Covid-19: il vaccino contro il morbillo protegge i bambini?

I nostri bambini potrebbero essere meno suscettibili al nuovo coronavirus Sars-Cov-2, causa dell’infezione Covid-19, perché protetti dal vaccino contro il morbillo. È quanto ipotizzato da Antonio Cassone, studioso ora in pensione, già direttore del Dipartimento malattie infettive, parassitarie e immunomediate dell’Istituto superiore di sanità.

Protezione ad ampio spettro

“Il vaccino del morbillo – spiega Cassone – è un cosiddetto ‘vaccino vivo attenuato’ con effetto ad ampio spettro”. In altre parole, è uno di quei vaccini che non agisce soltanto sulla malattia specifica, ma protegge anche da altre patologie“.

Diverse ipotesi al vaglio degli esperti

Lo scienziato precisa che, a oggi, non c’è la certezza che a proteggere i bambini dal coronavirus sia il vaccino del morbillo, ovvero la vaccinazione trivalente morbillo-rosolia-pertosse (che attualmente rappresenta la modalità di somministrazione più in uso del vaccino anti-morbillo). Ci sono anche altre ipotesi, tra cui la diversità in una proteina nota con il nome Aco2. “Però è certo – spiega – che i miei studi sui vaccini vivi attenuati come quello del morbillo sono stati ampiamente condivisi”.

Studi sul vaccino contro la tubercolosi

Proprio per studiare al meglio le possibili capacità di inibizione del nuovo coronavirus da parte dei vaccini vivi attenuati, l’immunologo Mihai Netea della Radboud University nei Paesi Bassi, allievo di Cassone, ha avviato con un gruppo di colleghi uno studio su medici e infermieri, e presto ne inizierà uno sugli anziani, basandosi sull’utilizzo del vaccino contro la tubercolosi (o vaccino BCG, sigla di “bacillo di Calmette-Guerin”), anch’esso – come il vaccino contro il morbillo – rientrante nella tipologia dei vaccini vivi attenuati e caratterizzato da una capacità di protezione ad ampio spettro.

Da sapere! Secondo Cassone, nell’ottica di combattere il nuovo coronavirus, sarebbe importante avviare uno studio su questa tipologia di vaccini anche nel nostro Paese.

