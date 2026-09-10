La scoliosi è una deformità tridimensionale della colonna vertebrale che comporta non solo una curvatura laterale, ma anche una rotazione delle vertebre su se stesse. Nella maggior parte dei casi si tratta di scoliosi idiopatica (senza una causa diretta nota, spesso con base genetica) che si manifesta o accelera durante il picco della crescita puberale (tra i 10 e i 14 anni) e colpisce prevalentemente le femmine.

Trattandosi di una condizione priva di dolore nelle sue fasi iniziali, la diagnosi precoce si basa interamente sull’osservazione di postura e atteggiamento del bambino da parte di genitori e pediatra.

Come accorgersene a casa: i primi segnali spia

La scoliosi raramente provoca affaticamento o male alla schiena nei bambini. I primissimi campanelli d’allarme sono esclusivamente di natura visiva e riguardano l’asimmetria del tronco.

Facendo stare tuo figlio in piedi, di fronte o di spalle, a dorso nudo e con le braccia rilassate lungo i fianchi, controlla se noti:

spalle ad altezze diverse: una spalla appare visibilmente più alta o più pronunciata dell’altra

una spalla appare visibilmente più alta o più pronunciata dell’altra scapole asimmetriche: una scapola sporge verso l’esterno più dell’altra

una scapola sporge verso l’esterno più dell’altra triangolo della taglia disuguale: lo spazio vuoto tra il tronco e le braccia lungo i fianchi è diverso sui due lati

lo spazio vuoto tra il tronco e le braccia lungo i fianchi è diverso sui due lati fianchi disallineati: un’anca appare più alta o un lato del bacino sporge di più

un’anca appare più alta o un lato del bacino sporge di più asimmetria delle pieghe della vita: presenza di una piega cutanea su un solo lato del fianco.

A questo punto, se si notano delle anomalie è opportuno segnalarlo al pediatra affinché esegua il test di Adams con uno scoliometro e valuti se inviare il bambino dall’ortopedico.

Scopri quali sono le visite specialistiche da fare generalmente tra i 6 e i 10 anni

Differenza tra scoliosi e atteggiamento scoliotico

Confondere un atteggiamento scoliotico con una scoliosi vera e propria è uno degli errori più comuni tra i genitori. Sebbene a un primo sguardo visivo le due condizioni possano sembrare simili, dal punto di vista medico e anatomico si tratta di situazioni completamente diverse, con cause, evoluzioni e trattamenti distinti.

L’atteggiamento scoliotico è un difetto di postura temporaneo e del tutto reversibile, privo di alterazioni ossee permanenti. Poiché le vertebre non ruotano, non si genera alcun gibbo durante la flessione del busto e la deviazione regredisce del tutto in posizione sdraiata. Deriva da cause esterne facilmente correggibili, come una gamba leggermente più corta dell’altra, contratture o muscolatura debole, non tende a peggiorare e si risolve semplicemente eliminando la causa scatenante con l’attività fisica o l’uso di plantari.

La scoliosi vera, al contrario, è una patologia strutturata ed evolutiva della colonna vertebrale che altera permanentemente le vertebre. Oltre a curvarsi lateralmente, le vertebre ruotano su se stesse trascinando le coste e formando il tipico gibbo visibile a tronco flesso. È una patologia idiopatica su base prevalentemente genetica — non causata da zaini o posture scorrette — che compare durante lo sviluppo puberale e tende ad aggravarsi con la crescita. Trattandosi di una deformità ossea, non regredisce da sola e richiede un percorso specialistico con fisioterapia specifica, corsetti o chirurgia.

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Il Test di Adams: come lo esegue il pediatra durante la visita

Il Test di Adams (o test di flessione anteriore del tronco) è lo strumento clinico manuale standard utilizzato dal pediatra di libera scelta per lo screening della scoliosi.

Come si svolge durante il controllo pediatrico:

Il medico chiede al bambino di mettersi in piedi a schiena nuda, a piedi uniti e ginocchia tese. Il bambino si piega lentamente in avanti con il busto, lasciando cadere le braccia e la testa verso il basso. Il pediatra osserva tangenzialmente il profilo della schiena per rilevare l’eventuale presenza del gibbo (una prominenza asimmetrica delle coste o dei muscoli lombari provocata dalla rotazione delle vertebre).

Diagnosi medica e cure

Se il Test di Adams o l’osservazione visiva evidenziano un’asimmetria, il percorso diagnostico prevede:

Visita clinica specialistica: l’ortopedico pediatrico o lo specialista del rachide valuta il gibbo misurando l’Angolo di Rotazione del Tronco (ATR) tramite uno strumento chiamato scoliometro. Radiografia in ortostatismo (in piedi): l’esame fondamentale per confermare la scoliosi. Sulla radiografia si calcola l’Angolo di Cobb: Sotto i 10°: non si parla di scoliosi vera e propria, ma di semplice asimmetria o variazione fisiologica.

non si parla di scoliosi vera e propria, ma di semplice asimmetria o variazione fisiologica. Oltre i 10°: viene formulata la diagnosi formale di scoliosi.





In base alle raccomandazioni internazionali (SOSORT) e alla classificazione dell’angolo di Cobb, le terapie si dividono in:

Curve lievi (fino a ~20°): monitoraggio periodico e fisioterapia con esercizi specifici per la scoliosi (come i metodi SEAS o Schroth), mirati ad arrestare la progressione e migliorare l’autocorrezione posturale.

monitoraggio periodico e (come i metodi SEAS o Schroth), mirati ad arrestare la progressione e migliorare l’autocorrezione posturale. Curve moderate (tra 20° e 40°-45° durante la crescita): prescrizione del busto ortopedico (corsetto), da indossare per il numero di ore giornaliere indicato dallo specialista. Il busto ha la funzione di bloccare l’evoluzione della curvatura fino alla fine della maturazione ossea.

prescrizione del (corsetto), da indossare per il numero di ore giornaliere indicato dallo specialista. Il busto ha la funzione di fino alla fine della maturazione ossea. Curve severe (oltre 45°-50°): indicazione alla chirurgia di correzione e fusione vertebrale, riservata ai casi in cui il busto non è riuscito a contenere una deformità grave.

Falsi miti: zaini pesanti, postura e sport

Lo zaino pesante provoca la scoliosi?

NO. La ricerca scientifica ha ampiamente dimostrato che carichi pesanti, cartelle o posture scorrette al banco di scuola possono provocare dolore muscolare o atteggiamenti posturali scorretti, ma non causano la scoliosi idiopatica. Alcuni sport sono da evitare?

NO.Tutti gli sport ricreativi sono benefici. Attività generiche come nuoto, pallavolo, basket o corsa aiutano a mantenere il tono muscolare e il benessere psicofisico. Non esistono più i vecchi tabù sul nuoto come “unica cura” (il nuoto da solo non corregge una scoliosi strutturale). Sono semplicemente da evitare le pratiche agonistiche estreme che comportano torsioni ed iper-estensioni continue della colonna (es. ginnastica artistica ad alti livelli) senza una supervisione specialistica.

Quale zaino scegliere per non avere mal di schiena In breve Riconoscere precocemente la scoliosi nei bambini è fondamentale poiché si tratta di una deformità ossea evolutiva che non causa dolore nelle fasi iniziali. I primi campanelli d’allarme sono visivi — come spalle o fianchi ad altezze diverse — ma è importante non confondere una scoliosi vera da un semplice atteggiamento scoliotico (un difetto di postura reversibile e senza rotazione vertebrale). Per una prima valutazione, il pediatra utilizza il Test di Adams a tronco flesso, indispensabile per decidere se avviare approfondimenti con lo specialista ortopedico.

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