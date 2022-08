Qual è la malattia bocca-mani-piedi che colpisce i bambini?

Sono diverse le malattie esantematiche, ossia che si manifestano con la comparsa di macchie rosse sulla pelle, tipiche della primissima infanzia. Accanto alle più conosciute, come varicella e morbillo, ce ne sono altre meno note nel dettaglio ma altrettanto diffuse, come la malattia bocca-mani-piedi che colpisce i bambini.

Che cos’è la malattia mani-bocca-piedi?

La malattia bocca-mani-piedi è una patologia esantematica tipica dei bambini provocata da virus appartenenti alla famiglia degli Enterovirus: i ceppi più comuni che la causano sono il coxsackievirus A16 e l’enterovirus 71. Nella maggior parte dei casi colpisce bambini con meno di 10 anni, ma può interessare anche ragazzini e adolescenti. Le probabilità di contagiarsi stando vicino a una persona infetta sono elevate: infatti, la trasmissione avviene tramite le goccioline di saliva emesse quando si parla, si starnutisce o si emette un colpo di tosse. I bimbi piccoli possono ammalarsi anche mettendosi oggetti infetti in bocca.

Come si manifesta la mani-bocca-piedi nei bambini?

In genere, la malattia che in termini medici si chiama coxsiackiosi ha un periodo di incubazione di circa una settimana: trascorso questo lasso di tempo, iniziano a comparire i primi sintomi, quali mal di gola e fastidi e dolore alla bocca. Dopo poco, la malattia bocca-mani-piedi causa la comparsa di piccole macchie rossastre che, come dice il nome stesso, si localizzano principalmente a livello di mani, piedi, bocca e raramente ai glutei e ai genitali. L’esantema tende a evolversi e le macchioline si trasformano in piccole vescicole. I bambini infettati possono avere dolore e/o bruciore e in alcuni presentare anche febbre.

Come si cura la malattia mani-bocca-piedi?

Nella maggior parte dei casi la malattia dura 7-10 giorni e raramente si complica. In genere, al pediatra basta visitare il bambino e sentire i sintomi descritti per diagnosticarla. Per quanto riguarda le cure, non esistono farmaci specifici per trattare la malattia bocca-mani-piedi. Se il dolore, la febbre e il fastidio sono importanti, il pediatra può consigliare di ricorrere agli antidolorifici. È utile poi offrire al piccolo bevande e cibi freschi, per alleviare il malessere della bocca. Meglio evitare gli alimenti troppo acidi e speziati, per non accentuare il disturbo.

In sintesi Quanto dura la mani-piedi-bocca nei bambini? In genere, la malattia guarisce nel giro di 7-10 giorni, senza bisogno di cure particolari. Come si manifesta la malattia mani-piedi-bocca negli adulti? In genere, il primo sintomo della malattia negli adulti è la febbre. Dopo 1-2 giorni compaiono irritazione e dolore alla gola e malessere. Infine, possono comparire le macchie rosse sulla pelle.

Fonti / Bibliografia Malattie esantematiche: quali sono, sintomi e terapie - ISSaluteLe malattie esantematiche sono malattie infettive caratterizzate dalla comparsa di un esantema. Le più comuni sono: morbillo, varicella, rosolia, scarlattina, quinta e sesta malattia, mani piedi bocca, pitiriasi rosea.

Le malattie esantematiche come Coxsackiosi, Parotite, PertosseCome curare e "sconfiggere" le malattie esantematiche come: Coxsackiosi, Parotite e Pertosse, nei bambini.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.