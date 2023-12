Le calze della Befana più dolci e belle da comprare online

L’Epifania si avvicina e, dopo aver scartato i regali di Babbo Natale sotto l’albero, i bambini attendono con ansia l’arrivo della Befana. La tradizione vuole che le calze della Befana contengano dolciumi o carbone, ma sono davvero tante le idee a cui potersi ispirare.

Le calze della Befana personalizzate, per esempio, sono uniche nel loro genere e sempre molto gradite. Si acquistano vuote e si riempiono come più si preferisce. In alternativa, è possibile stupire comunque i più piccoli scegliendo calze della Befana altrettanto speciali ma già pronte, da acquistare comodamente online.

Di seguito, una selezione delle calze della Befana per bambino e per bambina più particolari e originali dell’anno da comprare con un click.

Calze della Befana con dolci, tra caramelle e cioccolato

Impossibile sbagliare con le classiche calze della Befana con i dolci. Dalle caramelle più amate agli snack al cioccolato golosi di cui tutti vanno matti, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Sono moltissimi i brand food che propongono per l’Epifania calze della Befana da condividere con tutta la famiglia, pensate per i bambini ma anche per i grandi.

Tante caramelle per la calza della Befana Haribo, ogni anno una delle più vendute su Amazon insieme alla calza della Befana Kinder che, invece, è pensata per gli amanti del cioccolato. Entrambe accontentano un po’ tutti i gusti, quindi sono anche ottime idee regalo per amici, conoscenti e parenti.

Haribo, Calza della Befana. Prezzo: 14,00€

Kinder, in particolare, quest’anno suggerisce due varianti della sua iconica calza. La Calza Classic contiene ben 13 snack misti al cioccolato e si presenta proprio come una calza, interamente rossa e decorata con disegni natalizi irresistibili.

Kinder, Calza rossa 13 Snack dolci al cioccolato assortiti. Prezzo: 9,99€

C’è poi il Sacco-Befana, contenente 8 snack al cioccolato assortiti. Si presenta come un pupazzetto a forma di Befana, la cui gonna è in realtà un sacchetto pieno di leccornie.

Kinder, Calza della Befana 8 Snack dolci al cioccolato assortiti. Prezzo: 9,99€

Su Amazon si trovano spesso pack formato convenienza, come questa confezione da 3 calze della Befana M&M’s disponibile a un prezzo super vantaggioso. Vale la pena approfittarne, specialmente se si ha intenzione di regalare le calze a più bambini.

M&M’s, 3 Calze della Befana. Prezzo: 23,89€

Se la passione dei vostri bambini sono le caramelle gommose, date un’occhiata alla calza di Candy Frizz. Si può personalizzare scegliendo le caramelle da inserire.

Candy Frizz, Calza Befana 2024. Prezzo: 15,99€

Le più belle calze della Befana per bambino con giocattoli

Non tutti i bambini amano i dolci. In tal caso, meglio optare per calze della Befana con giocattoli. Le più belle si ispirano ai personaggi dei cartoni animati, come il coniglietto Bing. Il Calzettone Bing contiene un peluche Bing, una coppia di piccoli personaggi e un album da colorare.

Giochi Preziosi, Calzettone Bing 2024. Prezzo: 19,99€

Zaini firma tantissime calze della Befana per bambino. Tra le proposte da non perdere la calza dedicata al mondo di Cars e quella ispirata ai mitici Puffi. In questo caso si tratta di calze con dolci (i Crockki di Zaini) e con sorpresa a tema.

Zaini per Disney e Pixar, Calza della Befana Cars. Prezzo: 5,90€ online e presso i rivenditori autorizzati

Zaini, Calza della Befana Puffi. Prezzo: 5,90€ online e presso i rivenditori autorizzati

Molto bella anche la calza della Befana Zaini Disney Classics. Ispirata ai grandi classici dei cartoni animati, farà la gioia dei bambini più piccoli.

Zaini per Disney, Calza della Befana Disney Classics. Prezzo: 5,90€ online e presso i rivenditori autorizzati

Le calze della Befana per i maschietti grandi si rifanno all’universo dei supereroi e dei fumetti. Le calze della Befana Marvel contengono tantissime sorprese: ogni calza racchiude un supereroe gigante, uno tascabile e molti gadget.

Hasbro, Calza della Befana Marvel 2024. Prezzo: 24,99€

Anche Zaini ha realizzato una calza dedicata ai supereroi in collaborazione con Marvel. Quella qui sotto è pensata per tutti i fan degli Avengers.

Zaini per Marvel, Calza della Befana Avengers. Prezzo: 5,90€ online e presso i rivenditori autorizzati

Ricche sorprese per la calza della Befana delle Tartarughe Ninja. Il maxi calzettone di Donatello e le altre turtles contiene un orologio digitale, una sacca e perfino un set di racchettoni.

Giochi Preziosi, Calzettone Tartarughe Ninja 2024. Prezzo: 24,99€

Le calze della Befana con sorpresa per bambina

Barbie è la migliore amica di ogni bambina e non poteva che ispirare una delle calze della Befana per bambine più belle di questa Epifania. La Calza dei Sogni invita le bimbe a coltivare le proprie passioni e a credere sempre fermamente nei propri sogni. Quest’anno, nello specifico, la calza della Befana di Barbie si rivolge alle amanti dei cuccioli e alle aspiranti veterinarie: contiene uno stetoscopio, Barbie infermiera veterinaria, un album da colorare e degli stickers.

Barbie, Calza dei sogni. Prezzo: 14,27€

Prezzo piccolo, dolci golosi e sorprese per le calze di Zaini realizzate in collaborazione con Disney. Per le bambine non c’è che l’imbarazzo della scelta, dal regno dei ghiacci di Frozen al mondo da favola delle Principesse.

Zaini per Disney, Calze della Befana Disney Princess e Frozen. Prezzo: 5,90€ online e presso i rivenditori autorizzati

Fa parte della nuova collezione Zaini per l’Epifania anche la calza della Befana LOL, dedicata alle famose mini bambole dagli occhi grandi e dai look coloratissimi.



Zaini, Calza della Befana LOL. Prezzo: 7,90€ online e presso i rivenditori autorizzati

Trudi e Dolci Preziosi puntano sulla tenerezza. La calza della Befana Trudi contiene dei dolcetti e una deliziosa sorpresa: un peluche 3D pocket size morbidissimo. Sono disponibili ben 12 animaletti, dalla giraffa al gufo. Come resistere alla tentazione di collezionarli tutti?

Dolci Preziosi, Calza della Befana Trudi. Prezzo: 14,75€

Cicciobello è un’icona di ieri e di oggi e a lui si ispira la serie per bambini Amicicci, seguitissima dai bambini. Giochi Preziosi dedica ai morbidi neonati pasticcioni una calza speciale. Il Calzettone Amicicci contiene un personaggio, un album da colorare e altri gadget imperdibili.

Giochi Preziosi, Calzettone Amicicci 2024. Prezzo: 19,99€

Per finire, voliamo nel magico mondo degli unicorni con questa calza piena zeppa di sorprese a tema. La Calza Pony dei Sogni è un’esplosione di colori e di giocattoli che renderanno felicissime le bimbe nel giorno dell’Epifania.

Zeus Party, Calza della Befana Pony. Prezzo: 22,90€

