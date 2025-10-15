Come gestire i litigi tra fratelli

Angela Bruno A cura di Angela Bruno, Silvia Finazzi Pubblicato il 15/10/2025 Aggiornato il 15/10/2025

Spesso derivano da rivalità, desiderio di attenzione o differenze di carattere, ma raramente minano davvero il legame fraterno. I consigli della parent coach per trasformarli in lezioni di vita.

Litigi fra fratelli

I litigi fra fratelli sono normali e fanno parte del percorso naturale di crescita: servono a sperimentare ed esprimere emozioni, affermare la propria identità e imparare a gestire i conflitti. Possono nascere per motivi banali, come la condivisione di giochi o spazi, oppure da gelosie e rivalità più profonde. Se guidati con equilibrio dagli adulti, questi scontri diventano un’occasione di apprendimento, aiutando i bambini a sviluppare capacità fondamentali come empatia, mediazione, rispetto reciproco e tolleranza. “Regole chiare, pazienza, imparzialità, buon esempio sono le chiavi per supportare la crescita emotiva e sociale dei figli e favorire la serenità famigliare” suggerisce Silvia Finazzi, parent coach.

Litigi fra fratelli piccoli

I litigi fra fratelli piccoli sono molto comuni e per certi versi inevitabili. Infatti, fino ai sei-sette anni, i bambini vivono la cosiddetta “fase di egocentrismo”, una tappa in cui si percepiscono al centro del mondo e hanno difficoltà a mettersi nei panni degli altri. Pensano che tutto sia di loro proprietà e di essere gli unici al mondo, per cui fanno fatica a condividere giochi, attenzioni e affetti. Inoltre, stanno ancora imparando a gestire le emozioni e a relazionarsi con gli altri, per cui non sono ancora perfettamente in grado di far fronte a conflitti, gelosie, frustrazioni, contese e incomprensioni.

Litigi fra fratelli adolescenti

Non sempre, con la crescita, le cose migliorano. I litigi possono ricomparire o intensificarsi con l’arrivo dell’adolescenza, una fase di profondi cambiamenti e di grandi scossoni. Le nuove emozioni e le nuove sfide che i ragazzi sono chiamati ad affrontare possono generare in loro disagio, turbamenti, inquietudini, ansie, che complicano le relazioni in famiglia. “Inoltre, non bisogna dimenticare che questo è il momento in cui i figli iniziano a costruire un’identità separata da genitori e fratelli e a scoprire chi sono veramente e qual è il loro ruolo, il che può portare a conflitti e allontanamenti” chiarisce la coach. A complicare le cose anche amicizie, successo sociale e qualità dei fratelli che possono scatenare gelosie.

Perché i fratelli non vanno d’accordo?

Entro certi limiti, dunque, i litigi fra fratelli sono normali e anche utili. Le cause principali dei battibecchi fra i più piccoli di casa includono:

  • emozioni ancora in crescita: bambini e adolescenti stanno imparando a gestire quello che sentono, delusioni e frustrazioni;
  • rivalità fraterna e bisogno di esclusività: i bambini competono per l’amore e le attenzioni dei genitori, temendo di perdere la loro posizione speciale;
  • differenze di età: bisogni, interessi, regole e autonomie diverse possono generare incomprensioni;
  • condivisione di spazi e risorse: giochi, camere, tempo con i genitori possono diventare terreno di scontro;
  • competizione: i fratelli possono competere per dimostrare chi è il migliore e affermare la propria posizione; 
  • gelosia: un fratello può sentirsi geloso del successo o delle attenzioni ricevute dall’altro,
  • differenze di carattere e temperamento: fratelli con personalità molto diverse o, all’opposto, molto simili tendono a scontrarsi più facilmente;
  • noia: quando i bambini si annoiano possono essere spinti a cercare un’interazione, anche negativa;

I litigi fra fratelli diventano preoccupanti solo se sono molto frequenti, violenti o se compromettono la serenità familiare.

Come far andare d’accordo due fratelli?

I conflitti fra fratelli non vanno visti in maniera negativa, ma anzi come una sorta di “palestra” che li allena a sviluppare abilità sociali come comunicazione, ascolto, empatia, negoziazione, rispetto reciproco. È anche attraverso gli scontri con i fratelli che i bambini imparano a gestire emozioni complicate, come rabbia, frustrazione, delusione, competizione e a rapportarsi in maniera sana con gli altri. I genitori hanno un ruolo chiave nell’aiutare i figli a trasformare gli scontri quotidiani in esperienze educative. 

 Consigli utili

“Ecco qualche consiglio pratico da seguire nella vita quotidiana per accompagnare i bambini nella loro crescita e mantenere l’armonia famigliare” interviene la coach.

  • Stabilire regole chiare per l’uso di giochi, spazi e dispositivi: rispetto reciproco, turni equi e condivisione vanno insegnati con coerenza.
  • Evitare di fare confronti e favoritismi: ogni figlio va valorizzato per le sue unicità, senza essere paragonato né al fratello né ad altri bambini.
  • Creare momenti di collaborazione: attività comuni, giochi di squadra e piccoli compiti condivisi rafforzano il legame fraterno.
  • Dare il buon esempio: i genitori devono essere i primi a mostrare come gli adulti risolvono i conflitti con rispetto.
  • Ascoltare sempre entrambi con attenzione: dare voce a tutti aiuta a sviluppare senso di giustizia e mediazione.

Tecniche per allentare la tensione fra fratelli

Per quanto utili e normali, non si può negare che talvolta i litigi fra fratelli siano fastidiosi, se non addirittura snervanti. Quando in casa scoppia il caos, si possono mettere in pratica strategie semplici ed efficaci per riportare la pace.

Essere pazienti

È fondamentale innanzitutto che i genitori si armino di pazienza e mantengano la calma. Se reagiscono con rabbia e impulsività rischiano di peggiorare le cose. Se sentono di essere al limite, possono provare ad allontanarsi qualche secondo o a respirare con calma per un paio di minuti. Sì anche a ricordare che le liti sono utili: aiuta a non perdere le staffe e a mantenere il giusto focus. 

Non intervenire

Non intervenire se non è strettamente necessario. Lasciare che i bambini risolvano da soli piccoli conflitti li aiuta a sviluppare autonomia e capacità di mediazione. L’adulto deve agire solo se la tensione è alta, anche semplicemente separando i bambini per qualche minuto. L’obiettivo è evitare che la situazione degeneri troppo (con violenza, insulti gravi).

Ascoltare entrambi senza schierarsi

Se durante un litigio i bambini richiedono esplicitamente l’intervento dei genitori, evitare di schierarsi e di additare subito il colpevole. Al contrario, dare spazio a entrambi i punti di vista, ascoltando pazientemente e senza giudicare le spiegazioni dell’uno e dell’altro. Non decidere subito chi ha sbagliato. Questo fa sentire i bambini ascoltati e riduce la loro voglia di imporsi, oltre a insegnare equità e negoziazione.

Aiutarli a esprimere quello che sentono

Quando i bambini si rivolgono a mamma e papà durante una lite, è importante anche aiutarli a dare un nome a ciò che provano e a esprimersi con le parole invece che con spinte o urla. Per esempio, è molto utile chiedere prima all’uno e poi all’altro cose come “che cosa ti ha fatto arrabbiare?”, “come ti sei sentito quando è successo?”, “ora cosa pensi?”, “cosa credi abbia provato tuo fratello?”. Quindi, bisogna accogliere le loro emozioni. “Ora ho capito: ti sei infuriato perché volevi quel gioco”. In questo modo, i genitori insegnano i figli a riconoscere e legittimare quello che sentono e al tempo stesso a mettersi nei panni dell’altro.

Incoraggiarli a trovare una soluzione condivisa

I bambini vanno incoraggiati a risolvere da soli le proprie divergenze individuando una soluzione condivisa. È utile, per esempio, spostare l’attenzione dal “chi ha iniziato” al “cosa potete fare ora per risolvere”. Utili frasi e domande come “sono sicura che insieme potete trovare una decisione che vada bene a entrambi”, “cosa potrebbe accontentare entrambi?”, “come potete dividere i giochi?”. “Il genitore deve essere un facilitatore e un mediatore, aiutando i figli a esprimere il proprio punto di vista senza accusarsi a vicenda” chiarisce l’esperta. Sì anche a valorizzare i comportamenti positivi, come la collaborazione o la capacità di chiedere scusa: in questo modo i bambini sono invogliati a ripeterli.

Come prevenire i conflitti

Per ridurre la probabilità di litigi e favorire il rapporto fra fratelli, è importante anche:

  • dedicare tempo di qualità a ciascun figlio singolarmente;
  • mantenere routine chiare per ridurre discussioni e tensioni;
  • favorire spazi personali: ogni bambino ha bisogno di un angolo tutto suo;
  • incoraggiare responsabilità e autonomie adeguate all’età;
  • cercare di mantenere un ambiente famigliare sereno;
  • spiegare sempre il perché delle decisioni.

 

Foto di copertina di Vika_Glitter via Pixabay 

 

 
 
 

In breve

I litigi fra fratelli sono normali e anche utili. Infatti, aiutano i bambini a crescere e a sviluppare competenze importanti come negoziazione, empatia e rispetto. Con pazienza, regole chiare e strategie educative mirate, i genitori possono aiutare i figli a gestire gli scontri quotidiani in modo costruttivo.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

L'ultimo libro della psicologa e psicoterapeuta Rita D'Amico indaga sul rapporto tra fratelli, fornendo preziosi consigli ai genitori per favorirne una crescita serena Rapporto tra fratelli: lo spiega la psicologa

Giochi da tavolo: i più belli per bambini

Locandina Inside Out 2 Inside Out 2: come insegnare a bambini e adolescenti a gestire la complessità delle emozioni

Giochi in legno Montessori: tutti i prodotti da comprare online

Utilizza i nostri calcolatori e servizi

Calcola i tuoi giorni fertili

Calcola le settimane di gravidanza

Controlla le curve di crescita per il tuo bambino

Elenco frasi auguri comunione

Elenco frasi auguri compleanno

Elenco frasi auguri cresima

Calcola la data presunta del parto

Le domande della settimana

L’influenza è pericolosa in gravidanza? Meglio fare il vaccino?

13/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Fabrizio Pregliasco

Il vaccino antinfluenzale è fortemente raccomandato alle donne che aspettano un bambino, perché contrarre l'influenza in gravidanza può esporre a gravi rischi.   »

Incinta subito dopo un aborto spontaneo, ma l’embrione ha il battito lento

13/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Il fatto di rimanere incinta subito dopo aver subito un'interruzione spontanea della gravidanza esprime un'ottima fertilità di coppia, tuttavia non garantisce che tutto vada a buon fine.   »

Bimba di tre anni con otiti ricorrenti: perché?

06/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

A volte è la particolare conformazione delle tube di Eustachio (i tubicini che collegano l'orecchio al naso) a favorire la ricorrenza delle otiti, tuttavia con la crescita tutto si risolve.   »

Benzodiazepine assunte per dormire nella 30ma settimana di gravidanza

06/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Le benzodiazepine sarebbero proprio da evitare in gravidanza in quanto tendono a dare dipendenza farmacologica e crisi di astinenza sia alla mamma che al nascituro. Esiste a un farmaco migliore che agisce sullo stesso recettore delle benzodiazepine (quindi in modo analogo a Lorazepam) senza però dare...  »

Fai la tua domanda agli specialisti
 