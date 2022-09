Inappetenza bambini: cause, rimedi e cosa fargli mangiare?

La preoccupazione che il proprio bambino non mangi a sufficienza appartiene a tutte la mamme, soprattutto nei primi anni di vita, quando è frequente che il piccolo attraversi delle fasi di inappetenza. Prima di preoccuparsi è bene capire quali possono essere le ragioni di questo comportamento, la durata dell’inappetenza e le immediate conseguenze osservabili sulla condizione fisica ed emotiva del bambino. Ecco perchè e cosa fare quando i bambini non voglio più mangiare.

Perché i bambini perdono l’appetito?

Il rifiuto del cibo è una condizione frequente nei bambini, che accompagna momenti di transizione psicofisica e che solo in alcuni casi è sintomo di un reale disagio o di una vera e propria patologia.

Cause fisiche . Nella maggior parte dei casi l’inappetenza rappresenta la fisiologica espressione di un cambiamento che riguarda direttamente il bambino e al quale il piccolo può inizialmente faticare ad abituarsi (per esempio il passaggio dall’allattamento alla pappa durante lo svezzamento o lo spuntare dei primi dentini). Anche l’aumento delle temperature nella stagione estiva può influire sull’alimentazione del bambino, che può mostrare minore appetito e meno attrazione verso il cibo (soprattutto se le pietanza gli vengono proposte calde).

Cosa fare se il bambino sputa la pappa?

Dal momento che rifiutare il cibo è un comportamento che accomuna molti bambini, ed essendo così vasto il panorama delle possibili cause, prima di preoccuparsi è meglio valutare le condizioni generali del piccolo:

in quali occasioni succede

Innanzitutto occorre considerare la durata e l’intensità dell’inappetenza. Se il bambino manifesta repulsione solo verso certi tipi di alimenti, la sua inappetenza potrebbe in realtà esprimere il disagio legato a sapori o consistenze che non gradisce. Se invece il rifiuto del cibo si manifesta solo in determinate situazioni, il piccolo potrebbe essere infastidito o “distratto” da ciò che lo circonda e che trasforma l’atto del mangiare in qualcosa di collaterale e secondario rispetto al gioco, ai cartoni animati in tv, ai discorsi dei grandi.

cresce poco o perde peso

Ancora più importante è verificare se al rifiuto del cibo disturbo si associ un arresto della crescita o una diminuzione del peso del bambino. Solo in questo caso il disturbo può considerarsi preoccupante, perché tali sintomi possono preludere a un’anoressia persistente che potrebbe provocare sul lungo periodo conseguenze anche gravi come disidratazione, acidosi, carenze nutrizionali e compromissione dello sviluppo fisico e cognitivo.

strategie salva-appetito

Spesso basta poco per invogliare il bambino a mangiare e aiutarlo a superare una fase di inappetenza.

Meglio non forzare il piccolo a mangiare ma offrirgli dei cibi leggeri e digeribili (non necessariamente dieta in bianco) se il rifiuto della solita pappa è legato a eventi fisiologici (dentizione, malattie ricorrenti, infezioni respiratorie, intestinali o urinarie, sintomi post-vaccinazione).

Come comportarsi con un bambino che non vuole mangiare?

Non va dimenticato che i bambini apprendono e tendono a replicare le abitudini degli adulti che li circondano, e ciò vale anche per l’alimentazione. Se i genitori mostrano di rifiutare determinati cibi, difficilmente riusciranno a farli mangiare ai loro figli (almeno finché sono piccoli). Dare l’esempio di una buona “cultura alimentare” e insegnare ad apprezzare il cibo collegandolo a momenti piacevoli e situazioni conviviali è più produttivo che utilizzare ricatti e costrizioni o prospettare premi e punizioni.

In sintesi Quando preoccuparsi se i bambini non mangiano? Se la condizione di inappetenza si manifesta in un bambino che ha sempre mangiato normalmente e persiste a lungo, può essere necessario il consulto del pediatra.

La rilevazione dei dati auxologici (peso, altezza, incide di massa corporea, stato di nutrizione) e di eventuali sintomi di malattie associate, è il primo passo per distinguere difficoltà alimentari transitorie da forme realmente patologiche, ed evitare uno stato di malnutrizione che potrebbe avere conseguenze a lungo termine sulla crescita e la salute del bambino. Al di là di alcuni casi di effettiva necessità (casi di malassorbimento, carenze alimentari connesse a intolleranze) per i quali il medico potrà prescrivere la cura più adatta, l’inappetenza del bambino può essere affrontata con il supporto della fitoterapia e degli integratori naturali (sempre dopo averne parlato con il pediatra): pappa reale e fieno greco sono ottimi ricostituenti naturali che stimolano l’appetito. Anche un buon mix di vitamine, minerali e polifenoli può p favorire la crescita, stimolare le difese immunitarie, contrastare la spossatezza e stimolare l’appetito.

