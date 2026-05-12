Come prevenire le carie nei bambini: consigli utili

Sebbene molti genitori considerino i denti da latte, o decidui meno meritevoli di attenzione, perché temporanei, la realtà clinica suggerisce l’esatto opposto. Una dentizione decidua compromessa può influenzare negativamente lo sviluppo delle arcate dentarie, la fonazione e la corretta eruzione dei denti permanenti.

La carie è una patologia infettiva, caratterizzata dalla demineralizzazione dei tessuti duri del dente a causa degli acidi prodotti dalla fermentazione batterica degli zuccheri.

La prevenzione della carie nei bambini rappresenta una delle principali sfide di molti genitori ed è fondamentale per il loro futuro. Favorire una doverosa igiene orale neonatale e proseguire attraverso una dieta equilibrata e controlli regolari da un dentista pediatrico sono gli step necessari.

Costruire sane abitudini

Il processo per evitare la formazione di placca batterica e la conseguente insorgenza della carie nei bambini inizia molto prima della comparsa del primo dentino. La costruzione di sane abitudini deve essere intesa come un percorso educativo, che coinvolge l’intero nucleo familiare.

È fondamentale che i genitori comprendano il concetto di trasmissione batterica; evitare di condividere posate o pulire il ciuccio con la propria bocca è il primo passo per non trasmettere lo Streptococcus mutans, il principale responsabile della carie.

Un’altra abitudine cardine riguarda la regolarità dei controlli. La prima visita odontoiatrica dovrebbe avvenire intorno al primo anno di vita, non appena spuntano i primi incisivi. Questo permette al bambino di familiarizzare con l’ambiente dello studio dentistico, prevenendo la cosiddetta odontofobia e consentendo allo specialista di monitorare lo sviluppo della mascella.

In questa fase, la prevenzione dentale si focalizza sulla formazione dei genitori riguardo all’uso del fluoro. La fluoroprofilassi sistematica o topica è considerata dalla comunità scientifica internazionale, inclusa l’American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD), necessaria per rinforzare lo smalto dentale e renderlo più resistente agli attacchi acidi.

Introdurre il concetto che “lavare i denti è un gioco serio” aiuterà il piccolo a interiorizzare il gesto come parte integrante della routine quotidiana, al pari del bagnetto o del pasto.

Leggi qui come insegnare ai bambini a lavarsi da soli

Insegnare a prendersi cura dei denti

È importante non solo passare lo spazzolino, ma far comprendere ai bambini il valore della salute dei denti da latte.

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Fino ai 7-8 anni, la coordinazione motoria del bambino non è sufficiente per garantire una pulizia efficace; pertanto, il genitore dovrà controllare ed eseguire attivamente lo spazzolamento.

Un metodo efficace consiste nell’utilizzare rivelatori di placca, piccole pastiglie innocue che colorano le zone dove i batteri sono ancora presenti, trasformando l’igiene in una sfida visiva e divertente.

L’insegnamento deve includere anche l’uso del filo interdentale o degli archetti interdentali non appena i punti di contatto tra i denti si chiudono. Spesso la carie interdentale è la più difficile da individuare precocemente e la più distruttiva. Spiegare che i batteri “si nascondono nelle fessure” aiuta il bambino a visualizzare il nemico invisibile.

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Cosa evitare

Il nemico numero uno nella lotta alla carie nei bambini è senza dubbio il consumo frequente di zuccheri semplici. Non è tanto la quantità assoluta di zucchero consumata a fare la differenza, quanto la frequenza di esposizione e la consistenza degli alimenti.

I cibi appiccicosi, come caramelle gommose, snack al cioccolato o cereali glassati, rimangono adesi alle superfici dentali per tempi prolungati, fornendo un nutrimento costante alla flora batterica cariogena. Limitare questi alimenti ai pasti principali è una strategia vincente, poiché la produzione di saliva durante la masticazione aiuta a neutralizzare gli acidi e a sciacquare i residui di cibo.

Un errore comune è l’uso prolungato del biberon contenente camomilla zuccherata, succhi di frutta o latte prima di andare a dormire. Questa pratica porta alla cosiddetta “carie da biberon“, o carie della prima infanzia, una forma di erosione rapida e aggressiva, che colpisce quasi tutti gli elementi dentali superiori.

Anche le bevande gassate e i succhi di frutta confezionati, spesso percepiti come innocui, sono ricchi di zuccheri aggiunti e sostanze acide, che causano l’erosione dello smalto. Sostituire queste bevande con l’acqua è la scelta migliore per la salute sistemica e dentale.

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Come lavare i denti

La tecnica di spazzolamento è fondamentale per rimuovere efficacemente i residui di cibo e la placca. La tecnologia moderna offre strumenti eccezionali per facilitare questo compito.

Ad esempio, la linea Oral-B Kids e i nuovi modelli Oral-B iO specifici per ragazzi sono progettati con testine piccole e setole extra-morbide, che rispettano le gengive delicate dei più piccoli.

Questi dispositivi spesso integrano sensori di pressione, che avvisano se si sta premendo troppo e timer collegati ad app per smartphone, come la Disney Magic Timer, che incentivano il bambino a spazzolare per i due minuti raccomandati dai professionisti.

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Oltre allo strumento meccanico, la scelta del dentifricio al fluoro è determinante. Per i bambini sotto i 6 anni, la concentrazione di fluoro raccomandata è solitamente di 1000 ppm (parti per milione), mentre sopra i 6 anni si passa ai 1450 ppm, la stessa degli adulti.

Prodotti come il dentifricio Elmex Bimbi o le varianti di Curaprox Kids sono formulati per offrire protezione senza essere eccessivamente abrasivi.

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È essenziale utilizzare la giusta quantità di prodotto: un velo di dentifricio per i neonati e una dose della grandezza di un pisello (pea-sized) per i bambini in età scolare. Dopo lo spazzolamento, si consiglia di sputare l’eccesso di dentifricio ma di non risciacquare abbondantemente con acqua, per permettere al fluoro di rimanere a contatto con i denti e svolgere la sua azione remineralizzante.

È importante sottolineare che la cura della bocca influisce sul benessere generale: una bocca sana significa poter mangiare bene, parlare chiaramente e sorridere con sicurezza.

Fonti autorevoli, come la Fondazione Veronesi, sottolineano come l’educazione precoce riduca significativamente l’incidenza di parodontite e altre patologie sistemiche correlate in età matura.

Il nostro approfondimento sull’igiene orale nei neonati prima della comparsa dei denti

Per approfondimenti scientifici e linee guida aggiornate, è possibile consultare i portali ufficiali delle principali organizzazioni di categoria e istituzioni sanitarie:

Ministero della Salute: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2073_allegato.pdf Società Italiana di Odontoiatria Infantile (SIOI): https://www.sioi.it/

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In breve La pratica dell’igiene orale deve entrare sin da subito tra le routine quotidiane del neonato, affinché diventi “normale” lavare e spazzolare i denti per prevenire problematiche future.

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