Come scegliere un set di body per neonato che sia morbido, facile da infilare e adatto alle pelli sensibili?

Indispensabile per il corredino, il set di body per neonato va scelto con cura anche prima della nascita e rinnovato tenendo conto della crescita del bebè e della stagionalità.

I body neonato vengono indossati praticamente ogni giorno, sono a diretto contatto con la pelle e devono quindi essere morbidi, confortevoli e semplici da cambiare.

Gli aspetti principali da valutare per scegliere i body più adatti alle diverse esigenze sono: materiale, modello, apertura, manica e taglia.

A cosa serve il body per neonato e perché è indispensabile

Nei primi mesi il body non è soltanto un capo di abbigliamento. Ha una funzione pratica importante:

protegge il pancino;

mantiene il pannolino nella posizione corretta;

costituisce il primo strato sotto tutine, pantaloni e altri indumenti.

Il body bebè è un capo intimo pensato per rimanere a contatto con la pelle per molte ore. La chiusura nella parte inferiore consente di effettuare il cambio del pannolino senza dover togliere completamente l’indumento.

Deve, quindi, essere comodo ma non eccessivamente aderente. Una vestibilità corretta permette al neonato di muoversi liberamente senza sentirsi costretto.

Particolare attenzione va rivolta alle le cuciture, che dovranno essere morbide e prive di elementi che possano creare sfregamenti.

Materiali e caratteristiche

La scelta del tessuto è uno degli aspetti più importanti quando si acquista un set di body per neonato. La pelle dei bambini nei primi mesi è particolarmente delicata e il body rimane a contatto per gran parte della giornata.

Il body in cotone è una scelta versatile per tutto l’anno. Laddove si vive in aree molto fredde in inverno, si potrà scegliere un set di body in caldo cotone.

Quando si parla di materiali e caratteristiche dei body da neonato, è consigliabile prestare attenzione a:

tessuto morbido e traspirante;

cuciture non fastidiose;

assenza di elementi rigidi a contatto con la pelle;

etichette posizionate in modo da non creare sfregamenti;

bottoni automatici ben rifiniti;

vestibilità non troppo stretta;

indicazioni di lavaggio chiare.

Prima di utilizzarli per la prima volta è, inoltre consigliabile lavare i capi seguendo le istruzioni presenti sull’etichetta.

Tipologie di body: tanti modelli per ogni esigenza

Non esiste un unico modello di body adatto a tutte le situazioni. La scelta dipende soprattutto dall’età del neonato, dalla stagione e dalla praticità richiesta durante il cambio.

Body kimono

Il body kimono è particolarmente apprezzato nei primi mesi perché non deve essere necessariamente infilato dalla testa.

L’apertura si trova infatti sul davanti o lateralmente e permette di aprire completamente il capo prima di vestire il neonato. Questo sistema può risultare molto pratico soprattutto nelle prime settimane, quando toccare e accudire un neonato richiede maggiore delicatezza.

La chiusura a portafoglio è una delle caratteristiche tipiche di questo modello.

Body classico

Il body classico viene generalmente infilato dalla testa e si chiude con bottoni automatici nella parte inferiore.

È un modello semplice e molto versatile, particolarmente pratico quando il bambino è più abituato a essere vestito e quando l’apertura del collo è sufficientemente ampia.

Un elemento importante è proprio l’elasticità dell’apertura superiore. Il collo deve permettere di infilare il capo con facilità, senza dover tirare o forzare la testa.

Set di tre body bianchi a manica corta

Body a manica lunga

Il body a manica lunga è indicato soprattutto nei mesi più freschi e può essere utilizzato come primo strato sotto una tutina.

Body a manica corta

Il body a manica corta è un grande classico del corredino estivo. È leggero, lascia libere le braccia e può essere utilizzato sotto altri capi oppure, nelle giornate più calde, come indumento principale insieme al pannolino, in base alla temperatura e alle esigenze del bambino.

Body moda: le tipologie a camicia e con colletti

Il body nasce principalmente come capo funzionale, ma oggi esistono moltissime varianti pensate anche per creare outfit più curati.

Accanto ai modelli basic bianchi, neutri o colorati, sono disponibili body che riprendono l’aspetto di una camicia, con colletto, bottoncini decorativi e dettagli più eleganti.

I body camicia per neonato sono spesso scelti per i maschietti in occasione di cerimonie, feste, fotografie o semplicemente per un look più ricercato. L’aspetto esterno ricorda quello di una camicia, ma la struttura del body mantiene la praticità della chiusura inferiore.

Body-camicia in cotone con motivo a quadri

Per le femminucce, invece, sono particolarmente diffusi i body con colletti, volant, piccoli ricami o dettagli decorativi. Anche in questo caso la parte estetica non dovrebbe però andare a discapito del comfort.

Set di body con colletto in pizzo sangallo

Un body elegante può essere molto carino, ma deve rimanere prima di tutto un capo confortevole.

Quanti body servono a un bambino piccolo e come organizzare un set

La quantità necessaria varia in base alla frequenza dei lavaggi, alla stagione e alla frequenza dei cambi. Nei primi mesi, però, è normale utilizzare diversi body nell’arco della stessa giornata.

Per organizzare un corredino equilibrato, può essere utile avere una combinazione di modelli:

body a manica corta per l’estate o anche per tutto l’anno;

body a manica lunga per le mezze stagioni e l’inverno;

body in caldo cotone, per i climi più freddi, per l’inverno;

alcuni body kimono per i primi giorni;

alcuni body classici per l’uso quotidiano;

uno o due modelli più eleganti per le occasioni speciali.

Un set multiplo permette, inoltre, di avere sempre un ricambio disponibile. Il vantaggio dei set è anche pratico: acquistare più body dello stesso modello consente di avere capi coordinati e di semplificare la gestione del corredino.

La quantità non deve però essere eccessiva, soprattutto nelle taglie più piccole. I neonati crescono rapidamente e alcuni capi possono diventare piccoli in poche settimane.

Come scegliere la taglia

Le taglie dei body per neonato vengono generalmente indicate in base all’età oppure all’altezza del bambino in centimetri.

Per le indicazioni è sempre preferibile consultare la tabella taglie specifica.

Una taglia troppo piccola può creare fastidio e tirare sulle chiusure. Una taglia eccessivamente grande, invece, può formare pieghe e risultare meno pratica sotto gli altri vestiti.

La soluzione migliore è cercare un equilibrio tra libertà di movimento.

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