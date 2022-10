Viaggi interdentali: come insegnare ai bambini a lavarsi i denti?

Spesso i genitori sottovalutano l’importanza di curare i denti dei propri bambini fin dai primi mesi di vita: invece, è una manovra fondamentale per avere un cavo orale in salute negli anni. Ecco perché, quando i bambini sono in grado di capire, bisogna insegnare loro a occuparsi della propria bocca. Purtroppo non è sempre facile convincerli a lavare bene i denti e a mangiare sano. In aiuto di mamma e papà arriva Viaggi Interdentali, un nuovo progetto multimediale per la promozione di una corretta igiene orale rivolto ai bambini dai 4 ai 10 anni.

Cosa succede se i bambini non si lavano i denti?

L’igiene della bocca va curata fin da quando il bambino è piccolissimo, passando una garza di cotone sulle sue gengive. Quando spuntano i dentini si deve passare all’uso dello spazzolino e del dentifricio: all’inizio saranno mamma e papà a occuparsi dell’operazione, ma quando il piccolo è sufficientemente grande e capace diventerà un suo compito. È fondamentale curare con attenzione la salute orale, perché altrimenti possono comparire problemi come carie e infezioni.

Come insegnare a un bimbo a lavarsi i denti?

Ai genitori spetta il compito di spiegare ai figli che i denti vanno lavati bene e a lungo, con movimenti dall’alto verso il basso. Bisogna anche spiegare loro che devono evitare di mangiare troppi zuccheri, perché sono amici della carie. Per aiutare i bambini a famigliarizzare con certi concetti e a comprendere l’importanza dell’igiene orale, la dottoressa Silvia Rapa Cocconi, una giovane mamma odontoiatra specialista in ortodonzia, ha deciso di ideare un progetto educativo ad hoc, Viaggi interdentali. Per la fascia di età 4-7 anni, la specialista ha sviluppato il libro intitolato “Accidenti”: un albo illustrato che ha per protagonista il piccolo Giovanni, alle prese con il primo dentino che cade e con i batteri nemici della bocca. Il testo è pensato per avere due destinatari: i bambini e i genitori, ai quali si forniscono informazioni e approfondimenti tramite apposite finestre di testo. Inoltre, sul sito viaggiinterdentali.it sono disponibili contenuti multimediali, come la canzone dello spazzolino e il certificato di “supereroe dei denti”.

Per i bambini più grandicelli, dai 7 ai 10 anni, sono stati studiati contenuti coinvolgenti e stimolanti, come letture, fumetti, quiz e schede sempre scaricabili gratuitamente dal sito. Questa sezione, che si intitola “Viaggia con me”, può essere per utilizzata anche in classe dai docenti.

In sintesi Cosa fare se il bambino non vuole lavarsi i denti? Quando i bambini sono piccoli, quello della pulizia dei denti deve essere un momento piacevole e divertente. Per esempio, si può cantare loro una canzoncina. Sì anche a lavare i denti insieme a loro, dando il buon esempio.

