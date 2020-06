Coronavirus, danni ai polmoni anche per i bambini

La ricerca del Boston Children’s Hospital, pubblicata sull’American Journal of Roentgenology, ha analizzato le immagini della Tomografia assiale computerizzata relative a 20 bambini, per valutare se esiste il rischio di conseguenze polmonari. I risultati preoccupano: il coronavirus lascia segni anche nei polmoni dei bambini.

Alcuni bambini sono esposti ai danni

Secondo lo studio americano il contagio da Covid-19 colpisce i polmoni dei bambini, che possono riempirsi di liquido e tessuto infiammato. Il team ha valutato i risultati degli esami di bambini affetti dal nuovo coronavirus per confrontarli con quelli di bimbi che avevano contratto altre patologie respiratorie, ma non avevano il virus. Alexandra Foust, autrice della ricerca, ha sottolineato come circa i due terzi dei pazienti pediatrici presentava segni di infiammazione diffusa, in grado di aumentare le difficoltà respiratorie. Quindi, nonostante i bambini sembrino essere meno colpiti dall’alto tasso di contagio di Covid-19, possono essere vulnerabili in determinati casi.

Il segno dell’alone

Si sa ancora molto poco su Covid-19, specialmente su cosa provochi nei bambini. Secondo i dati degli americani Centers for Disease Control and Prevention (Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie), i minori di 18 anni rappresenterebbero solo l’1,7 per cento dei casi di infezione. La metà dei pazienti presi in esame presenta il cosiddetto “segno dell’alone”, che si verifica quando l’infiammazione circonda una massa; il consolidamento rende difficile respirare perché le sacche d’aria dei polmoni sono piene di sostanze come liquido o infezione. Questa caratteristica sembra essere peculiare dei pazienti Covid-19 e non è stata documentata con le altre malattie.

