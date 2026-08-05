La frustrazione è un’emozione che tutti sperimentiamo quando un desiderio, un bisogno o un obiettivo vengono ostacolati. Nei bambini può manifestarsi, ad esempio, quando non riescono a svolgere un’attività, devono aspettare il proprio turno, ricevono un “no” oppure si trovano ad affrontare un compito troppo difficile per le loro capacità del momento.

Sebbene possa essere impegnativa da gestire sia per i più piccoli sia per gli adulti che li accompagnano, la frustrazione rappresenta una tappa normale dello sviluppo emotivo. Secondo la psicologia dello sviluppo, imparare a tollerare le piccole delusioni quotidiane è infatti un passaggio fondamentale per acquisire autoregolazione, flessibilità e capacità di affrontare le difficoltà.

Il ruolo dei genitori non è quindi quello di eliminare ogni occasione di frustrazione, ma di aiutare il bambino a riconoscere ciò che prova, a dare un nome alle proprie emozioni e a sviluppare gradualmente strategie efficaci per affrontarle.

Perché i bambini non tollerano i “no”

Per molti adulti un rifiuto o un’attesa rappresentano un piccolo contrattempo, ma per un bambino possono essere un’esperienza emotivamente molto intensa. Questo accade perché le aree del cervello coinvolte nel controllo degli impulsi, nella pianificazione e nella regolazione delle emozioni – in particolare la corteccia prefrontale – sono ancora in fase di maturazione. Di conseguenza, soprattutto nei primi anni di vita, i bambini faticano a gestire la distanza tra ciò che desiderano e ciò che è realmente possibile ottenere.

Dire “no” a un bambino significa quindi metterlo di fronte a un limite: non può avere subito un gioco, mangiare un altro dolce o continuare a guardare i cartoni animati. La reazione di rabbia, pianto o protesta che spesso ne consegue non è necessariamente un segno di disobbedienza o di cattiva educazione, ma una risposta ad un’emozione che il bambino non ha ancora imparato a gestire.

La capacità di accettare un rifiuto e di rimandare una gratificazione si sviluppa infatti in modo graduale grazie alla maturazione neurologica e alle esperienze quotidiane. Ogni volta che un adulto accoglie l’emozione del bambino, mantiene con calma il limite stabilito e lo aiuta a trovare un modo adeguato per esprimere ciò che prova, offre un’importante occasione di apprendimento. Con il tempo queste esperienze favoriscono lo sviluppo della tolleranza alla frustrazione, una competenza fondamentale per affrontare le sfide della vita, costruire relazioni equilibrate e diventare progressivamente più autonomi.

Strategie efficaci per gestire la frustrazione

Insegnare a un bambino a gestire la frustrazione non significa evitare che provi emozioni spiacevoli, ma offrirgli gli strumenti per affrontarle in modo graduale. La capacità di tollerare i “no”, aspettare o superare una delusione si costruisce giorno dopo giorno, attraverso la relazione con gli adulti di riferimento. Ecco alcune strategie che possono favorire questo percorso.

Accogliere le emozioni senza minimizzarle

Quando un bambino è frustrato, il primo passo è riconoscere ciò che sta provando. Frasi come “Capisco che sei arrabbiato perché volevi continuare a giocare” lo aiutano a sentirsi compreso e a dare un nome alle proprie emozioni. Al contrario, espressioni come “Non è successo niente” o “Non piangere” rischiano di fargli percepire che ciò che prova non sia importante. Validare un’emozione, però, non significa accontentare il bambino, ma mostrargli che è possibile accogliere un sentimento anche quando non si può cambiare la situazione.

Mantenere regole e limiti coerenti

I bambini hanno bisogno di confini chiari e prevedibili. Se un “no” viene revocato ogni volta che il bambino protesta, diventa più difficile imparare a tollerare la frustrazione. Al contrario, mantenere una regola con calma e coerenza trasmette sicurezza e aiuta il bambino a comprendere che alcune decisioni, pur non essendo piacevoli, fanno parte della vita quotidiana.

Dare il buon esempio

I bambini osservano costantemente il comportamento degli adulti e imparano anche attraverso l’imitazione. Per questo motivo, vedere un genitore che affronta un imprevisto senza perdere il controllo rappresenta una preziosa occasione di apprendimento. Verbalizzare il proprio stato d’animo con frasi come “Sono un po’ deluso, ma cerco un’altra soluzione” mostra concretamente che le emozioni possono essere gestite in modo costruttivo.

Incoraggiare l’autonomia e la risoluzione dei problemi

Intervenire immediatamente per risolvere ogni difficoltà può sembrare un gesto d’aiuto, ma rischia di privare il bambino di importanti occasioni di crescita. Quando l’età lo consente, è utile incoraggiarlo a cercare una soluzione, ponendo domande come “Secondo te cosa potremmo fare?” oppure “Vuoi provare ancora una volta?”. Sperimentare piccoli ostacoli e superarli contribuisce a sviluppare fiducia nelle proprie capacità e resilienza.

Insegnare strategie per calmarsi

Quando l’emozione è molto intensa, ragionare diventa difficile. Per questo è importante aiutare il bambino a ritrovare uno stato di calma prima di affrontare il problema. Respirare lentamente insieme, contare fino a dieci, abbracciare un peluche o spostarsi in un ambiente tranquillo sono strategie semplici che possono favorire l’autoregolazione. Con il tempo, il bambino imparerà a utilizzare questi strumenti anche in autonomia.

Valorizzare l’impegno più del risultato

Elogiare esclusivamente il successo può far vivere gli errori come un fallimento. Al contrario, riconoscere l’impegno, la perseveranza e i piccoli progressi aiuta il bambino a comprendere che sbagliare fa parte dell’apprendimento. Questo atteggiamento favorisce una maggiore tolleranza alla frustrazione e incoraggia a riprovare anche quando qualcosa non riesce al primo tentativo.

Cosa NON fare durante una crisi di rabbia

Quando un bambino è sopraffatto dalla frustrazione, l’intensità delle emozioni rende difficile ascoltare spiegazioni o ragionamenti. In questi momenti il comportamento dell’adulto può fare la differenza.

Ecco alcuni atteggiamenti da evitare:

urlare o perdere il controllo. Reagire con rabbia tende ad aumentare l’attivazione emotiva del bambino, che faticherà ancora di più a calmarsi. Mantenere un tono di voce fermo ma tranquillo aiuta invece a trasmettere sicurezza

Reagire con rabbia tende ad aumentare l’attivazione emotiva del bambino, che faticherà ancora di più a calmarsi. Mantenere un tono di voce fermo ma tranquillo aiuta invece a trasmettere sicurezza minimizzare ciò che prova. Frasi come “Non è niente”, “Non fare il capriccioso” o “Stai esagerando” possono far sentire il bambino incompreso. Anche se il motivo della rabbia può sembrare banale agli occhi di un adulto, l’emozione che il bambino sta vivendo è reale

Frasi come “Non è niente”, “Non fare il capriccioso” o “Stai esagerando” possono far sentire il bambino incompreso. Anche se il motivo della rabbia può sembrare banale agli occhi di un adulto, l’emozione che il bambino sta vivendo è reale cedere sempre per far smettere la crisi. Concedere ciò che il bambino chiede solo per interrompere pianti o urla può essere comprensibile in situazioni di forte stress, ma se diventa un’abitudine rischia di rendere più difficile l’apprendimento della tolleranza alla frustrazione. Se il limite è ragionevole, è preferibile mantenerlo con calma e coerenza

Concedere ciò che il bambino chiede solo per interrompere pianti o urla può essere comprensibile in situazioni di forte stress, ma se diventa un’abitudine rischia di rendere più difficile l’apprendimento della tolleranza alla frustrazione. Se il limite è ragionevole, è preferibile mantenerlo con calma e coerenza pretendere che si calmi immediatamente. La regolazione emotiva è una competenza che si sviluppa gradualmente. Dire “Smettila subito di piangere” o “Calmati!” raramente produce l’effetto desiderato. È più utile accompagnare il bambino finché l’intensità dell’emozione non diminuisce

La regolazione emotiva è una competenza che si sviluppa gradualmente. Dire “Smettila subito di piangere” o “Calmati!” raramente produce l’effetto desiderato. È più utile accompagnare il bambino finché l’intensità dell’emozione non diminuisce umiliare o mettere in ridicolo il bambino. Rimproverarlo davanti ad altre persone, etichettarlo come “cattivo”, “viziato” o “capriccioso” può compromettere la sua autostima e non gli insegna come gestire le emozioni in modo più efficace

Rimproverarlo davanti ad altre persone, etichettarlo come “cattivo”, “viziato” o “capriccioso” può compromettere la sua autostima e non gli insegna come gestire le emozioni in modo più efficace fare lunghe prediche nel pieno della crisi. Quando il bambino è molto arrabbiato, la sua capacità di ascoltare e comprendere è ridotta. È preferibile aspettare che si sia calmato prima di parlare di quanto è accaduto e riflettere insieme su possibili strategie per affrontare situazioni simili in futuro

Quando il bambino è molto arrabbiato, la sua capacità di ascoltare e comprendere è ridotta. È preferibile aspettare che si sia calmato prima di parlare di quanto è accaduto e riflettere insieme su possibili strategie per affrontare situazioni simili in futuro punire l’emozione e non il comportamento eventualmente inappropriato. Provare rabbia o frustrazione è normale; ciò che va guidato è il modo in cui queste emozioni vengono espresse. Se il bambino colpisce qualcuno, rompe oggetti o mette a rischio la propria sicurezza o quella degli altri, è importante intervenire con fermezza, spiegando che alcune azioni non sono accettabili, pur riconoscendo la legittimità dell’emozione che le ha generate.

A che età i bambini imparano a gestire la frustrazione?

Non esiste un’età precisa in cui un bambino impara a gestire la frustrazione. La tolleranza ai “no”, alle attese e alle delusioni è una competenza che si sviluppa gradualmente nel corso dell’infanzia e continua a perfezionarsi anche durante l’adolescenza, parallelamente alla maturazione del cervello e delle capacità di autoregolazione.

Nei primi due o tre anni di vita è del tutto normale che i bambini reagiscano con pianti, urla o scoppi di rabbia quando qualcosa non va come desiderano. In questa fase, infatti, il controllo degli impulsi è ancora molto limitato e il bambino ha bisogno dell’aiuto dell’adulto per calmarsi e ritrovare l’equilibrio emotivo.

Tra i 3 e i 5 anni iniziano a comparire le prime strategie di autoregolazione. Molti bambini riescono ad aspettare per brevi periodi, accettano più facilmente alcune regole e, con il sostegno di genitori ed educatori, imparano a esprimere ciò che provano anche attraverso le parole. È però ancora normale che situazioni particolarmente stressanti provochino crisi di rabbia o frustrazione.

Con l’ingresso nella scuola primaria, lo sviluppo delle funzioni esecutive consente generalmente una migliore gestione delle emozioni. I bambini imparano progressivamente a riflettere prima di reagire, a considerare punti di vista diversi e a trovare soluzioni ai piccoli problemi quotidiani. Anche in questa fase, però, possono verificarsi momenti di forte frustrazione, soprattutto di fronte a insuccessi scolastici, conflitti con i coetanei o cambiamenti importanti.

È importante ricordare che ogni bambino segue i propri tempi di sviluppo. Temperamento, esperienze di vita, ambiente familiare e qualità delle relazioni con gli adulti influenzano il modo in cui impara a gestire le emozioni. Più che concentrarsi sull’età, è quindi utile osservare se, nel tempo, il bambino mostra piccoli ma costanti progressi: riesce a calmarsi più rapidamente, tollera meglio l’attesa, accetta più facilmente un limite o cerca il dialogo invece di reagire impulsivamente.

Se invece le crisi di rabbia risultano estremamente frequenti, molto intense e persistono ben oltre l’età in cui ci si aspetta un graduale miglioramento oppure compromettono in modo significativo la vita familiare, scolastica o sociale, è consigliabile confrontarsi con il pediatra o con uno psicologo dell’età evolutiva. Un supporto tempestivo può aiutare a comprendere le cause del disagio e a individuare le strategie più adatte per aiutare il bambino e la sua famiglia.

In breve Dare il buon esempio, lodare anche solo l’impegno e aiutare i bambini a riconoscere le proprie emozioni sono strategie preziose per insegnare ai bambini a gestire la frustrazione

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