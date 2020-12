Contro le rino-otiti tutti alle terme

Non c’è solo il Covid-19. Questo è il periodo dell’anno in cui molti si ritrovano a fare i conti con diversi malanni da raffreddamento. Bambini innanzitutto. I più piccoli sono soggetti soprattutto a riniti, otiti e rino-otiti. Per curarli e soprattutto prevenirli sono ottime le cure termali, come quelle erogate dalle Terme dell’Emilia Romagna.

L’otite

L’otite è un’infiammazione dell’orecchio che, a seconda della sede in cui si localizza, può essere esterna o media. In inverno, è frequenta soprattutto l’otite media, che riguarda la parte più interna dell’orecchio, quella che contiene il timpano e le tre piccole ossa che permettono di sentire. Si tratta di una problematica scatenata dai batteri e i virus tipici della stagione fredda, che possono infiammare la tuba di Eustachio, il condotto che collega l’orecchio medio con la faringe, e favorire la formazione di liquido. In genere, i sintomi sono inconfondibili: il bambino piccolo piange disperato e si porta una mano all’orecchio o al lobo, mentre il bambino più grandicello lamenta dolore all’orecchio. Possono poi subentrare febbre, secrezioni dall’orecchio, irritabilità, vomito e problemi di udito.

La rinite

La rinite, invece, è il raffreddore: una malattia delle vie aeree superiori, in particolare delle cavità nasali e del nasofaringe, un grosso canale a forma di imbuto, posto in continuità con le cavità nasali. È causata da alcuni virus (genere Rhinovirus) che amano gli ambienti umidi e caldi, proprio come sono le mucose nasali. Si manifesta con pizzicore al naso, starnuti, frequenti e insistenti, occhi bruciano e lacrimano, naso ostruito e “gocciolante”.

Quando compaiono insieme

Non di rado otite e rinite compaiono insieme: si parla allora di rino-otiti. In questo caso l’infiammazione coinvolge rinofaringe, tuba di Eustacchio e orecchio medio. Per tutte queste situazioni sono ottime le cure termali. Quelle proposte dalle Terme dell’Emilia Romagna sono indicate in forma sia preventiva sia curativa. Di che cosa si tratta? Per la rinite sono indicate soprattutto le irrigazioni nasali, gli aerosol e gli humages: non solo trattano le infiammazioni nasali e/o rinofaringee, ma prevengono anche l’estensione all’orecchio medio. Per le otiti, è ottimo il Politzer crenoterapico, che raggiunge la cavità timpanica e risolve le raccolte nell’orecchio medio (negli adulti si possono usare le insufflazioni).

Le cure termali sono naturali

Non bisogna temere controindicazioni: le cure termali sono naturali. Le cure effettuate alle Terme dell’Emilia Romagna sono effettuate in sicurezza e sono in grado di produrre risultati che durano nel tempo, grazie ai loro effetti mucolitici, antinfiammatori e antibatterici. Sono indicate soprattutto nella prevenzione degli episodi ricorrenti di rino-otite e delle infiammazione recidivanti delle vie aeree.

Da sapere! Le Terme dell’Emilia Romagna sono aperte. La cura consigliata prevede un protocollo di trattamenti della durata di 12 giorni, da effettuare una-due volte all’anno, per trattare le rino-otiti.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.