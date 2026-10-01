Ci sono capelli che sembrano vivere di vita propria. Basta una notte agitata, un pomeriggio al parco, il cappellino indossato per ore o una giornata a scuola perché la pettinatura del mattino sia ormai un lontano ricordo.

Con il ritorno alla routine tra scuola, asilo, sport e attività pomeridiane, anche la cura dei capelli torna a essere fatta di piccoli gesti quotidiani. E non necessariamente coincidono con il momento del bagnetto.

Per alcuni genitori è una vera e propria lotta. Il bambino che scappa e mamma e papà che lo rincorrono con pettine in mano è una delle scene più tipiche della routine familiare, soprattutto al mattino, ma non solo.

La situazione segue un suo schema tipico e si può ripetere in vari momenti della giornata: prima di uscire per una passeggiata al parco, andare dai nonni o praticare attività sportiva, ad esempio.

In particolar modo dopo l’estate le sfide coi capelli possono sembrare ancor più ardue.

Una routine che va oltre il bagnetto

Perché non basta sistemare i capelli durante il bagnetto, le difficoltà si propongono in tante e svariate occasioni.

In poche parole: nuova stagione e nuova routine ma stessi piccoli grandi problemi da risolvere.

La domanda, allora, non può che essere: come gestire i capelli per bambini tutti i giorni e in tutti i momenti affrontando qualsiasi sfida?

Serve una routine semplice fatta di piccoli gesti, da inserire nella vita di tutti i giorni, per trovare facilmente soluzioni pratiche per la gestione quotidiana dei capelli dei bambini.

Una costante “programmazione” giornaliera supportata da prodotti adeguati è la soluzione definitiva.

I nodi, il grande problema dei genitori

Tra le piccole difficoltà quotidiane, i nodi sono probabilmente una delle più frequenti. E non sempre c’è il tempo, o la necessità, di lavare i capelli.

Carlino Spray Districante Baby, pensato per aiutare a sciogliere i nodi, e utilizzabile anche senza acqua e senza shampoo, è la soluzione perfetta.

Il suo punto di forza è la versatilità: può diventare un vero e proprio “SOS capelli” da tenere a portata di mano: basta infatti un’applicazione veloce per rendere più facile la pettinatura.

Al mattino

Al risveglio, quando i capelli sono tutti da sistemare, spesso scompigliati dopo aver sfregato la testa sul cuscino, serve una buona dose di calma e pazienza. Affidarsi solamente alla spazzola, in alcuni casi, può essere un errore: il bambino prova dolore, si dimena, scalpita e talvolta scappa.

Lo spray districante può rivelarsi l’alleato vincente, la miglior scelta che un genitore possa fare per il proprio figlio e per sé. Basta vaporizzare un po’ di Carlino Spray Districante Baby per far scorrere, senza intoppi, il pettine tra i capelli da sistemare.

Dopo le attività

Anche dopo la scuola, lo sport o intense sessioni di gioco, magari dopo aver passato le mani impiastricciate tra le ciocche, la chioma può apparire scompigliata e annodata.

Lo Spray Districante Baby di Linea MammaBaby® si può usare anche senza dover lavare i capelli ed è la risposta ideale, pratica e veloce, per mettere tutto in ordine.

Il momento del bagnetto

E durante il bagnetto? Si procede con una detersione delicata e piacevole, scegliendo prodotti adeguati all’età e alla cute sensibile dei più piccoli.

Ughino Shampoo Baby No Tears di Linea MammaBaby® è specifico per i più piccoli. È uno shampoo antilacrima con schiumogeni di origine vegetale e proteine idrolizzate di germogli di frumento, che contribuiscono a rendere il capello morbido e pettinabile.

La formula è arricchita con estratti biologici di camomilla e calendula, dalle proprietà lenitive ed emollienti, ed è dermatologicamente testata su pelli sensibili. È inoltre senza siliconi, coloranti, SLS e SLES.

Il momento dello shampoo diventa così un gesto della routine dedicato alla detersione, da vivere con la semplicità che serve quando ci si prende cura dei più piccoli.

La routine si completa con il Pierino Balsamo Baby, per addolcire la chioma e completare una beauty routine impeccabile.

La formula contiene estratti biologici di calendula e camomilla, oltre a olio di jojoba e burro di karitè, ingredienti scelti per le loro proprietà nutrienti, emollienti e protettive.

Basta davvero poco per gestire e sistemare i capelli dei bambini: piccoli gesti in grado di migliorare la quotidianità, trasformando anche i momenti ordinari in una dolce coccola in famiglia.

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