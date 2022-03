Come proteggere i bambini dall’inquinamento? Le regole per la bicicletta

Quando si vive in città molto trafficate, ad alto tasso di inquinamento, è dovere di tutti cercare mezzi alternativi non inquinanti. Attenzione però anche a difendere i bambini dallo smog che si respira in luoghi insospettabili, come succede nel seggiolino delle biciclette. Secondo una ricerca condotta dall’Università del Surrey e pubblicata su Journal of Hazardous Materials Advances , i bimbi trasportati così respirano aria più inquinata degli adulti che pedalano. Ecco come proteggere i bambini dall’inquinamento.

Perché i bambini respirano più smog?

I responsabili della ricerca hanno studiato un modello di percorso casa-scuola e ritorno, circa 2 km a tratta nella città di Guildford, in Inghilterra. Durante il tragitto di andata, la concentrazione media di particelle inquinanti rilevata nel rimorchio era del 14% superiore a quella registrata all’altezza del ciclista. Durante il trasporto pomeridiano, per il ritorno a casa, saliva al 18%. Gli scienziati hanno verificato che i bambini erano maggiormente esposti a inalare sostanze inquinanti in particolari momenti e in luoghi, per esempio negli orari con traffico più intenso e ai semafori. Una soluzione che, secondo i ricercatori, potrebbe aiutare a difendere i bambini dallo smog trasformare i rimorchi in “cabine”, utilizzando le apposite coperture in materiale plastico. Accorgimento valido anche per i passeggini. Questi semplici dispositivi sembrano capaci di ridurre fino al 50% le concentrazioni di particolato fine e fino al 24% quelle di fuliggine, una componente delle polveri sottili Pm2,5.

In quale altro modo si possono difendere i bambini dallo smog?

Gli autori dello studio hanno osservato che le categorie più esposte sono proprio le persone che contribuiscono a ridurre l’inquinamento usando la bicicletta invece che la macchina. Oltre che a utilizzare le coperture per i rimorchi nelle zone di traffico intenso, per proteggere i bambini dall’inquinamento bisognerebbe anche scegliere percorsi lontani dal traffico, preferendo se possibile percorsi che costeggino parchi o attraversino giardini. Si dovrebbero invece evitare i percorsi più vicini a strade trafficate, che obblighino a soste ai semafori con i bambini all’altezza dei tubi di scappamento. L’ideale sarebbe poi che chi pianifica il traffico provvedesse a predisporre infrastrutture stradali che assicurino un uso sicuro dei mezzi di trasporto non inquinanti, come le piste ciclabili.

Quali sono i danni dello smog sui bambini?

È essenziale proteggere i bambini dall’inquinamento perché le polveri sottili sono pericolose soprattutto per i più piccoli. Nell’infanzia il metabolismo è più veloce rispetto a quello degli adulti; i bimbi poi hanno una frequenza respiratoria maggiore e hanno anche una statura che li espone fisicamente ai tubi di scappamento delle auto. Quindi, sono più soggetti agli effetti degli agenti nocivi. L’esposizione agli inquinanti atmosferici e in modo particolare alle polveri sottili, provoca una infiammazione delle vie respiratorie. Questo predispone a un rischio di sviluppare più facilmente di bronchiti, polmoniti e broncospasmo. Inoltre secondo altri studi, gli inquinanti possono causare danni anche al sistema nervoso dei più piccoli, aumentando il rischio di problemi cognitivi e difficoltà neuro-comportamentali.

In sintesi Come è possibile difendere i bambini dall’inquinamento? Per evitare che l’inquinamento provochi danni ai bambini è utile evitare di farli giocare vicino ad aree trafficate, preferendo zone con un po’ di verde. Anche nel tragitto di andata e ritorno dalla scuola, è bene scegliere strade più tranquille, anche a costo di impiegare più tempo. Per proteggere bronchi e polmoni dei bambini è importante che i genitori non fumino. La corretta alimentazione può aiutare contro i danni dello smog? Sì, un regime alimentare ricco di frutta e ortaggi di stagione aiuta a fare scorta di vitamina C e di sostanze antiossidanti che contrastano l’azione infiammante che gli inquinanti esercitano sui tessuti dell’apparato respiratorio. Agrumi, kiwi, frutti di bosco, carote, pomodori devono essere presenti nel menu quotidiano.

