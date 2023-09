Come insegnare ai bambini a leggere l’ora? Consigli semplici e veloci

Per i nostri bambini ogni cosa che imparano è una piccola conquista che li fa sentire più grandi e indipendenti: allacciarsi le scarpe, vestirsi da soli oppure imparare a leggere l’ora. Proprio questa piccola attività, apparentemente insignificante, è in realtà cruciale: è infatti una competenza che aiuta a scandire la propria giornata e comprendere il concetto di tempo, suddiviso in ore, minuti e secondi. Questo è solo il primo passo per imparare a organizzare i diversi impegni della giornata, oltre a insegnare l’importante concetto di puntualità. Ma come insegnare ai bambini a leggere l’ora? Vediamo alcuni consigli semplici per aiutare noi genitori in questo compito!

A che età si insegna a leggere l’ora ai bambini?

I bambini non sono tutti uguali: ognuno di loro è unico e ha i suoi tempi per imparare a fare le cose. Niente paura: tutti raggiungeranno i traguardi fondamentali, ognuno con le sue tempistiche e con le sue modalità! Per comodità, possiamo dire che in genere si insegna a leggere l’ora ai bambini tra la fine della scuola materna e l’inizio della primaria, ma a volte l’insegnamento di questa competenza viene proposto a scuola in prima o in seconda elementare. L’importante è che il bimbo sia in grado di contare fino a 60 e di conoscere almeno in maniera approssimativa i multipli di 5, cosa che faciliterà molto il vostro compito.

Prima di cominciare….

Prima ancora di capire come insegnare a leggere l’ora ai bambini, bisognerà prendersi del tempo per chiarire bene i concetti principali, ad esempio che la giornata è suddivisa in 24 ore (12 di giorno e 12 di notte, per semplificare) e che ogni ora è a sua volta divisa in 60 minuti. Ogni minuto è poi scandito da 60 unità ancora più piccole, cioè i secondi. Dovrà poi capire bene che in una giornata le lancette più corte fanno due giri completi dell’orologio. Probabilmente si tratta di termini e concetti con cui il vostro bambino ha già famigliarità, ma sarà utile verificare che nella sua testa sia tutto ben chiaro a questo proposito.

Quali giochi si possono usare per insegnare a leggere l’ora ai bambini?

Divertirsi è il modo migliore per imparare, quindi insegnare a leggere l’ora ai bambini attraverso il gioco può essere una buona idea. Possiamo innanzitutto costruire insieme un orologio di cartone, con lancette che girano davvero. Costruirlo non è difficile come potrebbe sembrare: basterà ritagliare la sagoma rotonda di un orologio da un cartoncino oppure usare un piatto di carta bianco o colorato. Forate il vostro orologio al centro e con un fermacampioni applicate la lancetta delle ore e quella più lunga dei minuti, in modo che possano girare in maniera scorrevole. Suddividete con precisione il quadrante dell’orologio in dodici sezioni e suddividete ogni sezione in cinque segmenti più piccoli, cioè i minuti. Ora siete pronti per cominciare ad allenarvi!

Come spiegare l’orologio ai bambini?

Entriamo nel vivo di come insegnare a leggere l’ora ai bambini con l’aiuto del nostro orologio. Spieghiamo prima di tutto che a segnare l’ora è la lancetta più corta, che indica le ore da 1 a 12 di giorno oppure di sera. La lancetta dei minuti indica invece in quale minuto ci troviamo all’interno di quell’ora. Mostriamo anche concretamente come funziona: se avete previsto anche la lancetta dei secondi, fatele compiere un giro completo di orologio e spiegate che corrisponde ad un minuto, spostando quindi in avanti di una tacca la lancetta dei minuti. La stessa cosa vale per i minuti: un giro completo di orologio della lancetta più lunga corrisponde ad un’ora, quindi sposteremo in avanti la lancetta delle ore.

Un po’ di esercizio

Quando tutti i concetti saranno chiari al nostro bimbo, almeno per quanto riguarda la teoria, possiamo cominciare con qualche semplice esercizio, sempre aiutandoci con l’orologio che abbiamo costruito. Per prima cosa cominciamo con la lancetta delle ore, chiedendogli di spostarla in corrispondenza degli orari che gli chiederemo. Quando sarà abbastanza disinvolto potremo provare anche a proporre piccoli “inganni”, ad esempio chiedendogli di indicare le 12 e mezzogiorno oppure le tre del mattino e le tre del pomeriggio. Possiamo poi passare alla lancetta dei minuti, facendo lo stesso lavoro, chiarendo con la pratica anche i concetti di mezzora e quarto d’ora e introducendo gradualmente anche orari più complessi come “le 4 e tre quarti” o “le due meno un quarto”.

Leggere l’ora nel corso della giornata

Quando il bimbo avrà capito bene tutti i concetti relativi alla lettura dell’ora, possiamo aiutarlo ad esercitarsi anche nel corso della giornata, chiedendogli ogni tanto che ore sono oppure dandogli dei semplici orari da rispettare, ad esempio di fare merenda alle 16. Può essere utile regalargli un orologio, in modo che possa leggere l’ora in autonomia a cominciare a scandire i diversi momenti della giornata.

Meglio l’orologio digitale o quello analogico?

Qual è il primo orologio più adatto da mettere al polso del nostro bambino? L’orologio digitale è sicuramente più semplice da leggere perché ore e minuti sono espresse in numero, ma il classico orologio analogico con le lancette lo aiuterà a capire meglio il concetto di tempo e ad esercitarsi a leggere l’ora in maniera efficace.

L’importante è rendersi conto che insegnare a leggere l’ora ai bambini non è semplice e che probabilmente non sarà un processo veloce. Bisogna quindi munirsi di tanta pazienza e rimanere calmi e sereni anche di fronte a probabili piccoli errori del nostro piccolo. Dimenticate anche la fretta, non porterebbe da nessuna parte!

In copertina foto di Monstera Production da Pexels

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.