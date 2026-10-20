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Prendersi cura del sorriso è un’abitudine che si impara fin da piccoli, giorno dopo giorno. Eppure trasformare le corrette pratiche di igiene orale in una routine quotidiana consolidata non è sempre semplice, né per i bambini né per i loro genitori. Secondo i dati riportati da Oral-B, il 35% dei genitori dichiara di avere difficoltà a verificare che i figli si lavino correttamente i denti, mentre il 28% non ha un’idea chiara di come spiegare loro l’importanza di una buona igiene orale.
È da questa esigenza che nasce SMILE Crew – Alla scoperta dell’igiene orale, il progetto educativo promosso da Oral-B, sviluppato con La Fabbrica e realizzato con il contributo scientifico della SIOI, Società Italiana di Odontoiatria Infantile.
L’iniziativa coinvolge scuole, insegnanti e famiglie con l’obiettivo di accompagnare i bambini nella scoperta delle buone pratiche per la salute della bocca. L’ambizione è raggiungere, nell’arco di tre anni, oltre 500.000 alunni delle scuole primarie su tutto il territorio nazionale.
La prevenzione comincia da piccoli
La carie è una delle patologie prevenibili più diffuse in età pediatrica: secondo i dati di Oral-B interessa circa 530 milioni di bambini nel mondo e in Italia colpisce quasi un ragazzo su due prima dei 12 anni.
Proprio per questo motivo sviluppare corrette abitudini quotidiane fin dai primi anni di vita è importante. Elevati livelli di placca batterica durante l’infanzia possono infatti avere conseguenze anche a distanza di tempo: entro i 30 anni risultano associati a un aumento fino al 40% della carie e a una probabilità fino a quasi cinque volte maggiore di perdere almeno un dente.
“La carie rappresenta ancora oggi una delle patologie croniche più diffuse nei bambini, nonostante sia in larga parte prevenibile – afferma Matteo Beretta, Presidente di SIOI – La prevenzione deve iniziare precocemente, a partire da una collaborazione condivisa con neonatologi, ostetriche, pediatri e figure come le consulenti di allattamento e basarsi su un approccio integrato che comprenda una dieta equilibrata, corrette abitudini di igiene orale domiciliare e controlli regolari presso il dentista pediatrico, sin dai primi mesi di vita. Le visite periodiche, associate al supporto degli igienisti dentali pediatrici, consentono infatti di intercettare precocemente eventuali problematiche e di accompagnare bambini e famiglie nell’adozione di comportamenti efficaci per la salute orale. Lavare i denti due volte al giorno con dentifricio al fluoro e utilizzare strumenti efficaci, come lo spazzolino elettrico, può contribuire significativamente a migliorare la qualità dello spazzolamento e il controllo della placca. Progetti come SMILE Crew promosso da OralB hanno il merito di trasformare le evidenze scientifiche in esperienze educative concrete e coinvolgenti, aiutando bambini e famiglie a costruire comportamenti preventivi e abitudini destinati a durare nel tempo e a favorire una migliore salute orale per tutta la vita”.
Leggi il nostro approfondimento su come prevenire la carie nei bambini
5 mosse per imparare a prendersi cura del sorriso
Il cuore di SMILE Crew è un percorso che traduce le principali raccomandazioni scientifiche in un linguaggio semplice e immediato, attraverso le “5 Super Mosse della SMILE Crew”.
L’obiettivo è aiutare i bambini a comprendere, ricordare e mettere in pratica i comportamenti che contribuiscono alla salute orale:
- lavare i denti almeno due volte al giorno per due minuti
- utilizzare uno spazzolino elettrico per favorire una rimozione più efficace della placca
- scegliere un dentifricio al fluoro con una quantità adeguata all’età
- preferire cibi sani e freschi, limitando il consumo di zuccheri
- effettuare controlli periodici presso un professionista dentale.
“In Oral-B crediamo che l’igiene orale sia un elemento centrale della salute generale, a tutte le età. – dichiara Paolo Zilianti, Direttore Generale Oral Care di P&G Italia – Per questo promuoviamo un approccio fondato su evidenze scientifiche, accompagnando adulti e bambini nell’adozione di corrette abitudini quotidiane e sottolineando l’importanza della prevenzione fin dai primi anni di vita. Sappiamo, inoltre, che i bambini con una scarsa igiene orale hanno fino a quattro volte più probabilità di sviluppare carie in età adulta: instaurare già da piccoli una routine di spazzolamento due volte al giorno, utilizzando lo spazzolino elettrico per contrastare la formazione della placca, con un dentifricio al fluoro per aiutare a proteggere lo smalto, ed effettuare controlli periodici da un professionista dentale è fondamentale. Crediamo che ogni sorriso sia unico e che bambine e bambini debbano poter imparare, fin da piccoli, a prendersene cura, favorendo una relazione positiva con la prevenzione”.
Scuola e famiglia, un percorso condiviso
Per sostenere questo processo, SMILE Crew mette a disposizione delle scuole un insieme di strumenti educativi: guide didattiche per i docenti, contenuti interattivi, attività laboratoriali, il Diario di Bordo della SMILE Crew, le SMILE Missions e materiali dedicati alle famiglie.
Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità e all’inclusione, con contenuti pensati per favorire la partecipazione dell’intera classe e rendere l’esperienza coinvolgente per tutti gli studenti.
“La sfida educativa non consiste semplicemente nel trasmettere una regola, ma nell’aiutare i bambini a portarla nella propria quotidianità – spiega Angela Mencarelli, Amministratrice Delegata di La Fabbrica by Spaggiari – Quando parliamo di igiene orale, il vero obiettivo è fare in modo che ciò che viene appreso a scuola trovi continuità nell’igiene domiciliare, coinvolgendo attivamente le famiglie. Per questo abbiamo costruito un percorso che collega scuola, casa e contenuti digitali attraverso linguaggi, strumenti e attività partecipative che accompagnino il bambino tra scuola, casa e ambiente digitale. L’obiettivo è creare continuità tra questi contesti e rendere i messaggi scientifici comprensibili, coinvolgenti e accessibili, favorendo la partecipazione dell’intera classe e supportando insegnanti e famiglie nel loro ruolo educativo”.
L’importanza di una routine quotidiana
Accanto al progetto educativo, Oral-B richiama l’attenzione anche sugli strumenti che possono accompagnare bambini e genitori nella cura quotidiana del sorriso.
Tra questi lo spazzolino elettrico Oral-B iO Kids, dotato di tecnologia iO, micro-vibrazioni e testina oscillante-rotante progettata per adattarsi alle dimensioni della bocca dei bambini. Lo strumento è pensato per favorire una pulizia delicata ed efficace, per raggiungere anche le aree più difficili e aiutare i più piccoli a rispettare i due minuti di spazzolamento raccomandati.
SMILE Crew si inserisce in un impegno più ampio di Oral-B nella diffusione della cultura della prevenzione tra le nuove generazioni. Negli ultimi mesi, il marchio ha inaugurato presso Explora – Il Museo dei Bambini di Roma- l’allestimento permanente “A bocca aperta”, un percorso interattivo dedicato alla scoperta della bocca, dei denti e delle corrette pratiche di igiene orale attraverso il gioco e l’apprendimento esperienziale.
Il progetto rientra inoltre nell’ambito di P&G per l’Italia, il programma di cittadinanza d’impresa attraverso il quale Procter & Gamble promuove iniziative di responsabilità sociale ed educazione dedicate alle comunità e alle giovani generazioni.
Fonti / Bibliografia
- Homepage - SIOISIOI - Società Italiana Odontoiatria Infantile