Il vaccino contro il Covid è sicuro nei bambini?

Pubblicati sul consueto bollettino settimanale dei Cdc, i risultati della ricerca evidenziano l’estrema sicurezza dei vaccini contro il Covid nei bambini con età compresa tra sei mesi e cinque anni. Ben il 98,1% delle reazioni fatte registrare sono, infatti, state classificate come non preoccupanti o serie.

Da che età si può vaccinare un bambino al covid?

Approvata a giugno dall’Fda (l’ente regolatorio americano per la sicurezza dei farmaci), la somministrazione dei vaccini per il Covid-19 è possibile già dai sei mesi, per Pfizer-Biontech fino ai quattro anni, per Moderna fino ai cinque. Con circa un milione di bambini vaccinati a fine agosto, i ricercatori hanno avuto modo di studiare un campione ampio e variegato, procedendo con due diversi sistemi di raccolta delle reazioni avverse, uno standard e uno denominato “V-safe”.

Quali reazioni comporta il vaccino per il covid nei bambini?

I dati raccolti con il sistema standard hanno portato alla luce circa mille problematiche di cui, però, ben il 98,1% sono categorizzate come non serie. La gran parte delle segnalazioni (445) è da imputare a errori del personale, come per esempio per un dosaggio sbagliato. Entrando nello specifico, 197 bambini hanno avuto febbre, 95 reazioni cutanee, 79 hanno vomitato, 66 orticaria, 60 stanchezza. Diciannove, invece, le reazioni più serie, anche con convulsioni.

Come stanno i bambini dopo il vaccino anti covid?

Il metodo “V-safe”, condotto con questionari compilati dalle famiglie dei vaccinati, ha preso in esame poco più di 23mila piccoli e rivelato oltre 5mila reazioni locali in sede di somministrazione e circa 11mila reazioni sistemiche. Concentrando l’attenzione ai bambini fino a due anni, gli studiosi hanno riscontrato stati di irritabilità, febbre, difficoltà a dormire. Nei più grandi, invece, i problemi si sono palesati sottoforma di stanchezza, febbre e dolore al braccio.

In sintesi È consigliato vaccinarsi al Covid durante la gravidanza? Sì, gli esperti consigliano il vaccino Covid in gravidanza già a partire dal primo trimetre di gestazione, così da fornire anche al feto anticorpi contro il virus. Che tipo di vaccino viene dato ai bambini nella fascia 5-11 anni? Il vaccino pediatrico approvato dall’Ema, quello di Pfizer-Biontech. Nei più piccoli, però, la dose è di circa un terzo rispetto agli altri. La vaccinazione avviene in due dosi a tre settimane di distanza l’una dall’altra.

