I denti da latte, chiamati anche denti decidui, svolgono un ruolo importante nella crescita e nello sviluppo del bambino. Non servono soltanto a masticare e a parlare correttamente, ma contribuiscono anche a mantenere lo spazio necessario per la futura eruzione dei denti permanenti. Per questo motivo prendersene cura è importante tanto quanto occuparsi della dentizione definitiva.

La loro caduta avviene generalmente in modo spontaneo, seguendo un processo naturale che accompagna la crescita. In alcuni casi può però rendersi necessaria un’estrazione prima del previsto, per esempio a causa di carie molto estese, infezioni, traumi o problemi legati alla corretta eruzione dei denti permanenti.

Conoscere le situazioni in cui l’estrazione di un dente da latte è indicata, come si svolge la procedura e quali attenzioni adottare successivamente aiuta i genitori ad affrontare questa eventualità con maggiore consapevolezza e serenità, senza ricorrere a interventi non necessari.

Le cause

L’estrazione di un dente da latte può rendersi necessaria per diverse ragioni. Nella maggior parte dei casi l’intervento viene preso in considerazione quando il dente è compromesso, provoca dolore o infezioni oppure interferisce con il corretto sviluppo della dentizione permanente.

L’estrazione non rappresenta automaticamente la prima scelta: quando possibile, il dentista valuta trattamenti conservativi per mantenere il dente fino alla sua caduta naturale. La decisione dipende dalle condizioni del dente, dall’età del bambino e dalla fase di sviluppo della dentizione.

Carie profonde e danni estesi al dente

Le carie sono tra i problemi più frequenti durante l’infanzia. Se non individuate e trattate tempestivamente possono progredire fino a interessare la polpa dentale, ovvero il tessuto interno del dente che contiene nervi e vasi sanguigni.

Quando il danno è particolarmente esteso e il dente non può essere recuperato attraverso un trattamento conservativo (come una terapia pulpare o una ricostruzione) l’estrazione può diventare necessaria. L’obiettivo è eliminare la fonte del dolore e prevenire ulteriori complicazioni.

Infezioni e ascessi dentali

Una carie profonda non trattata può favorire lo sviluppo di un’infezione che coinvolge la polpa e i tessuti circostanti. Tra le possibili manifestazioni ci sono dolore persistente, gonfiore della gengiva, presenza di pus e formazione di un ascesso.

Se il dente è gravemente compromesso e non è possibile conservarlo attraverso una terapia adeguata, il dentista può indicarne l’estrazione. In presenza di gonfiore del viso, febbre o altri sintomi generali è importante richiedere una valutazione tempestiva.

Traumi e fratture dentali

Cadute, urti e incidenti durante il gioco o le attività sportive possono provocare lesioni ai denti da latte. La gravità varia da semplici scheggiature dello smalto a fratture profonde che interessano la polpa o la radice.

Non tutti i traumi richiedono un’estrazione: alcuni possono essere gestiti con trattamenti conservativi o semplicemente monitorati. L’intervento può invece essere indicato quando il danno è particolarmente grave o il dente presenta una mobilità eccessiva.

È fondamentale rivolgersi al dentista dopo un trauma, anche se il bambino non lamenta dolore, perché alcune conseguenze possono manifestarsi successivamente.

Denti da latte che non cadono spontaneamente

In alcuni bambini, i denti decidui rimangono in bocca più a lungo del previsto e non cadono secondo i normali tempi della permuta. In questi casi si parla di denti da latte persistenti o ritenuti.

La permanenza prolungata può dipendere da diverse condizioni: un riassorbimento incompleto delle radici, un’anomalia nella posizione del dente permanente sottostante oppure un’alterazione del processo di eruzione. Se il dente deciduo ostacola la comparsa del corrispondente dente definitivo o ne condiziona il corretto posizionamento, il dentista può valutare l’opportunità di estrarlo.

Problemi di eruzione e affollamento dentale

Talvolta lo sviluppo della dentizione permanente non segue il percorso previsto. Un dente definitivo può crescere in una posizione anomala, trovare ostacoli lungo il proprio percorso di eruzione oppure non disporre dello spazio necessario per emergere correttamente.

In alcune circostanze, l’estrazione di uno o più denti da latte può favorire il processo di eruzione o contribuire a gestire un problema di affollamento. Si tratta di una scelta che richiede un’attenta valutazione odontoiatrica e, quando necessario, ortodontica.

Anchilosi del dente da latte

Un’altra possibile causa è l’anchilosi dentale, una condizione in cui il dente si fonde parzialmente o completamente con l’osso circostante perdendo la normale mobilità.

Un dente deciduo anchilosato può apparire più basso rispetto agli altri denti vicini, dando l’impressione di essere sprofondato nella gengiva. Questa condizione può interferire con la crescita dell’osso alveolare e con l’eruzione del dente permanente sottostante.

A seconda della gravità e dell’età del bambino, il dentista può consigliare un monitoraggio oppure l’estrazione, soprattutto quando il dente compromette il normale sviluppo della dentizione.

Quando il dente ostacola la crescita del dente permanente

In alcuni casi un dente deciduo può rappresentare un ostacolo fisico alla corretta eruzione del corrispondente elemento permanente. Può accadere, per esempio, quando il dente da latte rimane in posizione nonostante il permanente sia pronto a emergere, oppure quando sono presenti anomalie nella sequenza di eruzione.

Anche la presenza di denti soprannumerari, cioè elementi dentali in eccesso rispetto al numero normale, può ostacolare l’eruzione dei denti definitivi. In queste situazioni, il professionista valuta se sia necessario rimuovere il dente deciduo o intervenire sull’eventuale ostacolo.

La presenza di una carie, un trauma o un ritardo nella caduta di un dente da latte non comportano necessariamente la sua estrazione. Prima di procedere, il dentista valuta sempre se esistono alternative terapeutiche e quali conseguenze potrebbe avere una perdita anticipata del dente, anche in termini di mantenimento dello spazio per la dentizione permanente.

Come procedere: dalla visita all’estrazione del dente da latte

Quando si sospetta che un dente da latte debba essere estratto, il primo passo è rivolgersi a un dentista, preferibilmente specializzato in odontoiatria pediatrica. Sarà il professionista a valutare la situazione, individuare la causa del problema e stabilire se l’estrazione sia effettivamente necessaria o se sia possibile ricorrere a un trattamento conservativo.

1. La visita odontoiatrica

Durante la visita, il dentista esamina il dente interessato, le gengive e i tessuti circostanti, valutando l’eventuale presenza di carie, infezioni o traumi. Tiene inoltre conto dell’età del bambino e dello stadio di sviluppo della dentizione.

Quando necessario può richiedere una radiografia per osservare le radici del dente deciduo e verificare la posizione del corrispondente dente permanente, così da pianificare l’intervento senza compromettere la sua crescita.

2. Come si svolge l’estrazione

L’estrazione di un dente da latte è generalmente una procedura breve, eseguita in ambulatorio odontoiatrico.

Di solito il dentista ricorre all’anestesia locale per evitare che il bambino avverta dolore. Successivamente, utilizzando strumenti specifici, procede alla rimozione del dente prestando attenzione a non danneggiare i tessuti circostanti e il germe del dente permanente.

In presenza di situazioni più complesse, come denti fratturati o posizionati in modo anomalo, può essere necessario un intervento più articolato. L’anestesia generale non è abitualmente necessaria per una semplice estrazione e viene presa in considerazione soltanto in circostanze particolari.

3. Le cure dopo l’estrazione

Dopo l’intervento è possibile che il bambino avverta un lieve fastidio, presenti un po’ di gonfiore o manifesti un leggero sanguinamento. Per favorire la guarigione è importante seguire le indicazioni del dentista e adottare alcune semplici precauzioni:

proporre alimenti morbidi e freschi o a temperatura ambiente nelle prime ore, evitando cibi duri e troppo caldi

o a temperatura ambiente nelle prime ore, evitando cibi duri e troppo caldi mantenere una corretta igiene orale , facendo attenzione a non traumatizzare la zona interessata

, facendo attenzione a non traumatizzare la zona interessata evitare attività fisiche intense nelle ore successive all’intervento

nelle ore successive all’intervento utilizzare eventuali antidolorifici soltanto se consigliati dall’odontoiatra, rispettando dosaggio e modalità di somministrazione.

Se il sanguinamento persiste, il dolore diventa intenso o compare un gonfiore importante, è necessario contattare il dentista.

4. I controlli successivi

Dopo un’estrazione anticipata è importante monitorare la crescita dei denti permanenti e verificare che lo spazio lasciato libero venga mantenuto correttamente.

In alcune situazioni, il dentista può consigliare un mantenitore di spazio, un dispositivo che impedisce ai denti vicini di spostarsi nella zona lasciata libera, preservando così lo spazio necessario all’eruzione del dente definitivo. Non è una soluzione necessaria per tutti i bambini: la scelta dipende dall’età, dal dente estratto, dallo sviluppo della dentizione e dal tempo previsto per la comparsa del corrispondente elemento permanente.

Come spiegarlo ai bambini

Affrontare l’estrazione di un dente da latte può suscitare preoccupazione nei bambini, soprattutto se si tratta delle prime esperienze dal dentista. Per questo motivo il modo in cui i genitori presentano l’appuntamento e spiegano ciò che accadrà può fare la differenza e aiutare il piccolo ad affrontare la situazione con maggiore tranquillità.

Il primo consiglio è utilizzare parole semplici, adeguate all’età e alla capacità di comprensione del bambino. È preferibile spiegare che il dentista deve occuparsi di un dentino che sta creando un problema, evitando espressioni allarmistiche o particolarmente tecniche. Allo stesso tempo, è importante non promettere che non sentirà assolutamente nulla: meglio rassicurarlo spiegando che il professionista utilizzerà strumenti e tecniche per evitare il dolore e che mamma o papà saranno presenti, quando possibile.

Anche il gioco può essere un valido alleato. Si può per esempio simulare una visita odontoiatrica con un pupazzo, raccontare una storia a tema o leggere un libro illustrato che descriva l’esperienza dal punto di vista di un bambino. Questi espedienti aiutano a familiarizzare con l’ambiente e a ridurre la paura di ciò che non si conosce.

È inoltre importante:

ascoltare le sue paure: lasciare che il bambino esprima dubbi e preoccupazioni, senza minimizzarli o prenderli in giro

lasciare che il bambino esprima dubbi e preoccupazioni, senza minimizzarli o prenderli in giro evitare minacce e ricatti: frasi come “se non fai il bravo il dentista ti farà una puntura” possono aumentare l’ansia e creare un’associazione negativa con le cure odontoiatriche

frasi come “se non fai il bravo il dentista ti farà una puntura” possono aumentare l’ansia e creare un’associazione negativa con le cure odontoiatriche non trasmettere le proprie paure: anche se il genitore è particolarmente preoccupato deve cercare di mantenere un atteggiamento sereno e fiducioso

anche se il genitore è particolarmente preoccupato deve cercare di mantenere un atteggiamento sereno e fiducioso valorizzare la collaborazione: dopo la visita, riconoscere il coraggio e l’impegno del bambino indipendentemente da come sia andata l’esperienza.

Infine è bene ricordare che ogni bambino reagisce in modo diverso. Alcuni affrontano l’estrazione senza particolari difficoltà, altri possono aver bisogno di più tempo, spiegazioni e rassicurazioni. Affidarsi a un odontoiatra pediatrico, abituato a comunicare con i piccoli pazienti e a gestire le loro emozioni, aiuta a rendere l’esperienza più positiva e a costruire un rapporto di fiducia anche per il futuro.

Foto di copertina di Nadezhda Moryak da Pexels

In breve I denti da latte svolgono un ruolo importante nello sviluppo della dentizione permanente e non dovrebbero essere rimossi senza una precisa indicazione clinica. L’odontoiatra pediatrico valuta la necessità dell’intervento e accompagna il bambino nelle diverse fasi del trattamento.

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