativo alla bomboniera da donare a colleghi di lavoro o conoscenti.

LEMESO, Scatoline Portaconfetti Bomboniere Comunione Albero della Vita (25 pezzi). Prezzo: 10,59€

Le scatoline portaconfetti vendute su Amazon possono essere personalizzate con il nome della bambina e con la data della sua Comunione.

PV Grafik, Set 24+24+24 pezzi | Bomboniere Prima Comunione Portaconfetti Personalizzati. Prezzo: 21,90€

Sono disponibili pack convenienti che contengono più pezzi, in modo da ottimizzare le spese. I confetti si trovano facilmente online ma anche nei negozi specializzati e nella grande distribuzione se si desidera assaggiarli.

Luce di Luna, 10 Scatoline Portaconfetti Prima Comunione. Prezzo: 14,00€

Chi preferisce bomboniere che durino nel tempo per la comunione della propria bambina può optare per l’oggettistica. Su Amazon non c’è che l’imbarazzo della scelta, tra oggettini dei più vari realizzati in materiali pregiati come il marmo di Carrara.

Regalami.Shop, Bomboniere in pietra. Prezzo: 24,90€

Se siete alla ricerca di idee per bomboniere per la comunione utili, vi consigliamo di puntare su oggetti non solo belli da vedere ma anche funzionali come orologi e lampade.

Regalami.Shop, Bomboniera Orologio Marmo di Carrara Personalizzabile. Prezzo: 14,90€

Regalami.Shop, Bomboniera Lampada Comunione Bimba Personalizzabile. Prezzo: 15,90€

Sono tanti i brand del settore arredamento e home decor a includere nelle loro collezioni bomboniere per la prima comunione. Un esempio è Thun, con l’iconico orsetto Teddy che porta in dono tra le mani un giglio bianco, fiore da sempre legato al sacramento della comunione perché simbolo di purezza.

Thun, Bomboniera Prima Comunione Teddy. Prezzo: 18,90€

Un’ottima alternativa alle classiche bomboniere e alle scatoline è rappresentata dai sacchetti portaconfetti, da scegliere in materiali naturali e leggeri come la juta, il lino o il cotone.

Flofia, Sacchetti Juta Bomboniere Confetti (24 pezzi). Prezzo: 15,99€

Semplici oppure decorati con ferma nastri che richiamano il giorno della Comunione, sono un’idea molto elegante e raffinata da prendere in considerazione.

Stella Design, Bomboniere Comunione Soffice Misto Lino/Cotone Sacchetti Portaconfetti (25 pezzi). Prezzo: 44,99€

Bomboniere Comunione bambino

Su Amazon non mancano le possibilità di scelta in termini di bomboniere per la comunione di un maschio, da quelle tradizionali di ispirazione religiosa ad altre più particolari.

Chi predilige una bomboniera classica, che riprenda i simboli della comunione quali calice e ostia, può scegliere un oggetto decorativo come il bassorilievo in pietra di seguito, arricchito da incisioni che inneggiano ai grandi valori. È dotato anche di un piedino apribile per essere appoggiato sulla superficie di un comodino o di un tavolo.

Luce di Luna, Bomboniere Comunione in Pietra Bassorilievo Dipinto a Mano (10 pezzi). Prezzo: 59,00€

Per i maschietti sono molto carine le bomboniere a forma di gufetto o di altri animali, che si tratti di oggetti puramente decorativi o di suppellettili per l’arredamento come i profumatori per l’ambiente.

Regalami.Shop, Bomboniera Gufetto Marmo e Legno. Prezzo: 14,40€

Molte bomboniere per la comunione vendute su Amazon sono accompagnate dai bigliettini personalizzati, permettendo di confezionare bomboniere complete a prezzi davvero vantaggiosi.

Regalami.Shop, Bomboniera Cavalletto Prima Comunione. Prezzo: 9,60€

Anche per i maschi sono consigliati i sacchetti portaconfetti, un’alternativa pratica e veloce alle bomboniere vere e proprie.

Doni Bomboniere, Set Comunione 12 Sacchettini Portaconfetti in Juta. Prezzo: 17,90€

Online se ne trovano tantissimi, impreziositi da charms e ferma nastri che si rifanno all’immaginario della Comunione oppure ispirati alle passioni dei bambini, come il calcio per esempio, se si preferisce discostarsi dalla dimensione religiosa.

LEMESO, Ciondolo Albero della Vita con Sacchetti Confetti Bomboniere e Bigliettini. Prezzo: 7,99€

Flofia, Biglietti Bomboniere Comunione Albero della Vita + 50 pezzi Sacchetti Organza Confetti. Prezzo: 13,99€

L’Albero della vita è uno dei soggetti più diffusi e apprezzati per il sacramento della comunione. Simbolo di rinascita, presente anche nella Bibbia, è ormai un motivo iconografico che ricorre in diverse filosofie, religioni e culture.

DLM Bomboniere, Kit 12 pezzi Sacchetto Portaconfetti in Juta con Albero della Vita e Quadrifoglio Calice. Prezzo: 36,00€

Nonostante i colori neutri siano, ormai da alcuni anni, diventati di grande tendenza, l’azzurro resiste in cima alle preferenze per quanto riguarda le bomboniere per la comunione dei maschietti. Sono deliziose queste scatoline portaconfetti da personalizzare con il nome del bambino e chiuse da un nastrino color del cielo.

Gruppo Veneziano, Scatolina Portaconfetti Personalizzata Prima Comunione 24+24+24. Prezzo: 20,90€

Le scatoline portaconfetti diventano più originali se utilizzate per comporre una torta, come quella di seguito. Ogni scatolina è dotata di un angioletto magnete.

Sindy Bomboniere, Angelo Magnete Torta Portaconfetti (20 pezzi). Prezzo: 49,99€

Sono molto particolari anche queste scatoline portaconfetti comunione bambino che ricordano le buste del latte, a righe nei toni del bianco e del grigio e con dettagli azzurri.

Pot, 50 scatoline Milk Portaconfetti. Prezzo: 39,80€

Tutte queste scatoline, ovviamente, possono essere riempite con cioccolatini, dolcetti o caramelle, a seconda dei gusti e delle preferenze.

Foto di copertina di JINU JOSEPH via pexels.com

*** In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***