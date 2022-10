Calzature sicure e protette per i suoi primi passi

Qual è la chiave del successo di Biomecanics? Occorre fare un passo indietro e partire da quando la biomeccanica si rese conto che tutte le scarpe per bambini erano versioni in miniatura delle scarpe per adulti. Da qui la sfida: conoscere le esigenze del piede del bambino e creare una scarpa che si adattasse a queste esigenze. Una sfida vinta al 100 per cento!

Una collaborazione di successo

Con questo obbiettivo ben chiaro in mente, è iniziata la collaborazione con l’Instituto de Biomeccanica di Valencia (IBV), il cui centro tecnologico è dedicato allo studio del comportamento del corpo umano e del suo rapporto con i prodotti, gli ambienti e i servizi utilizzati dalle persone. Qui le conoscenze di biomeccanica, ergonomia e ingegneria emotiva diventano un tutt’uno.

Da questa collaborazione e da numerosi studi con neonati e bambini, nasce Biomecanics con l’obbiettivo – raggiunto – di poter realizzare una calzatura che si adatti alle esigenze dei piedi dei bambini più piccoli dalla fase del gattonamento a quello dei primi passi e della camminata.

Ogni fase della crescita ha un’esigenza diversa

La linea Biogateo è stata studiata proprio per la fase del gattonamento e dei primi passi. Fornisce la sicurezza e la stabilità di cui il bambino ha bisogno in ambienti incontrollati, proteggendo il piede senza perdere la libertà di movimento, in modo che i suoi piedi crescano e si sviluppino naturalmente. Le scarpine della linea Biogateo hanno, infatti, una base leggermente più ampia sul tallone per facilitare l’equilibrio ed evitare pressioni quando il piede è sotto carico. La suola flessibile a due vie si adatta ai movimenti più comuni dei bambini in questa fase. Degna di nota anche la scanalatura posteriore a forma di U, che evita la pressione sul tendine d’Achille e permette alla caviglia di muoversi.

La linea Bioevolution, invece, è stata studiata per la fase di camminata. Durante la fase di sviluppo dell’andatura, l’attività fisica del bambino aumenta. La linea Bioevolution è in grado di resistere a un uso intensivo e di offrire una grande libertà di movimento. La scarpa, infatti, si adatta alla crescita del piede, poiché in questa fase il piede cresce in lunghezza e larghezza.

