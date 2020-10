Covid, la mascherina a scuola può creare problemi di salute

Stando a quanto dichiarato da Matteo Bassetti, direttore delle Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, il binomio mascherina chirurgica – scuola, obbligato dalla situazione di emergenza dettata dal Covid, potrebbe nascondere delle insidie per la salute dei bambini.

Quali problemi per i bambini

Prendendo spunto dall’esperienza personale di utilizzo della mascherina e da un video sul tema postato sui social da Oms e Unicef, Bassetti sottolinea come l’utilizzo della mascherina a scuola possa portare gli studenti ad accusare sensazioni spiacevoli: dai semplici calore, fastidio e irritazione a meno sopportabili difficoltà respiratorie.

Sempre è difficile

Sulla medesima lunghezza d’onda le dichiarazioni del responsabile del Reparto malattie infettive del Sacco di Milano, Massimo Galli. Partendo dal presupposto di come, seppur auspicabile, sia impensabile ipotizzare ragazzi e bambini con la mascherina per cinque ore consecutive, Galli, sottolinea come l’importante è che le mascherine sia indossate all’ingresso e all’uscita da scuola. Sarebbe buona norma indossarle anche durante l’intervallo, ma – chiosa Galli – mi pare sia impossibile fare merenda indossando la mascherina.

Attenzione agli sforzi

Ripostando il documento di Oms e Unicef e attaccando quanti lo criticano per le sue affermazioni sul tema, Bassetti traccia un parallelismo tra i problemi causati dalla mascherina negli adulti e i problemi che potrebbe causare agli studenti. Partendo dal fatto che indossare la mascherina riduce la capacità cardio-polmonare degli adulti sottoposti a sforzo, l’infettivologo trasla la situazione nei plessi scolastici. A scuola, argomenta Bassetti, gli sforzi si chiamano, per esempio, interrogazioni. Non si può dire che un bambino interrogato non stia vivendo una situazione di sforzo. Proprio per questo, secondo Bassetti, far indossare la mascherina a scuola rischia di mettere a repentaglio la salute degli studenti.

Da sapere! Ecco la procedura da tenere in caso di sintomi accostabili al Covid manifestati da un bambino.

Fonti / Bibliografia WHO | World Health OrganizationWHO's primary role is to direct international health within the United Nations' system and to lead partners in global health responses.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.