Come spiegare il sesso ai bambini? Sono tanti i genitori che se lo chiedono quando i figli iniziano a crescere e cominciano a notare le differenze tra maschi e femmine e a prestare attenzione se vedono due persone baciarsi. È importante affrontare l’argomento in modo chiaro, senza imbarazzi, perché anche questo contribuisce a una crescita equilibrata dal punto di visto psico emotivo.

A che età iniziare?

È importante, prima di tutto, sapere a che età è opportuno iniziare a parlare di sesso con i bambini.

Nei primi anni di vita

Fino ai tre anni, i piccoli non sono interessati a questi argomenti, anche se è del tutto normale che giochino o interagiscano con i propri organi sessuali. Se succede, è bene non colpevolizzare o rimproverare i bambini, perché la ricerca del piacere è un fatto del tutto naturale nella vita di una persona e aiuta a definire la propria identità di genere. Far sentire loro che è sbagliato, che devono “togliere le mani da lì” può ingenerare un sentimento di vergogna e di imbarazzo in grado di segnare profondamente l’atteggiamento naturale nei confronti del sesso anche nelle età successive. Il modo corretto per parlare di sessualità è quindi lasciare che i piccoli esplorino con naturalezza il proprio corpo.

Quando sono più grandicelli

Nei bambini che iniziano a frequentare la scuola dell’infanzia, si verifica spesso un aumento dell’interesse verso le differenze anatomiche che i piccoli notano tra maschi e femmine, visibili, per esempio, quando si recano in bagno, oppure durante i giochi tipo il dottore o mamma e papà. Un’altra tappa che segna il risveglio dell’interesse dei bambini nei confronti della sessualità compare attorno ai 7-8 anni, quando si inizia a percepire in modo più netto la propria identità. È in questa fase che iniziano a porre domande sulla nascita, sul come vengono al mondo i bambino, sul perché due persone si baciano per la strada oppure in tv.

Come spiegare il sesso e la sessualità ai bambini

Insomma, come spiegare il sesso ai bambini in modo chiaro e costruttivo? Ecco qualche consiglio.

Partire dal loro interesse

Il momento giusto per parlare di sessualità è quando i bambini lo fanno capire, ponendo una domanda diretta oppure manifestando interesse verso una situazione. È il momento di affrontare il tema con delicatezza, evitando risposte del tipo “sei troppo piccolo per queste cose”, “te lo spiegherò in un altro momento” e così via.

Usare la terminologia corretta

Quando si parla degli organi sessuali, è meglio evitare termini come la “farfallina” o il “pisellino”. È opportuno impiegare le parole esatte, quindi vagina e pene: non sono parolacce, indicano parti del corpo che tutti possiedono, esattamente come le braccia e le gambe. Chiamare i genitali con il loro nome è essenziale per aiutare i bambini a conoscerli e quindi a instaurare con essi un rapporto equilibrato e sereno.

Servirsi di esempi comprensibili

Se il piccolo pone domande più dirette e articolate, chiedendo per esempio come si fanno i bambini, è importante utilizzare esempi adeguati alla sua capacità di comprensione. Si può spiegare che il papà e la mamma si vogliono così bene che si abbracciano stretti stretti e che il papà depone nel corpo della mamma un seme, proprio come succede quando si pianta nel terreno e cresce un albero o un fiore.

Quali libri leggere insieme ai bambini per spiegare il sesso?

Per sapere come spiegare il sesso ai bambini si può ricorrere anche a strumenti di supporto come libri sul tema. Oggi ne esistono molti, divisi per età, che si rivelano un valido aiuto per spiegare i concetti più complessi e aiutare i genitori ad affrontare un tema che può ingenerare imbarazzo.

Per i più piccoli, dai 3 ai 6 anni è sempre attuale Maschi e femmine, il mio corpo, io e il mondo, come sono nato. Programma di educazione sessuale di Roberta Giommi e Marcello Perrotta (Mondadori). Si rivolge ai più piccoli e ai loro genitori, con un linguaggio chiaro e immediato, fatto anche di immagini colorate e accattivanti.

Dai 5 anni, suggeriamo Mamma, prima dov’ero? di Davide Calì e Thomas Baas, edito da Rizzoli. È un libriccino che fornisce le risposte alle prime domande dei bambini, verso le quali i genitori si trovano spesso impreparati. Bellissime e delicate le illustrazioni.

Infine, dagli 8 anni in su è consigliato Ad amare ci si educa. Viaggio nell’affettività e nella sessualità di Ezio Aceti e Stefania Cagliani, edizioni Città Nuova. È un viaggio alla scoperta di affetti, legami, relazioni che spiega come educare alla sessualità significhi educare alla bellezza. Contiene anche una guida per educatori e genitori.

In sintesi Per spiegare la sessualità ai bambini, rispondendo ai loro interrogativi, è essenziale utilizzare termini corretti ed esempi semplici, evitando sempre di colpevolizzarli e di ingenerare un senso di vergogna. Alcuni libri possono aiutare ad affrontare l’argomento.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.