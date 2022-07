Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, una vacanza in montagna a misura di famiglia

Il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel di Ortisei ****S, più volte premiato miglior family hotel al mondo da Tripadvisor, è situato nel cuore delle Dolomiti, in Val Gardena. Una meta destinata per natura esclusivamente alle famiglie con bambini, dove potersi sentire come a casa, coccolati dai servizi di un vero grand hotel.

Attenzioni e cure fin dal primo mese di età

Al Cavallino Bianco, i genitori possono affidare i loro piccoli, a partire da 1 mese di età, alle mani esperte delle educatrici del Baby Lino, che si prendono cura di loro facendogli sperimentare le più svariate attività: percorsi morbidi per gattonare in tutta tranquillità, la piscina di palline per divertirsi tutti insieme e giochi sensoriali per imparare a conoscere il mondo che li circonda. Non mancano poi divertentissimi pupazzi, amache colorate per il relax e una stanza per la nanna interamente dedicata ai più piccoli. Insieme alle educatrici, i bambini possono anche scoprire gli abitanti del mini-zoo nel giardino dell’hotel: due caprette, simpatici porcellini d’India, alcune galline e un altezzoso gallo. Dolci animali da accarezzare e di cui prendersi cura, dandogli da mangiare e scoprendo i ritmi della natura.

I bimbi più grandi, invece, possono divertirsi e fare nuove amicizie al Lino Land, sfidandosi nella mini-arena sportiva, giocando nell’isola dei pirati, nella casa delle bambole ed esprimendo la propria creatività partecipando ai vari laboratori ogni giorno diversi proposti dagli animatori. Il divertimento è assicurato.

Benessere per tutta la famiglia

Ma le attenzioni non sono soltanto per i bambini, anche i grandi meritano un occhio di riguardo: mentre i piccoli sono in ottime mani, mamma e papà possono godersi qualche momento tutto per loro nella Spa, per un rituale di coppia o scegliendo tra i vari trattamenti proposti quello più adatto alle proprie esigenze. Oppure, per passare delle giornate all’insegna del movimento e dello sport, imperdibile il ricco programma di attività Fitness e Outdoor proposto dall’hotel.

Alla fine della giornata, arriva il momento del ritrovo, in cui poter condividere tutti insieme i ricordi delle belle avventure trascorse. È il momento ideale per creare nuovi momenti speciali tutti insieme a bordo delle piscine interne ed esterne con vista sulle Dolomiti, nella laguna baby, nella vasca junior e divertendosi sugli scivoli e con i giochi d’acqua. Per una dolce coccola tutti insieme, i grandi divani a bordo piscina, con vista sul meraviglioso panorama montano, accolgono in un morbido abbraccio grandi e piccoli.

La sera, dopo una cena gourmet, il teatro propone meravigliosi spettacoli e serate all’insegna del divertimento. Ogni istante della vacanza diventa così il pezzo di un puzzle speciale di ricordi che resta nel cuore di tutta la famiglia.

Gite nella natura in buona compagnia

Il meraviglioso paesaggio delle Dolomiti, durante le lunghe giornate estive, diventa il palcoscenico di esperienze indimenticabili per tutta la famiglia, grazie alle proposte di attività, sempre diverse ogni giorno, pensate per grandi e piccoli.

Insieme alle preparatissime guide, sarà possibile scoprire sentieri nascosti e panorami unici. Intramontabile, il tour in e-bike, che renderà il tutto più semplice sia in piano che in salita. Anche i più piccoli sono i benvenuti, per trascorrere delle giornate strepitose e fare il pieno di ricordi indelebili in famiglia. E se i più piccoli desiderassero migliorare il proprio stile di guida in bici, la scuola bike interna all’hotel li trasformerà in piccoli campioni nell’arco del soggiorno.

Grigliata in alta quota

Il Cavallino Bianco ha anche una bellissima baita in legno sull’Alpe di Siusi, l’altopiano più grande d’Europa, che gode di una vista invidiabile: da qui si domina l’intero altopiano, con lo spettacolo del Sassolungo e del Sassopiatto sullo sfondo.

D’estate non possono mancare le grigliate e lo staff del Cavallino Bianco lo sa bene: infatti, per tutti gli ospiti che lo desiderano, ogni settimana viene organizzata una grigliata nella baita privata, con leccornie per i palati e tanti giochi divertenti per rendere l’esperienza ancora più unica ed indimenticabile.

Piccoli esploratori della natura crescono

Al Cavallino Bianco il divertimento è una cosa seria. I più piccoli sono i protagonisti e meritano di imparare tante cose utili sulla natura che li circonda, sul lavoro di squadra e sullo spirito di adattamento, mentre si divertono all’aria aperta in attività guidate e protette. Tutto questo è possibile grazie al Campo Esplora Natura: i piccoli esploratori si addentreranno nei boschi per diventare dei piccoli esperti sotto la guida attenta degli assistenti esperti in pedagogia naturale. I bambini impareranno a costruire piccole capanne nel bosco, ad ascoltare le infinite voci della natura e ad osservare le tracce degli animali. Un’attività perfetta per liberare la loro creatività ed immaginazione e stimolare la loro infinita curiosità e voglia di conoscere. Alla fine dell’avventura, mamma e papà potranno ascoltare le tante storie uniche che i piccoli avranno da raccontare.

