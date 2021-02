Covid-19, attenzione a ipocondria, ansia e paranoia nei giovanissimi

Il Covid-19 e la condizione di lockdown portano con sé situazioni lontanissime dalla normalità, che rischiano spesso di alienare le nostre vite, azzerando quasi completamente la fondamentale sfera sociale. In tutto ciò, problemi come ipocondria, ansia e paranoia vanno sempre più a interessare la fascia più giovane della popolazione. A preoccupare, oltre agli adolescenti, sono i giovanissimi e il loro rapporto con i loro coetanei.

Legame rischioso

A sollevare il velo posto su queste problematiche è Federico Tonioni, responsabile dell’Area delle dipendenze del Policlinico Universitario Gemelli Irccs di Roma e docente di Psichiatria all’Università Cattolica e coordinatore dell’Ambulatorio Internet Addiction Disorders del Policlinico Gemelli. L’esperto rivela la sua preoccupazione sul ruolo che la pandemia da Covid-19 e il lockdown possono svolgere nella socialità dei giovani. In particolare, la loro influenza sul vivere i rapporti con gli altri e far crescere ipocondria, ansia e paranoia.

Grave perdita

Il pensiero di Tonioni va ad aspetti come la vicinanza o la distanza fisica, ma anche all’intimità che si può creare solo quando si è insieme e, con il Covid-19, non è possibile. Non poter vivere questi aspetti, rimarca l’esperto, rappresenta una grave perdita. Come detto, a preoccupare sono anche i giovanissimi, specie i bambini più piccoli, che avrebbe dovuto iniziare a conoscere meglio la socialità e a gestire i rapporti con i propri coetanei. E il rischio è che aumentino i casi di ipocondria, ansia e paranoia nei giovanissimi.

L’importante ruolo della famiglia

Per evitare che la convivenza con il Covid-19 vada a minare pesantemente la socialità dei giovanissimi, è fondamentale tenere sotto controllo il cosiddetto condizionamento fobico della famiglia. Infatti, ripetere ai bambini di non uscire e di non incontrare gli amici, non può non segnare la loro socialità. Il consiglio di Tonioni per evitare l’insorgere di ipocondria, ansia e paranoia nei giovanissimi è, sempre rispettando le norme anti-Covid, di non insinuare nei piccoli la paura negli altri.

Da sapere! Bambini e adolescenti si ammalano meno di coronavirus perché in questa fascia d’età l’immunità è più alta.

