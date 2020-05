Cucinare con i bambini: educativo e divertente

Sono molti gli italiani che hanno riscoperto la passione per forno e fornelli durante il lungo lockdown, soprattutto nella fase iniziale, quella caratterizzata da maggior tempo a disposizione per via dell’isolamento forzato. Quello che per molti adulti è diventato un nuovo passatempo può diventare un modo per tenere impegnati i bambini e fare qualcosa tutti insieme in famiglia. Insomma, cucinare con i bambini è un’abitudine da mantenere.

Come spiega la psicologa e psicoterapeuta Paola Medde, “cucinare con i bambini gustose ricette, invitarli a mescolare farine e ingredienti, tagliare o dosare gli alimenti sono tutte attività che hanno una grandissima valenza educativa, oltre essere divertenti occasioni per trascorrere del tempo insieme”.

Due ricette a misura di piccoli cuochi

Ecco 2 ricette proposte dalla blogger Sonia Peronaci facili e gustose da cucinare con i bambini: le polpette su stecco e le girelle.

1) Polpette su stecco con salse

Ingredienti per 8 polpette: pollo 200 g; patate lesse 150 g; formaggio grattugiato 40 g; timo 2 rametti; erba cipollina fresca 5 g; sale quanto basta; tuorli 1; olio d’arachidi per friggere.

Preparazione

Sbuccia le patate, tagliale a cubetti e lessale in acqua salata, poi scolale e lasciale intiepidire. Prendi il petto di pollo e taglialo in piccoli pezzetti, poi frullalo con un mixer e versalo in una ciotola, nella quale aggiungerai il formaggio grattugiato, il tuorlo, il timo, l’erba cipollina tagliuzzata, le patate schiacciate con una forchetta e il sale. Impasta tutti gli ingredienti, forma delle palline e inserisci in ciascuno uno stecchino di legno; fai riposare in congelatore per almeno 1 ora, in modo che si rassodino bene. Infine friggi le polpette con lo stecco fino a completa doratura.

Le due salse

Per la salsa rosa basta unire la maionese e il ketchup mescolando per bene con un cucchiaino. Per la salsa di piselli e menta: metti piselli, maionese, foglie di menta e basilico in un mixer e frulla tutto fino a ottenere un composto omogeneo.

2) Le girelle di pollo

Ingredienti per 12 girelle: fettine di pollo 400 g; pancetta tesa a fette (o bacon) 150 g; zucchine 250 g; uova 3; olio extravergine di oliva 4 cucchiai; prezzemolo 1 ciuffetto; sale quanto basta.

Preparazione

Taglia le zucchine per il lungo ottenendo delle fette dello spessore di 2 mm. Poni una griglia sul fuoco, falla scaldare e poi griglia le zucchine, quindi tienile da parte. Taglia un foglio di carta forno della lunghezza di 40 cm e stendi al centro le fette di pancetta testa o bacon sovrapponendole di 1 cm l’una con l’altra, arrivando a ottenere una lunghezza di circa 20 cm: in questo, modo dovresti avere 10 cm di carta forno vuota da una parte e dall’altra della pancetta. Rompi le uova in una ciotola e sbattile assieme a un pizzico di sale e al prezzemolo tritato. Versa in una padella di 24 cm l’olio e scaldalo, poi versaci l’uovo e prepara una frittata sottile dello spessore di 2-3 mm; lasciala intiepidire.

Senza lasciare spazi stendi sopra al bacon le fettine di pollo battute, poi salale e disponici sopra la frittata e le zucchine grigliate; con l’aiuto della carta forno arrotola gli ingredienti dalla parte più lunga e stringi saldamente, poi chiudi il rotolo ottenuto a caramella. Disponi il rotolo su una teglia e cuoci in forno statico preriscaldato a 175° C per circa 40-50 minuti. Una volta cotto estrai il rotolo dal forno e mettilo su un piatto lasciandolo raffreddare 5 minuti, poi togli la carta forno e lascialo riposare per altri 10 minuti. Taglia delle fettine dello spessore di 1-2 centimetri di spessore e servi tavola. Buon appetito!

Da sapere! In alternativa agli spiedini di legno si possono utilizzare degli stuzzicadenti, facendo le polpette più piccole.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.