Prendersi cura del sorriso è un’abitudine che si impara fin da piccoli, giorno dopo giorno. Eppure trasformare le corrette pratiche di igiene orale in una routine quotidiana consolidata non è sempre semplice, né per i bambini né per i loro genitori. Secondo i dati riportati da Oral-B, il 35% dei genitori dichiara di avere difficoltà a verificare che i figli si lavino correttamente i denti, mentre il 28% non ha un’idea chiara di come spiegare loro l’importanza di una buona igiene orale.

È da questa esigenza che nasce SMILE Crew – Alla scoperta dell’igiene orale, il progetto educativo promosso da Oral-B, sviluppato con La Fabbrica e realizzato con il contributo scientifico della SIOI, Società Italiana di Odontoiatria Infantile.

L’iniziativa coinvolge scuole, insegnanti e famiglie con l’obiettivo di accompagnare i bambini nella scoperta delle buone pratiche per la salute della bocca. L’ambizione è raggiungere, nell’arco di tre anni, oltre 500.000 alunni delle scuole primarie su tutto il territorio nazionale.

La prevenzione comincia da piccoli

La carie è una delle patologie prevenibili più diffuse in età pediatrica: secondo i dati di Oral-B interessa circa 530 milioni di bambini nel mondo e in Italia colpisce quasi un ragazzo su due prima dei 12 anni.

Proprio per questo motivo sviluppare corrette abitudini quotidiane fin dai primi anni di vita è importante. Elevati livelli di placca batterica durante l’infanzia possono infatti avere conseguenze anche a distanza di tempo: entro i 30 anni risultano associati a un aumento fino al 40% della carie e a una probabilità fino a quasi cinque volte maggiore di perdere almeno un dente.

“La carie rappresenta ancora oggi una delle patologie croniche più diffuse nei bambini, nonostante sia in larga parte prevenibile – afferma Matteo Beretta, Presidente di SIOI – La prevenzione deve iniziare precocemente, a partire da una collaborazione condivisa con neonatologi, ostetriche, pediatri e figure come le consulenti di allattamento e basarsi su un approccio integrato che comprenda una dieta equilibrata, corrette abitudini di igiene orale domiciliare e controlli regolari presso il dentista pediatrico, sin dai primi mesi di vita. Le visite periodiche, associate al supporto degli igienisti dentali pediatrici, consentono infatti di intercettare precocemente eventuali problematiche e di accompagnare bambini e famiglie nell’adozione di comportamenti efficaci per la salute orale. Lavare i denti due volte al giorno con dentifricio al fluoro e utilizzare strumenti efficaci, come lo spazzolino elettrico, può contribuire significativamente a migliorare la qualità dello spazzolamento e il controllo della placca. Progetti come SMILE Crew promosso da OralB hanno il merito di trasformare le evidenze scientifiche in esperienze educative concrete e coinvolgenti, aiutando bambini e famiglie a costruire comportamenti preventivi e abitudini destinati a durare nel tempo e a favorire una migliore salute orale per tutta la vita”.

Leggi il nostro approfondimento su come prevenire la carie nei bambini

5 mosse per imparare a prendersi cura del sorriso

Il cuore di SMILE Crew è un percorso che traduce le principali raccomandazioni scientifiche in un linguaggio semplice e immediato, attraverso le “5 Super Mosse della SMILE Crew”.

L’obiettivo è aiutare i bambini a comprendere, ricordare e mettere in pratica i comportamenti che contribuiscono alla salute orale:

lavare i denti almeno due volte al giorno per due minuti utilizzare uno spazzolino elettrico per favorire una rimozione più efficace della placca scegliere un dentifricio al fluoro con una quantità adeguata all’età preferire cibi sani e freschi, limitando il consumo di zuccheri effettuare controlli periodici presso un professionista dentale.

“In Oral-B crediamo che l’igiene orale sia un elemento centrale della salute generale, a tutte le età. – dichiara Paolo Zilianti, Direttore Generale Oral Care di P&G Italia – Per questo promuoviamo un approccio fondato su evidenze scientifiche, accompagnando adulti e bambini nell’adozione di corrette abitudini quotidiane e sottolineando l’importanza della prevenzione fin dai primi anni di vita. Sappiamo, inoltre, che i bambini con una scarsa igiene orale hanno fino a quattro volte più probabilità di sviluppare carie in età adulta: instaurare già da piccoli una routine di spazzolamento due volte al giorno, utilizzando lo spazzolino elettrico per contrastare la formazione della placca, con un dentifricio al fluoro per aiutare a proteggere lo smalto, ed effettuare controlli periodici da un professionista dentale è fondamentale. Crediamo che ogni sorriso sia unico e che bambine e bambini debbano poter imparare, fin da piccoli, a prendersene cura, favorendo una relazione positiva con la prevenzione”.

Scuola e famiglia, un percorso condiviso

Per sostenere questo processo, SMILE Crew mette a disposizione delle scuole un insieme di strumenti educativi: guide didattiche per i docenti, contenuti interattivi, attività laboratoriali, il Diario di Bordo della SMILE Crew, le SMILE Missions e materiali dedicati alle famiglie.

Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità e all’inclusione, con contenuti pensati per favorire la partecipazione dell’intera classe e rendere l’esperienza coinvolgente per tutti gli studenti.

“La sfida educativa non consiste semplicemente nel trasmettere una regola, ma nell’aiutare i bambini a portarla nella propria quotidianità – spiega Angela Mencarelli, Amministratrice Delegata di La Fabbrica by Spaggiari – Quando parliamo di igiene orale, il vero obiettivo è fare in modo che ciò che viene appreso a scuola trovi continuità nell’igiene domiciliare, coinvolgendo attivamente le famiglie. Per questo abbiamo costruito un percorso che collega scuola, casa e contenuti digitali attraverso linguaggi, strumenti e attività partecipative che accompagnino il bambino tra scuola, casa e ambiente digitale. L’obiettivo è creare continuità tra questi contesti e rendere i messaggi scientifici comprensibili, coinvolgenti e accessibili, favorendo la partecipazione dell’intera classe e supportando insegnanti e famiglie nel loro ruolo educativo”.

L’importanza di una routine quotidiana

Accanto al progetto educativo, Oral-B richiama l’attenzione anche sugli strumenti che possono accompagnare bambini e genitori nella cura quotidiana del sorriso.

Tra questi lo spazzolino elettrico Oral-B iO Kids, dotato di tecnologia iO, micro-vibrazioni e testina oscillante-rotante progettata per adattarsi alle dimensioni della bocca dei bambini. Lo strumento è pensato per favorire una pulizia delicata ed efficace, per raggiungere anche le aree più difficili e aiutare i più piccoli a rispettare i due minuti di spazzolamento raccomandati.

SMILE Crew si inserisce in un impegno più ampio di Oral-B nella diffusione della cultura della prevenzione tra le nuove generazioni. Negli ultimi mesi, il marchio ha inaugurato presso Explora – Il Museo dei Bambini di Roma- l’allestimento permanente “A bocca aperta”, un percorso interattivo dedicato alla scoperta della bocca, dei denti e delle corrette pratiche di igiene orale attraverso il gioco e l’apprendimento esperienziale.

Il progetto rientra inoltre nell’ambito di P&G per l’Italia, il programma di cittadinanza d’impresa attraverso il quale Procter & Gamble promuove iniziative di responsabilità sociale ed educazione dedicate alle comunità e alle giovani generazioni.

In breve Dalla prevenzione della carie alle buone abitudini quotidiane, iil progetto SMILE Crew porta l’educazione alla salute orale tra i banchi di scuola con attività inclusive e strumenti pensati per coinvolgere anche le famiglie.

Fonti / Bibliografia Homepage - SIOISIOI - Società Italiana Odontoiatria Infantile

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