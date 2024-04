Cura e igiene di neonati e bambini: tutti i tips per vivere serenamente il cambio pannolino

L’arrivo di un bambino è un’occasione che illumina la vita di ogni famiglia, ma è anche una continua sfida per i neo-genitori. Uno dei primi momenti più delicati, ma anche più ricorrenti e temuti, quando si accudisce un neonato, è quello del cambio del pannolino. Per non stressare troppo il nuovo arrivato e vivere al meglio il momento del cambio, ecco qualche regola fondamentale di cui tener conto:

• lavare le mani con cura prima di procedere al cambio pannolino, in modo da non contaminare il bimbo con batteri che possono alterare il suo pH;

• cambiare il bimbo in una stanza adeguatamente riscaldata, in modo da evitare sbalzi di temperatura quando lo si spoglia;

• non lasciare mai il piccolo solo sul fasciatoio, motivo per cui conviene preparare tutto l’occorrente prima di procedere con il cambio: pannolino, salviette, detergenti, creme, vestitini di ricambio tutti già organizzati e in prossimità dell’area, ovvero raggiungibili senza doversi muovere;

• procurarsi dei giochi da dare al piccolo mentre lo si cambia, intrattenerlo con canzoni, filastrocche o altro, in modo da rendere questo momento insieme piacevole e divertente.

Ogni quanto va cambiato il pannolino?

Il cambio del pannolino è una delle attività più ricorrenti da effettuare, insieme alle poppate, nei primi mesi di vita del bambino ed è importante controllare spesso se è asciutto o meno. In generale è bene cambiare il bambino ogni tre ore circa e procedere comunque ogni volta che fa cacca o pipì, in modo da lasciarlo sempre asciutto nelle parti intime e prevenire arrossamenti. A seconda delle abitudini del piccolo, si deciderà poi se procedere con il cambio del pannolino prima o dopo la poppata: a volte il neonato crolla durante la poppata, motivo per cui si può procedere al cambio pannolino prima della stessa; se invece si scarica durante la poppata allora sarà meglio cambiarlo successivamente.

Durante il cambio è preferibile sciacquarlo con dell’acqua corrente, quando ha fatto la pipì, o lavarlo con un detergente quando invece ha fatto la cacca. Scegliere prodotti poco aggressivi e delicati è fondamentale per dare sollievo alle parti intime: il film idrolipidico nel neonato è infatti incompleto, permeabile e presenta un pH non ancora adatto a proteggerlo da agenti esterni, motivo per cui bisogna prendersene cura.

Linea Mammababy® lancia Bertino: il Detergente Baby Cosmos Natural

Linea Mammababy® lancia Bertino, un nuovo detergente intimo che risponde alle esigenze di tutti i genitori che, di fronte all’ardua decisione di scegliere tra tanti prodotti in commercio, dubitano addirittura delle proprie capacità. Per questo motivo non bisogna abbattersi ma optare sempre per prodotti naturali, atossici, biologici e attenti all’ambiente, proprio come i prodotti proposti da Linea Mammababy®, appunto.

Bertino, il nuovo Detergente Baby Cosmos Natural, è un incredibile alleato nella cura del bebè e del bambino, garantendo maggiore igiene e pulizia del bambino, fin dalla nascita.

Spannolinamento STEP BY STEP

Altro momento importante nella vita di bambini e genitori è sicuramente quello dello spannolinamento, ovvero quando il bambino inizia a sperimentare il vasino.

Si inizia quando il bambino si sente pronto, solitamente intorno ai 2 o 3 anni ed è consigliabile farlo nel periodo estivo, quando le temperature sono più calde e, qualora il lettino o le lenzuola dovessero bagnarsi, non c’è rischio che il bambino prenda freddo o si ammali. La parola d’ordine da tenere a mente è pazienza…bisognerà quindi capire le esigenze del proprio figlio, incoraggiarlo in vista di questa piccola prova e confortarlo qualora dovesse sbagliare i “tempi di evacuazione” e sporcare i vestiti. Anche in questa occasione è molto importante scegliere con cura i prodotti per l’igiene delle parti intime dei nostri bambini.

Prodotti per l’igiene intima del bambino

Il rischio di arrossamento delle zone intime di neonati, bambini e bambine è sempre in agguato, motivo per cui bisogna fare molta attenzione ai prodotti che si scelgono per il cambio pannolino e per le parti intime dei propri piccoli.

Linea Mammababy® ha realizzato dei prodotti specifici per rispondere a questa particolare esigenza ,utilizzando principi attivi di origine naturale e testati dermatologicamente su pelli sensibili.

In particolare Bertino è un detergente intimo utilizzabile fin dalla nascita e anche sulle pelli più delicate. E’ in particolar modo consigliato, grazie ai suoi principi attivi, per la prevenzione di arrossamenti e irritazioni.

Il Detergente intimo Baby Cosmos Natural, essendo molto delicato, è ideale anche per la pulizia quotidiana e la sua formula, dal pH fisiologico, ricca di estratti biologici lo rende utilizzabile anche per i lavaggi frequenti.

Utilizzarlo è molto semplice: basterà distribuirlo direttamente sulla zona intima, precedentemente bagnata, detergere e risciacquare con acqua tiepida, non dimenticandosi poi di asciugare con cura.

Bertino ha una composizione appositamente formulata per essere fresca e leggera, contiene come dicevamo diversi estratti biologici tra cui:

Aloe : un prodotto molto versatile, è utilizzata per lenire le scottature, ma anche per alleviare prurito e rossori, grazie alle sue proprietà rinfrescanti.

: un prodotto molto versatile, è utilizzata per lenire le scottature, ma anche per alleviare prurito e rossori, grazie alle sue proprietà rinfrescanti. Achillea : una pianta erbacea perenne, viene colta per estrarne e ricavarne un olio utilizzato principalmente per le sue proprietà lenitive sulla pelle secca, screpolata o arrossata.

: una pianta erbacea perenne, viene colta per estrarne e ricavarne un olio utilizzato principalmente per le sue proprietà lenitive sulla pelle secca, screpolata o arrossata. Avena : un cereale utilizzato per il suo elevato potere detergente grazie alla presenza di una sostanza simile alla saponina che consente una detersione delicata ma efficace. Possiede inoltre un’azione anti-irritante, disinfiammante e calma e lenisce qualsiasi tipo di pelle avendo tra l’altro, la proprietà di essere ipoallergenica.

: un cereale utilizzato per il suo elevato potere detergente grazie alla presenza di una sostanza simile alla saponina che consente una detersione delicata ma efficace. Possiede inoltre un’azione anti-irritante, disinfiammante e calma e lenisce qualsiasi tipo di pelle avendo tra l’altro, la proprietà di essere ipoallergenica. Malva : nota pianta officinale ricca di elementi con azione antinfiammatoria e antibatterica, come sali minerali, ossalato di calcio, potassio e vitamine di vari gruppi. E’ utile anche nel caso l’irritazione sia già presente poiché accelera la guarigione ed evita che un’ipotetica infezione si aggravi o si propaghi.

: nota pianta officinale ricca di elementi con azione antinfiammatoria e antibatterica, come sali minerali, ossalato di calcio, potassio e vitamine di vari gruppi. E’ utile anche nel caso l’irritazione sia già presente poiché accelera la guarigione ed evita che un’ipotetica infezione si aggravi o si propaghi. Calendola: pianta erbacea perenne che vanta una miriade di proprietà tra cui quella anti arrossamento, antinfiammatoria, antibatterica, antivirale e immunostimolante. E’ utile anche per velocizzare la cicatrizzazione di ferite.

Oltre a vantare una composizione naturale e ben formulata è anche un prodotto Made in italy, valutato sotto controllo pediatrico, e con un packaging accattivante e divertente, composto al 50% da plastica riciclata R-PET.

